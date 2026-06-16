§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2002) w § 2 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. W przypadku planowanego wycofania z eksploatacji urządzeń przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo to utrzymuje zapasy węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz oleju opałowego w okresie:

1) od 180. do 151. dnia przed dniem wycofania z eksploatacji - w ilości niemniejszej niż 75 % poziomu określonego zgodnie z ust. 1-3;

2) od 150. do 121. dnia przed dniem wycofania z eksploatacji - w ilości niemniejszej niż 50 % poziomu określonego zgodnie z ust. 1-3;

3) od 120. do 31. dnia przed dniem wycofania z eksploatacji - w ilości niemniejszej niż 25 % poziomu określonego zgodnie z ust. 1-3;

4) od 30. do 4. dnia przed dniem wycofania z eksploatacji - w ilości odpowiadającej trzydobowemu zużyciu;

5) od 3. dnia przed dniem wycofania z eksploatacji do dnia wycofania z eksploatacji - w ilości zapewniającej niezakłócone działanie urządzeń do dnia wycofania z eksploatacji.

5. Ilość zapasów paliw w okresach, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3, nie może być niższa niż odpowiadająca trzydobowemu zużyciu.”.