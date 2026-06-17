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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 797
OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatkowego wynagrodzenia żołnierzy zawodowych
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 2677), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dodatkowego wynagrodzenia żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1068).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatkowego wynagrodzenia żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1068), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.”.
Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda
Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 10 czerwca 2026 r. (Dz. U. poz. 797)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 grudnia 2023 r.
w sprawie dodatkowego wynagrodzenia żołnierzy zawodowych
Na podstawie art. 447 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825, 1014 i 1080 oraz z 2026 r. poz. 26, 426 i 635) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa wysokość oraz warunki i tryb wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia za czasowe pełnienie obowiązków służbowych oraz za wykonywanie czynności powierzonych wykraczających poza zadania wynikające z zajmowanych przez żołnierzy stanowisk służbowych, a także stawki oraz terminy jego wypłacania.
§ 2. 1. Miesięczna wysokość dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 447 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej „ustawą”, wynosi:
1) 70 zł - w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla szeregowego zawodowego albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane wykształcenie niższe niż średnie;
2) 140 zł - w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla podoficera albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane wykształcenie średnie;
3) 210 zł - w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla oficera młodszego albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego);
4) 280 zł - w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla oficera starszego albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane wykształcenie wyższe niż określone w pkt 3;
5) 350 zł - w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla generała brygady (kontradmirała) lub wyższym albo obowiązków pracownika wojska na wyższym stanowisku w służbie cywilnej lub na stanowisku osoby kierującej jednostką wojskową.
2. Powierzenia żołnierzowi zawodowemu czasowego pełnienia obowiązków służbowych na określonym stanowisku służbowym oraz określenia dnia objęcia i zwolnienia z tych obowiązków, a także wysokości dodatkowego wynagrodzenia dokonuje w decyzji albo rozkazie dowódca jednostki wojskowej, o którym mowa w art. 208 ust. 1 ustawy.
3. Dodatkowe wynagrodzenie wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu, niepóźniej niż do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz zawodowy spełnił warunki uzasadniające jego przyznanie, z tym że pierwszej wypłaty wynagrodzenia dokonuje się po miesiącu wykonywania obowiązków.
4. W przypadku wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 1, przez część miesiąca kalendarzowego, żołnierzowi zawodowemu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do czasu ich wykonywania. W celu obliczenia dodatkowego wynagrodzenia za część miesiąca kalendarzowego, określoną na podstawie ust. 1, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni, w których żołnierz wykonywał czasowo powierzone mu obowiązki.
§ 3. Do czynności powierzonych wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe żołnierza zawodowego, za które przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, zwanych dalej „czynnościami”, zalicza się:
1) sprawowanie funkcji promotora, promotora pomocniczego i recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora oraz udział w komisji habilitacyjnej;
2) czasowe zwiększenie obowiązków służbowych lub czasowe powierzenie dodatkowych zadań do wykonania przez żołnierza zawodowego pełniącego służbę w uczelni wojskowej;
3) pełnienie dyżurów bojowych w ramach systemu obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, lotnicze dyżury poszukiwawczo-ratownicze pełnione w ramach służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego oraz w ramach współdziałania jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa;
4) pełnienie nieetatowych całodobowych służb wewnętrznych i garnizonowych, w tym służb pełnionych w czasie ćwiczeń i szkoleń poligonowych;
5) pełnienie dyżurów medycznych w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowego udzielania świadczeń zdrowotnych;
6) pozostawanie poza podmiotem leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych;
7) prowadzenie zajęć dydaktycznych organizowanych w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego;
8) wykonywanie lotów próbnych samolotem lub śmigłowcem oraz wykonywanie prac przygotowawczych do tych lotów;
9) wykonywanie doświadczalnych lub próbnych skoków ze spadochronem, wykonywanie skoków z katapultowaniem oraz prób sprzętu wysokościowego w powietrzu;
10) wykonywanie w wodzie lub komorze hiperbarycznej (dekompresyjnej) nurkowań doświadczalnych przy prowadzeniu prób nowego sprzętu nurkowego lub sprawdzaniu nowych technologii prac podwodnych;
11) przeprowadzenie prób morskich okrętów albo innych jednostek pływających nawodnych lub podwodnych;
12) uczestniczenie oraz wykonywanie czynności w postępowaniu dyscyplinarnym jako rzecznik dyscyplinarny, o którym mowa w art. 386 ust. 1 ustawy;
13) wykonywanie przez żołnierza zawodowego pełniącego zawodową służbę wojskową w instytucie badawczym zadań naukowo-badawczych, w szczególności w celu realizacji działalności badawczej, rozwojowej, innych działań służących realizacji zadań naukowych (w tym komercjalizacji), zadań profilaktyki zdrowotnej oraz zadań realizowanych w ramach projektów finansowanych przez podmioty zlecające ich wykonanie instytutom badawczym;
14) wykonywanie innych niż wymienione w pkt 1-13 czynności o charakterze stałym związanych z zabezpieczeniem funkcjonowania jednostki wojskowej, jeżeli wykonywanie tych czynności wynika z innych przepisów, w których nie określono prawa do wynagrodzenia albo nie określono jego wysokości.
