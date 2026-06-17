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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 795
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 maja 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-06-17
- Data wejścia w życie: 2026-06-17
- Data obowiązywania: 2026-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
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Dziennik Ustaw
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 maja 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 795
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia żołnierzy zawodowych
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania
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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 784