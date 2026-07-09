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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 922
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 lipca 2026 r.
w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-07-09
- Data wejścia w życie: 2027-01-01
- Data obowiązywania: 2027-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
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