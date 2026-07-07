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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 911
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 1 lipca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
Na podstawie art. 24g ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2026 r. poz. 141) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 2 w pkt 5 wyrazy „w module raportowym” zastępuje się wyrazami „we wszystkich modułach”;
2) w § 3:
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) obsługę zgłoszeń telefonicznych oraz zgłoszeń bezgłosowych, w tym pochodzących z urządzeń eCall oraz przesyłanych w formacie SMS, przekazywanych z centrów powiadamiania ratunkowego w postaci elektronicznego formularza zgłoszenia do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 3 pkt 15 lit. a ustawy, oraz rejestrację i archiwizację zapisów rozmów głosowych i połączeń bezgłosowych;”,
b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) wymianę danych, o których mowa w art. 24e ust. 2 ustawy, z systemem:
a) informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2026 r. poz. 208, 252 i 791),
b) teleinformatycznym, dla którego administratorem systemu jest Narodowy Fundusz Zdrowia, umożliwiającym rozliczenie umów w rodzaju ratownictwo medyczne, zawartych między dysponentami zespołów ratownictwa medycznego a dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;”,
c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) pozyskiwanie danych dotyczących lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego, oraz danych dotyczących abonenta, o których mowa w art. 337 ust. 2 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221, z 2025 r. poz. 637 i 820 oraz z 2026 r. poz. 252 i 815), za pośrednictwem centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego, o którym mowa w art. 337 ust. 4 pkt 1 tej ustawy;”,
d) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:
„10a) monitorowanie przez Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego przebiegu zdarzeń obsługiwanych przez dyspozytorów medycznych oraz zespoły ratownictwa medycznego, w tym zdarzeń, których skutki spowodowały stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób, oraz zdarzeń wywołanych czynnikami HAZMAT (zagrożeniami zaistniałymi w sposób przypadkowy, w konsekwencji wypadku, awarii, pożaru, katastrofy) lub CBRNE (zagrożeniami wynikającymi ze skażenia środowiska czynnikami chemicznymi, biologicznymi, radiacyjnymi lub nuklearnymi oraz związanymi z eksplozją);”,
e) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) pracę w architekturze centralnej, w oparciu o infrastrukturę teleinformatyczną zlokalizowaną w centrach przetwarzania danych na potrzeby SWD PRM;”,
f) po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:
„14a) dystrybucję połączeń głosowych nawiązywanych przy pomocy łączności telefonicznej i radiowej z zespołami ratownictwa medycznego, dyspozytorami medycznymi, wojewódzkimi koordynatorami ratownictwa medycznego i dyżurnymi Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego;”,
g) pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) środowisko szkoleniowe posiadające funkcjonalności środowiska produkcyjnego SWD PRM, umożliwiające prowadzenie szkoleń i ćwiczeń dla użytkowników SWD PRM oraz dla studentów kierunków medycznych;”,
h) pkt 20 i 21 otrzymują brzmienie:
„20) realizację w modelu kaskadowym zadań administracyjnych, planistycznych i analitycznych, z podziałem na przedsięwzięcia, o których mowa w § 9 ust. 4-6;
21) prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej - z możliwością wydruku;”,
i) dodaje się pkt 22 w brzmieniu:
„22) dysponowanie i koordynowanie działań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego i lotniczych zespołów transportu sanitarnego przez dyspozytora medycznego oraz dyspozytora lotniczego z Centrum Operacyjnego.”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. SWD PRM, w tym Podsystem Zintegrowanej Łączności SWD PRM, działa w oparciu o infrastrukturę teleinformatyczną zlokalizowaną w centrach przetwarzania danych na potrzeby SWD PRM.”;
4) w § 5 w ust. 2 w pkt 1 wyraz „ośrodkach” zastępuje się wyrazem „centrach”;
5) w § 6:
a) w pkt 2 wyrazy „ośrodkiem krajowym” zastępuje się wyrazami „co najmniej jednym z centrów, o których mowa w § 4”,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) funkcjonowanie jednego z centrów przetwarzania danych na potrzeby SWD PRM - SWD PRM umożliwia automatyczne przełączanie połączeń do innych centrów.”;
6) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. 1. Podsystem Zintegrowanej Łączności SWD PRM posiada funkcjonalności umożliwiające:
1) w razie sytuacji awaryjnej, prac planowych lub gdy nie będzie możliwości odebrania połączenia na stanowisku dyspozytora medycznego, przekierowanie tego połączenia na inne stanowisko dyspozytora medycznego w:
a) danej dyspozytorni medycznej,
b) dyspozytorni medycznej zastępującej,
c) dyspozytorni medycznej, w której w danej chwili jest najlepszy stosunek liczby połączeń oczekujących w kolejce do liczby zalogowanych dyspozytorów medycznych;
2) prowadzenie korespondencji radiowej, o której mowa w art. 24f ust. 1 ustawy, w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej;
3) integrację tego systemu z różnymi systemami łączności radiowej funkcjonującymi w poszczególnych województwach;
4) generowanie statystyk dla łączności telefonicznej i radiowej.