§ 4. 1. Uprawniony do powierzania czynności oraz do określania wysokości dodatkowego wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 1-12 i 14, jest dowódca jednostki wojskowej, o którym mowa w art. 470 ustawy, zwany dalej „dowódcą”.
2. W przypadku wykonywania w instytucie badawczym zadań, o których mowa w § 3 pkt 13, uprawniony do ich powierzania oraz do określania wysokości dodatkowego wynagrodzenia jest dyrektor instytutu badawczego, a w odniesieniu do dyrektora instytutu badawczego i jego zastępcy uprawniony jest Minister Obrony Narodowej.
3. W przypadku wykonywania czynności, o których mowa w § 3, poza jednostką wojskową, w której żołnierz zawodowy pełni służbę, podstawę do przyznania i ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia przez dowódcę stanowi dokument potwierdzający wykonanie przez tego żołnierza powierzonych mu czynności.
§ 5. Dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie czynności określonych w § 3 pkt 1 przysługuje w wysokości i na warunkach określonych w art. 184 ust. 2-4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.1)).
§ 6. Dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie czynności określonych w § 3 pkt 2 przysługuje w wysokości i na warunkach, jakie obowiązują w sprawie przyznawania dodatku zadaniowego, określonych w art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz warunkach wynagradzania za pracę ustalonych w zakładowym układzie zbiorowym pracy albo regulaminie wynagradzania, o których mowa w art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
§ 7.2) Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 3, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 200 zł za każdy całodobowy dyżur.
§ 8. 1.3) Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 4, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 50 zł - za każdą służbę dyżurną.
2.4) Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w przypadku jednoczesnego powierzenia czynności, o których mowa w § 3 pkt 3.
§ 9. 1. Żołnierzowi zawodowemu - lekarzowi oraz innemu żołnierzowi zawodowemu posiadającemu wyższe wykształcenie i wykonującemu zawód medyczny, któremu kierownik podmiotu leczniczego powierzył czynności, o których mowa w § 3 pkt 5, za każdą pełną godzinę dyżuru pełnionego poza normalnymi godzinami służby przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości nieniższej niż 0,5 % stawki uposażenia zasadniczego należnego temu żołnierzowi.
2. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia, obliczoną zgodnie z ust. 1, zwiększa się o:
1) 25 % - za każdą godzinę dyżuru medycznego pełnionego między godzinami 22.00 a 6.00;
2) 50 % - za każdą godzinę dyżuru medycznego pełnionego w niedziele i święta oraz w dni dodatkowo wolne od służby - bez względu na porę pełnienia dyżuru.
3. W przypadku gdy dyżur medyczny jest pełniony przez żołnierza zawodowego posiadającego specjalizację w dziedzinach medycyny priorytetowych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16g ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2026 r. poz. 37, 203 i 791), wysokość dodatkowego wynagrodzenia, obliczona zgodnie z ust. 1, może zostać zwiększona dodatkowo o 5 % - za każdą posiadaną specjalizację w dziedzinie priorytetowej.
4. W przypadku zbiegu zwiększeń wysokości dodatkowego wynagrodzenia z tytułów, o których mowa w ust. 2, żołnierzowi zawodowemu przysługuje jedno - wyższe dodatkowe wynagrodzenie.
