§ 2.

1. Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 6000 zł.

2. Sekretarzowi Komisji Egzaminacyjnej przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1500 zł.

3. Członkom Komisji Egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie za:

1) udział w posiedzeniu Komisji Egzaminacyjnej - 300 zł;

2) udział w egzaminie:

a) dla przewodniczącego składu egzaminacyjnego:

- 1900 zł za część pisemną egzaminu,

- 1800 zł za część ustną egzaminu,

b) dla sekretarza składu egzaminacyjnego:

- 1700 zł za część pisemną egzaminu,

- 1600 zł za część ustną egzaminu,

c) dla pozostałych członków składu egzaminacyjnego:

- 1600 zł za część pisemną egzaminu,

- 1500 zł za część ustną egzaminu;

3) dokonanie ponownej oceny pracy egzaminacyjnej - 300 zł;

4) przygotowanie pytań i zadań egzaminacyjnych:

a) za 10 pytań testowych - 400 zł,

b) za pytanie na część ustną egzaminu - 100 zł,

c) za zadanie - 400 zł

- dla członka Komisji Egzaminacyjnej, który je przygotował;

5) udział w rozpatrywaniu wniosków uczelni, o których mowa w art. 22b ust. 2 i 8 ustawy, i w bieżącej weryfikacji umowy, w ramach pracy w zespołach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy:

a) dla przewodniczącego zespołu do spraw:

- zawarcia umowy, o której mowa w art. 22b ust. 1 ustawy, zwanej dalej „umową” - 1500 zł,

- zmiany umowy - 1000 zł,

- bieżącej weryfikacji umowy - 500 zł,

b) dla członka zespołu do spraw:

- zawarcia umowy - 1200 zł,

- zmiany umowy - 800 zł,

- bieżącej weryfikacji umowy - 400 zł.

4. Jeżeli w trakcie części pisemnej lub ustnej egzaminu skład egzaminacyjny ulegnie zmianie, wynagrodzenie za udział w tej części egzaminu przysługuje członkom składu egzaminacyjnego proporcjonalnie do ich udziału w pracach tego składu, przy czym łączna wysokość należnego wynagrodzenia dla wszystkich członków składu egzaminacyjnego nie może przekroczyć w przypadku części pisemnej egzaminu 10 000 zł, a w przypadku części ustnej egzaminu 9400 zł.

5. Wynagrodzenie określone w ust. 3 pkt 4 jest wypłacane na podstawie informacji przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej zawierającej liczbę i rodzaj pytań i zadań egzaminacyjnych przygotowanych przez członka Komisji Egzaminacyjnej.

6. Wynagrodzenie określone w ust. 3 pkt 5 jest wypłacane po podjęciu przez Komisję Egzaminacyjną uchwały w sprawie wniosku uczelni, o którym mowa w art. 22b ust. 2 albo 8 ustawy, albo uchwały w sprawie wyniku bieżącej weryfikacji umowy pod względem spełniania przez uczelnię warunku określonego w art. 22b ust. 1 ustawy lub realizowania przez nią programu studiów obejmującego efekty uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności z dziedzin, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, wymaganych w części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego.

7. Jeżeli w trakcie prac zespołu, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, jego skład ulegnie zmianie, wynagrodzenie określone w ust. 3 pkt 5 przysługuje przewodniczącemu i członkom zespołu proporcjonalnie do ich udziału w pracach zespołu na podstawie informacji przewodniczącego zespołu. Łączna wysokość należnego wynagrodzenia dla przewodniczącego i wszystkich członków zespołu nie może przekroczyć sumy wynagrodzeń przewodniczącego i dwóch członków zespołu, które są określone dla danego zespołu w ust. 3 pkt 5.

8. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1-4 i 7, są wypłacane ze środków urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.