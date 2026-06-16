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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 792
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)
z dnia 12 czerwca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych
Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2026 r. poz. 43, 516 i 607) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„4. W przypadku planowanego wycofania z eksploatacji urządzeń przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo to utrzymuje zapasy węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz oleju opałowego w okresie:
1) od 180. do 151. dnia przed dniem wycofania z eksploatacji - w ilości niemniejszej niż 75 % poziomu określonego zgodnie z ust. 1-3;
2) od 150. do 121. dnia przed dniem wycofania z eksploatacji - w ilości niemniejszej niż 50 % poziomu określonego zgodnie z ust. 1-3;
3) od 120. do 31. dnia przed dniem wycofania z eksploatacji - w ilości niemniejszej niż 25 % poziomu określonego zgodnie z ust. 1-3;
4) od 30. do 4. dnia przed dniem wycofania z eksploatacji - w ilości odpowiadającej trzydobowemu zużyciu;
5) od 3. dnia przed dniem wycofania z eksploatacji do dnia wycofania z eksploatacji - w ilości zapewniającej niezakłócone działanie urządzeń do dnia wycofania z eksploatacji.
5. Ilość zapasów paliw w okresach, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3, nie może być niższa niż odpowiadająca trzydobowemu zużyciu.”.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
Minister Energii: M. Motyka
1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 1206).
- Data ogłoszenia: 2026-06-16
- Data wejścia w życie: 2026-06-17
- Data obowiązywania: 2026-06-17
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Dziennik Ustaw
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