5. Liczba dyżurów medycznych pełnionych przez żołnierza, o którym mowa w ust. 1, nie może przekraczać dwóch dyżurów tygodniowo i ośmiu miesięcznie.
6. Dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie czynności określonych w § 3 pkt 5 przysługuje żołnierzowi zawodowemu - lekarzowi stażyście w wysokości i na warunkach określonych w przepisach o stażu podyplomowym lekarza i lekarza dentysty wydanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
§ 10. 1. Żołnierzowi, o którym mowa w § 9 ust. 1, zobowiązanemu przez kierownika podmiotu leczniczego do pozostawania poza podmiotem leczniczym w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 50 % stawki określonej w § 9 ust. 1 i 3 za każdą godzinę pozostawania w tej gotowości.
2. W przypadku wezwania do podmiotu leczniczego żołnierzowi zawodowemu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie jak za pełnienie dyżuru medycznego za cały czas pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w danym dniu.
§ 11. Przepisów § 9 i § 10 nie stosuje się do żołnierzy zawodowych, którzy uzyskali zgodę, o której mowa w art. 335 ust. 5 ustawy, na pełnienie za wynagrodzeniem dyżuru medycznego poza normalnymi godzinami służby lub na pozostawanie poza podmiotem leczniczym w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych.
§ 12. 1. Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 7, polegających na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach:
1) szkolenia lub doskonalenia zawodowego w formach pozaszkolnych oraz szkolenia wewnętrznego prowadzonych przez jednostki wojskowe dla żołnierzy i pracowników,
2) szkolenia organizowanego przez wojskowe instytucje kultury i placówki oświatowe,
3) działalności dydaktycznej prowadzonej przez jednostki szkolnictwa wojskowego oraz etatowe ośrodki szkolenia
- przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
2. Stawki dodatkowego wynagrodzenia za przeprowadzanie zajęć dydaktycznych są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 13. 1. Stawki dodatkowego wynagrodzenia określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. 1, 2 i 4 mogą być podwyższone niewięcej niż o:
1) 25 % - za zajęcia dydaktyczne przeprowadzone w dniu ustawowo wolnym od pracy;
2) 50 % - za przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w całości w języku obcym z wyjątkiem zajęć z języka obcego.
2. Stawki dodatkowego wynagrodzenia określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. 1 i 4 podlegają obniżeniu o 50 % w przypadku:
1) powtórzenia tematu zajęć dydaktycznych u tego samego powierzającego;
2) przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na podstawie materiału przygotowanego przez inną osobę;
3) nieprzeprowadzenia zajęć dydaktycznych z przyczyn niezależnych od prowadzącego te zajęcia.
3. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w § 12 ust. 1, nie przysługuje za zajęcia dydaktyczne:
1) w jednostkach szkolnictwa wojskowego przeprowadzone przez wojskowych nauczycieli akademickich;
2) w ramach odpraw i szkoleń organizowanych przez jednostki wojskowe przeprowadzone przez żołnierzy zawodowych pełniących służbę w tych jednostkach wojskowych albo w jednostkach nadrzędnych lub zaopatrujących.
§ 14. 1. Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 8, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
2. Stawki dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie dodatkowych lotów próbnych albo prac przygotowawczych do tych lotów są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. W przypadku wykonywania podczas dodatkowych lotów próbnych albo prac przygotowawczych do tych lotów czynności o szczególnym stopniu trudności lub niebezpieczeństwa stawki dodatkowego wynagrodzenia określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia mogą być podwyższone przy zastosowaniu mnożników stawek dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie podczas dodatkowych lotów próbnych albo prac przygotowawczych do tych lotów czynności o szczególnym stopniu trudności lub niebezpieczeństwa, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 15. 1. Dodatkowe wynagrodzenie w pełnej wysokości przysługuje za wykonanie czynności przewidzianych w programie lotu próbnego albo pełnego zakresu prac przygotowawczych do takiego lotu. W przypadku niepełnego wykonania tych czynności lub prac z przyczyn zależnych od żołnierza zawodowego wysokość dodatkowego wynagrodzenia jest proporcjonalna do zakresu ich wykonania.
2. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie lotu próbnego wynosi dla:
1) pierwszego pilota (dowódcy załogi) - 100 %,
2) innego członka załogi - 75 %,
3) pozostałych żołnierzy zawodowych wykonujących w czasie lotu próbnego na statku powietrznym czynności przewidziane w programie tego lotu - 50 %
- stawki obliczonej zgodnie z przepisami § 14 ust. 2 i 3.
§ 16. Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 9, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 280 zł za każdy wykonany skok lub za każdą wykonaną próbę.
§ 17. Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 10, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 28 zł za każdą minutę przebywania pod wodą albo przebywania w warunkach podwyższonego ciśnienia.
§ 18. 1. Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 11, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 42 zł za każdą rozpoczętą dobę wykonywania próby.
2. Stawkę dodatkowego wynagrodzenia zwiększa się o 20 % za każdą drugą i następną rozpoczętą dobę próby, jeżeli zgodnie z programem próba trwa przez okres dłuższy niż doba i odbywa się bez zawijania do portu.
3. Stawkę dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie programu próby, obliczoną zgodnie z przepisami ust. 1 i 2, zwiększa się o:
1) 20 % - dla żołnierzy zawodowych odpowiedzialnych za techniczne wyniki próby lub bezpieczeństwo jednostki pływającej;
2) 15 % - za każde pełne 12 godzin skrócenia planowanego czasu próby.
§ 19. 1. Dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie czynności określonych w § 3 pkt 12 przysługuje rzecznikowi dyscyplinarnemu w wysokości:
1) 50 zł za:
a) przeprowadzenie czynności, o których mowa w art. 381 ust. 1 ustawy, albo na potrzeby wydania orzeczenia, o którym mowa w art. 384 ust. 1 ustawy,
b) uczestnictwo w postępowaniu dyscyplinarnym w I albo II instancji albo postępowaniu po wznowieniu postępowania dyscyplinarnego;
2) 120 zł za:
a) przeprowadzenie czynności w postępowaniu, o którym mowa w art. 394 ust. 1 ustawy,
b) wykonanie czynności realizowanych przez innego rzecznika dyscyplinarnego w przypadku, o którym mowa w art. 391 ust. 3 ustawy;
3) 160 zł za:
a) przeprowadzenie uzupełniającego postępowania dowodowego, o którym mowa w art. 410 ust. 1 ustawy,
b) przeprowadzenie uzupełniającego postępowania dowodowego lub innych czynności w postępowaniu o wznowienie postępowania dowodowego.
2. W przypadku wykonania w toku postępowania dyscyplinarnego do jego prawomocnego zakończenia kilku czynności, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1, 2 albo 3, rzecznikowi dyscyplinarnemu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonania tylko jednej czynności.
3. W przypadku zbiegu uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia w toku prowadzonego postępowania dyscyplinarnego do jego prawomocnego zakończenia z tytułów, o których mowa w ust. 1, rzecznikowi dyscyplinarnemu przysługuje wyższe dodatkowe wynagrodzenie.
4. Dodatkowe wynagrodzenie wypłaca się na podstawie decyzji właściwego przełożonego dyscyplinarnego, który wyznaczył żołnierza zawodowego do pełnienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego, wydawanej w miesiącu następującym po zakończeniu postępowania w instancji, za które przysługuje wynagrodzenie.
§ 20. 1. Żołnierzowi zawodowemu pełniącemu zawodową służbę wojskową w instytucie badawczym, któremu dyrektor tego instytutu powierzył czynności, o których mowa w § 3 pkt 13, po zakończeniu wykonywania tych czynności przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ustalonej przy zastosowaniu mnożnika od 0,1 do 2,0 stawki uposażenia zasadniczego należnego danemu żołnierzowi zawodowemu.
2. Żołnierzowi zawodowemu spełniającemu jednocześnie warunki do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia z kilku tytułów przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wyższej stawce.
§ 21. 1. Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 14, za każdy miesiąc ich wykonywania przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości od 25 do 75 zł.
2. W przypadku powierzenia żołnierzowi zawodowemu wykonywania więcej niż jednej czynności, o których mowa w § 3 pkt 14, przyznaje się jedno dodatkowe wynagrodzenie.
3. Powierzanie czynności za dodatkowym wynagrodzeniem może być dokonywane w przypadku, gdy wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 14, nie zostało ujęte w zakresach obowiązków służbowych przypisanych do stanowisk służbowych występujących w jednostce wojskowej.
4. Wskazanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 14, wraz z podaniem podstawy prawnej powierzenia tych czynności oraz dnia objęcia i zwolnienia z tych obowiązków określa dowódca w decyzji albo w rozkazie.
§ 22. W zależności od rodzaju i charakteru czynności przy określaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie czynności, o których mowa w § 9 i § 12-21, uwzględnia się:
1) pracochłonność oraz stopień wykorzystania czasu poza normalnymi godzinami służby, niezbędnego do wykonania czynności;
2) stopień trudności i złożoności wykonania czynności;
3) stopień odpowiedzialności i ryzyka, związanych z wykonaniem czynności;
4) kwalifikacje i doświadczenie żołnierza zawodowego.
§ 23. 1. Dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 1-12, wypłaca się żołnierzowi zawodowemu w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz wykonał powierzoną mu czynność.
2. Dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 13, wypłaca się żołnierzowi zawodowemu w terminie 30 dni od dnia zakończenia przez niego wykonywania tych czynności.
3. Do ustalania terminu płatności oraz wysokości dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 14, stosuje się przepisy § 2 ust. 3 i 4.
§ 24. 1. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Decyzje i rozkazy o przyznaniu żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane, bądź do czasu ich uchylenia albo odwołania i stanowią podstawę do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 25. Stawki dodatkowego wynagrodzenia określone w przepisach niniejszego rozporządzenia stosuje się do ustalania wysokości tego wynagrodzenia od dnia 24 października 2023 r. z wyjątkiem stawek dodatkowego wynagrodzenia dla rzeczników dyscyplinarnych określonych w § 19, które stosuje się do ustalania wysokości tego wynagrodzenia od dnia 23 kwietnia 2022 r.
§ 26. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia5).6)
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897, z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622, 1162, 1794, 1837 i 1864 oraz z 2026 r. poz. 187, 203, 328, 370, 635 i 637.
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatkowego wynagrodzenia żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1068), które weszło w życie z dniem 1 września 2025 r.
3) Oznaczenie ust. 1 nadane przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
4) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 11 grudnia 2023 r.
6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia (Dz. U. poz. 695), które utraciło moc z dniem 24 października 2023 r. zgodnie z art. 822 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 5 grudnia 2023 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 797)
Załącznik nr 1
STAWKI DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ZA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
|
Lp.
|
Określenie czynności powierzonej
|
Jednostka miary
|
Stawka dodatkowego wynagrodzenia w złotych
|
1
|
Przeprowadzenie wykładów lub ćwiczeń przez żołnierza:
1) posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora;
|
godzina zajęć –45 minut
|
od 20 do 120
|
2) posiadającego wyższe wykształcenie oraz co najmniej trzyletni staż pracy w specjalności odpowiadającej tematyce zajęć;
|
od 20 do 100
|
3) nieposiadającego kwalifikacji określonych w pkt 1 i 2
|
od 20 do 80
|
2
|
Przeprowadzenie egzaminów przez komisję egzaminacyjną - wszyscy członkowie komisji łącznie
|
jeden egzaminowany
|
od 20 do 80
|
3
|
Ocena prac:
1) ocena pracy kontrolnej;
2) ocena pracy końcowej
|
jedna praca
|
od 15 do 30
od 15 do 40
|
4
|
Wygłoszenie prelekcji (odczytu) przez:
1) żołnierza zawodowego posiadającego:
a) tytuł naukowy profesora albo stopień wojskowy generała brygady (kontradmirała) lub wyższy,
b) stopień naukowy doktora habilitowanego,
c) stopień naukowy doktora,
d) wyższe wykształcenie;
2) pozostałych żołnierzy
|
prelekcja (odczyt) – 1,5 godziny łącznie z dyskusją
|
od 60 do 200
od 60 do 180
od 60 do 160
od 60 do 140
od 60 do 120
Załącznik nr 2
STAWKI DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ZA WYKONYWANIE DODATKOWYCH LOTÓW PRÓBNYCH ALBO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH DO TYCH LOTÓW
|
Lp.
