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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 799

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 17 czerwca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35b ust. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1131, 1423, 1820 i 1863 oraz z 2026 r. poz. 415 i 483) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego (Dz. U. poz. 1178 oraz z 2025 r. poz. 1319) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) w ust. 1:

- w pkt 2 wyrazy „ , albo” zastępuje się kropką,

- uchyla się pkt 3,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Osoba fizyczna uwierzytelniona w sposób określony w ust. 1 może korzystać z e-Urzędu Skarbowego pod warunkiem, że:

1) ukończyła 18. rok życia oraz

2) posiada numer PESEL, a w przypadku osoby fizycznej uwierzytelnionej w sposób określony w ust. 1 pkt 1 - numer PESEL lub NIP, oraz

3) dokonała zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2026 r. poz. 151 i 507).”;

2) w § 6:

a) w ust. 1 wyrazy „uwierzytelniony w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 1,” zastępuje się wyrazami „spełniający warunki określone w § 5 ust. 1 i 1a”,

b) w ust. 2:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Użytkownik konta osoby fizycznej lub konta jednostki organizacyjnej spełniający warunki określone w § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a jest również uprawniony do:”,

- po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) wskazywania na okres niedłuższy niż 12 miesięcy użytkownika innego konta osoby fizycznej uprawnionego do przeglądania i pobierania danych dostępnych na koncie osoby fizycznej albo koncie jednostki organizacyjnej (użytkownik szczególny) w zakresie określonym przez użytkownika konta osoby fizycznej albo konta jednostki organizacyjnej, których dane mają być udostępniane temu użytkownikowi szczególnemu, przy czym uprawnienia do przeglądania i pobierania danych mogą zostać w każdym czasie odebrane temu użytkownikowi;”,

- w pkt 6 po wyrazie „przeglądania” dodaje się wyrazy „i pobierania”,

- pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) uzyskania osobistego numeru identyfikacyjnego służącego do identyfikacji użytkownika konta osoby fizycznej lub konta jednostki organizacyjnej w celu występowania o przekazanie danych, w tym objętych tajemnicą skarbową, za pośrednictwem zdalnych kanałów komunikacji, w zakresie spraw dotyczących odpowiednio tej osoby lub jednostki, które pozostają we właściwości dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego;”,

c) w ust. 4 wyrazy „uwierzytelniony w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 albo 3,” zastępuje się wyrazami „spełniający warunki określone w § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a”,

d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Warunkiem nadania uprawnień do przeglądania i pobierania danych jest potwierdzenie przyjęcia tych uprawnień przez użytkownika szczególnego, któremu uprawnienia te mają zostać nadane, przy czym użytkownik ten może w każdym czasie zrezygnować z nadanych mu uprawnień.”;

3) w § 7 w pkt 1 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c i d w brzmieniu:

„c) zaświadczeń o zarejestrowaniu podmiotu jako podatnika VAT UE, o którym mowa w art. 97 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, z późn. zm.2)), albo braku takiej rejestracji (ZAS-VUE),

d) zaświadczeń o zarejestrowaniu podatnika jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego, o którym mowa w art. 96 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, albo o braku takiej rejestracji (ZAS-VAT);”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2026 r.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 894, 896, 1203, 1541 i 1811 oraz z 2026 r. poz. 507.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-06-17
  • Data wejścia w życie: 2026-06-18
  • Data obowiązywania: 2026-06-18
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