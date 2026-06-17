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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 798

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 15 czerwca 2026 r.

w sprawie wynagrodzeń oraz zwrotu kosztów podróży i noclegów członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 26 pkt 6-8 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2117, z 2025 r. poz. 1882 oraz z 2026 r. poz. 176) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) wysokość wynagrodzeń przewodniczącego i sekretarza Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego, zwanej dalej „Komisją Egzaminacyjną”;

2) sposób ustalania i wysokość wynagrodzeń członków Komisji Egzaminacyjnej za udział w pracach, w tym za udział w posiedzeniach Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzaniu egzaminów, za przygotowanie pytań i zadań egzaminacyjnych oraz udział w rozpatrywaniu wniosków uczelni, o których mowa w art. 22b ust. 2 i 8 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, zwanej dalej „ustawą”, i w bieżącej weryfikacji umów, o której mowa w art. 22b ust. 9 ustawy, zwanej dalej „bieżącą weryfikacją umowy”;

3) szczegółowe warunki i tryb dokonywania zwrotu kosztów podróży i noclegów poniesionych w związku z udziałem w pracach Komisji Egzaminacyjnej, który przysługuje członkom Komisji Egzaminacyjnej.

§ 2.

1. Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 6000 zł.

2. Sekretarzowi Komisji Egzaminacyjnej przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1500 zł.

3. Członkom Komisji Egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie za:

1) udział w posiedzeniu Komisji Egzaminacyjnej - 300 zł;

2) udział w egzaminie:

a) dla przewodniczącego składu egzaminacyjnego:

- 1900 zł za część pisemną egzaminu,

- 1800 zł za część ustną egzaminu,

b) dla sekretarza składu egzaminacyjnego:

- 1700 zł za część pisemną egzaminu,

- 1600 zł za część ustną egzaminu,

c) dla pozostałych członków składu egzaminacyjnego:

- 1600 zł za część pisemną egzaminu,

- 1500 zł za część ustną egzaminu;

3) dokonanie ponownej oceny pracy egzaminacyjnej - 300 zł;

4) przygotowanie pytań i zadań egzaminacyjnych:

a) za 10 pytań testowych - 400 zł,

b) za pytanie na część ustną egzaminu - 100 zł,

c) za zadanie - 400 zł

- dla członka Komisji Egzaminacyjnej, który je przygotował;

5) udział w rozpatrywaniu wniosków uczelni, o których mowa w art. 22b ust. 2 i 8 ustawy, i w bieżącej weryfikacji umowy, w ramach pracy w zespołach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy:

a) dla przewodniczącego zespołu do spraw:

- zawarcia umowy, o której mowa w art. 22b ust. 1 ustawy, zwanej dalej „umową” - 1500 zł,

- zmiany umowy - 1000 zł,

- bieżącej weryfikacji umowy - 500 zł,

b) dla członka zespołu do spraw:

- zawarcia umowy - 1200 zł,

- zmiany umowy - 800 zł,

- bieżącej weryfikacji umowy - 400 zł.

4. Jeżeli w trakcie części pisemnej lub ustnej egzaminu skład egzaminacyjny ulegnie zmianie, wynagrodzenie za udział w tej części egzaminu przysługuje członkom składu egzaminacyjnego proporcjonalnie do ich udziału w pracach tego składu, przy czym łączna wysokość należnego wynagrodzenia dla wszystkich członków składu egzaminacyjnego nie może przekroczyć w przypadku części pisemnej egzaminu 10 000 zł, a w przypadku części ustnej egzaminu 9400 zł.

5. Wynagrodzenie określone w ust. 3 pkt 4 jest wypłacane na podstawie informacji przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej zawierającej liczbę i rodzaj pytań i zadań egzaminacyjnych przygotowanych przez członka Komisji Egzaminacyjnej.

6. Wynagrodzenie określone w ust. 3 pkt 5 jest wypłacane po podjęciu przez Komisję Egzaminacyjną uchwały w sprawie wniosku uczelni, o którym mowa w art. 22b ust. 2 albo 8 ustawy, albo uchwały w sprawie wyniku bieżącej weryfikacji umowy pod względem spełniania przez uczelnię warunku określonego w art. 22b ust. 1 ustawy lub realizowania przez nią programu studiów obejmującego efekty uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności z dziedzin, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, wymaganych w części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego.

7. Jeżeli w trakcie prac zespołu, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, jego skład ulegnie zmianie, wynagrodzenie określone w ust. 3 pkt 5 przysługuje przewodniczącemu i członkom zespołu proporcjonalnie do ich udziału w pracach zespołu na podstawie informacji przewodniczącego zespołu. Łączna wysokość należnego wynagrodzenia dla przewodniczącego i wszystkich członków zespołu nie może przekroczyć sumy wynagrodzeń przewodniczącego i dwóch członków zespołu, które są określone dla danego zespołu w ust. 3 pkt 5.

8. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1-4 i 7, są wypłacane ze środków urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 3.

1. Członkom Komisji Egzaminacyjnej przysługuje zwrot kosztów podróży i noclegów, który obejmuje świadczenia przewidziane w przepisach o należnościach przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, w tym diety i ryczałty, na warunkach i w trybie określonych w tych przepisach.

2. Zwrot kosztów noclegu w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie przysługuje do kwoty 600 zł za każdą dobę hotelową.

3. Członkowi Komisji Egzaminacyjnej, na jego uzasadniony wniosek, mogą zostać zwrócone koszty podróży samochodem prywatnym albo samolotem do wysokości kosztów podróży samochodem prywatnym. Jeżeli członek Komisji Egzaminacyjnej nie złożył uzasadnionego wniosku, koszty te zwraca się w wysokości nieprzekraczającej kwoty będącej równowartością najniższej ceny biletów za przejazd drugą klasą środka publicznego transportu zbiorowego kolejowego lub za przejazd środkiem publicznego transportu zbiorowego autobusowego.

4. Koszty podróży samochodem prywatnym są zwracane członkom Komisji Egzaminacyjnej w wysokości stanowiącej iloczyn liczby przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu, ustalonej przez pracodawcę dla pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, która nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1490, 1676, 1795 i 1843).

5. Do zwrotu kosztów podróży i noclegów stosuje się odpowiednio przepis § 2 ust. 8.

§ 4.

Do wynagrodzeń członków Komisji Egzaminacyjnej za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej prowadzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 5.

Do zwrotu kosztów podróży i noclegów poniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2026 r.2)

Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Zakres spraw uregulowany w niniejszym rozporządzeniu był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1972 oraz z 2023 r. poz. 2607), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 1882).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-06-17
  • Data wejścia w życie: 2026-07-01
  • Data obowiązywania: 2026-07-01
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