|
Rodzaj lotów próbnych albo prac przygotowawczych
|
Jednostka obliczeniowa
|
Stawka dodatkowego wynagrodzenia w złotych
|
samoloty
|
śmigłowce
|
tłokowe
|
turbośmigłowe
|
odrzutowe
|
poddźwiękowe
|
naddźwiękowe
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
Loty próbne doświadczalne:
- pierwszej i drugiej kategorii,
- trzeciej i czwartej kategorii
|
1 godz. lotu
|
100
|
140
|
170
|
220
|
140
|
|
|
80
|
125
|
140
|
210
|
125
|
2
|
Loty próbne kontrolne:
- pierwszej kategorii,
- drugiej kategorii,
- trzeciej kategorii
|
za wykonanie lotu według określonego programu
|
220
170
70
|
350
210
80
|
370
240
100
|
940
540
190
|
280
210
80
|
3
|
Próby łopat wirników nośnych śmigłowców na drgania typu flatter oraz ich torowanie
|
1 godz. próby
|
-
|
-
|
-
|
-
|
70
|
4
|
Przygotowanie statku powietrznego do lotu:
- próbnego
- próbnego kontrolnego doświadczalnego,
|
1 roboczogodzina
|
20
|
15
Załącznik nr 3
MNOŻNIKI STAWEK DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ZA WYKONYWANIE PODCZAS DODATKOWYCH LOTÓW PRÓBNYCH ALBO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH DO TYCH LOTÓW CZYNNOŚCI O SZCZEGÓLNYM STOPNIU TRUDNOŚCI LUB NIEBEZPIECZEŃSTWA
|
Lp.
|
Wykonywane czynności
|
Mnożnik
(od – do)
|
Loty próbne doświadczalne pierwszej lub drugiej kategorii
|
1
|
Wyłączanie i uruchamianie w locie silników tłokowych
|
1,5–3
|
2
|
Wyłączanie i uruchamianie w locie silników odrzutowych i turbinowych
|
1,5–5
|
3
|
Przeciągnięcia
|
1,5–6
|
4
|
Korkociągi
|
3–8
|
5
|
Nurkowania i wyrywania (próby przeciążeniowe)
|
4–8
|
6
|
Drgania statków powietrznych, trzepotanie usterzeń
|
5–10
|
7
|
Próby z nowo zabudowanym silnikiem (niestosowanym dotychczas w danym typie statku powietrznego)
|
1,5–6
|
8
|
Drgania flatter
|
5–10
|
9
|
Nadobroty zespołów napędowych
|
5–10
|
10
|
Odpalanie (zrzut, strzelanie) środków bojowych
|
5–10
|
11
|
Pierwszy lot na prototypie i po modyfikacji
|
5–10
|
12
|
Próby autorotacyjne śmigłowców (z lądowaniem)
|
3–6
|
13
|
Inne czynności wykonywane w trakcie lotu próbnego, w zależności od potrzeb określonych
w programie lotu, nieujęte w tabeli
|
1,5–5
|
Loty próbne doświadczalne trzeciej lub czwartej kategorii
|
1
|
Pierwszy lot po uruchomieniu produkcji seryjnej, remoncie głównym lub modyfikacji
|
4–8
|
2
|
Odpalenie (zrzut, strzelanie) środków bojowych
|
5–10
|
3
|
Próby jakości wykonanych napraw węzłów, podwieszeń itp. (bez zmian konstrukcyjnych)
|
4–8
|
4
|
Próby nowo zabudowanych przyrządów pilotażowo-nawigacyjnych, urządzeń fotograficznych
i urządzeń radioelektrycznych
|
2–5
|
5
|
Sprawdzenie charakterystyk aerodynamicznych i właściwości pilotażowych statków powietrznych
|
2–5
|
6
|
Próby związane ze zmianami technologii produkcji lub remontu statku powietrznego oraz jego wyposażenia
|
1,5–6
|
7
|
Inne czynności wykonywane w trakcie lotu próbnego w zależności od potrzeb określonych
w programie lotu, nieujęte w tabeli
|
1,5–3
|
Przygotowanie statku powietrznego do lotu próbnego
|
1
|
Wykonywanie czynności związanych z obsługą lotniczych środków bojowych, środków pirotechnicznych, przyspieszaczy startowych oraz innych materiałów i urządzeń niebezpiecznych
|
4–8
- Data ogłoszenia: 2026-06-17
- Data obowiązywania: 2026-06-17
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Dziennik Ustaw
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
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