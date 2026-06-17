REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 796
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 15 czerwca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2026 r. poz. 141) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„5) § 3 ust. 7-10 - do dnia 31 grudnia 2028 r.”.
§ 2.
Minister Zdrowia: wz. K. Kacperczyk
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
- Data ogłoszenia: 2026-06-17
- Data wejścia w życie: 2026-07-02
- Data obowiązywania: 2026-07-02
REKLAMA
Dziennik Ustaw
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 maja 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 15 czerwca 2026 r. w sprawie wynagrodzeń oraz zwrotu kosztów podróży i noclegów członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 17 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego
REKLAMA