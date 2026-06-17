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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 795

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-06-17
  • Data wejścia w życie: 2026-06-17
  • Data obowiązywania: 2026-06-17
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Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 maja 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 795

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 796

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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 15 czerwca 2026 r. w sprawie wynagrodzeń oraz zwrotu kosztów podróży i noclegów członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 798

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 17 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 799

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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia żołnierzy zawodowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 797

USTAWA z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 788

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania &#8222;Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność&#8221; objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 782

USTAWA z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem usług e-zdrowia

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 791

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 12 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 792

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 783

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 12 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytoriów państw lub ich części poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze których wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 789

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 785

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 776

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 774

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 778

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 777

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 781

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 786

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 784

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 780

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