2. Podsystem Zintegrowanej Łączności SWD PRM posiada funkcjonalności umożliwiające w razie sytuacji awaryjnej, prac planowych lub gdy nie będzie możliwości odebrania połączenia na stanowisku dyspozytora lotniczego w Centrum Operacyjnym, przekierowanie tego połączenia na inne stanowisko pracy dyspozytora lotniczego.”;
7) w § 9:
a) w ust. 2 w pkt 4 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 5,
b) w ust. 3 wyrazy „w szczególności w oparciu o moduł administratora” zastępuje się wyrazami „zgodnie z modelem”,
c) w ust. 4:
- uchyla się pkt 16,
- pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) opracowywanie i udostępnianie użytkownikom SWD PRM niezbędnych dokumentów i procedur dotyczących:
a) sposobu obsługi SWD PRM,
b) specyfikacji technicznych i minimalnych wymagań technicznych na potrzeby wyposażenia, o którym mowa w § 10,
c) sposobu obsługi zgłoszeń od użytkowników SWD PRM,
d) innych zadań realizowanych na potrzeby SWD PRM;”,
- w pkt 18 po wyrazach „ministrowi właściwemu do spraw zdrowia” dodaje się wyrazy „do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni”,
- pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o awarii SWD PRM, niezwłocznie, w czasie niedłuższym niż 15 minut od wystąpienia awarii, która wpływa na:
a) realizowanie zadań przez użytkowników SWD PRM,
b) minimalne funkcjonalności SWD PRM, o których mowa w § 3;”,
- w pkt 20 i 21 wyraz „współpraca” zastępuje się wyrazem „współpracę”,
- po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu:
„21a) współpracę z administratorami wojewódzkimi i administratorami dysponentów SWD PRM;”,
d) w ust. 5:
- w pkt 6 skreśla się wyrazy „w module raportowym”,
- uchyla się pkt 9,
- w pkt 10 wyraz „AUMM” zastępuje się wyrazami „Analityka Uniwersalnego Modułu Mapowego”,
- w pkt 12 po wyrazie „dysponenta” dodaje się wyrazy „SWD PRM”,
- w pkt 13 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
„14) instalację sprzętu i oprogramowania do obsługi SWD PRM w dyspozytorniach medycznych i na stanowiskach wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego oraz bieżącą obsługę techniczną sprzętu i aktualizację oprogramowania.”,
e) w ust. 6:
- w pkt 2 skreśla się wyrazy „dyspozytorniach medycznych,”,
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) konfigurowanie systemu nawigacji satelitarnej w specjalistycznych środkach transportu sanitarnego wykorzystywanych przez zespoły ratownictwa medycznego oraz monitorowanie poprawności funkcjonowania tego systemu;”,
- w pkt 8 skreśla się wyrazy „w module raportowym”,
f) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Do dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego i lotniczych zespołów transportu sanitarnego nie stosuje się przepisów ust. 6 pkt 1 i 10 w zakresie współpracy z administratorem wojewódzkim SWD PRM i zgłaszania incydentów do tego administratora.”;
8) w § 10 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„W skład minimalnego wyposażenia stanowiska pracy dyspozytora medycznego, wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego oraz dyspozytora lotniczego wchodzą:”;
9) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Przepisu § 10 ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do stacji dokujących stanowiących wyposażenie specjalistycznych środków transportu sanitarnego, wykorzystywanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego i motocyklowe jednostki ratunkowe.”.
§ 2.
Minister Zdrowia: wz. K. Kacperczyk
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
- Data ogłoszenia: 2026-07-07
- Data wejścia w życie: 2026-07-22
- Data obowiązywania: 2026-07-22
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