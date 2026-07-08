§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom, towarzyszącemu im personelowi cywilnemu, członkom ich rodzin oraz jednostkom dokonującym nabycia towarów lub usług na rzecz sił zbrojnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1736) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) w ust. 3 uchyla się pkt 3,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Organ wojskowy podaje we wniosku numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług, jeżeli te faktury posiadają taki numer.

3b. Jeżeli we wniosku nie podano numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur faktury, o których mowa w ust. 3a, organ wojskowy:

1) dołącza do wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - w przypadku faktur w postaci papierowej;

2) przesyła lub udostępnia naczelnikowi urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 1, w dniu złożenia wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług - w przypadku faktur elektronicznych.”,

c) w ust. 4 wyrazy „w ust. 3 pkt 3 lub 4” zastępuje się wyrazami „w ust. 3 pkt 4”;

2) w § 6 w ust. 1 wyrazy „§ 5 ust. 3 i 4” zastępuje się wyrazami „§ 5 ust. 3, 3b i 4”;

3) w § 7 wyrazy „§ 5 ust. 3 pkt 3 i 4” zastępuje się wyrazami „§ 5 ust. 3 pkt 4 i ust. 3b pkt 1”;



4) w § 12:

a) w ust. 3 uchyla się pkt 3,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Organ wojskowy podaje we wniosku numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług, jeżeli te faktury posiadają taki numer.

3b. Jeżeli we wniosku nie podano numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur faktury, o których mowa w ust. 3a, organ wojskowy:

1) dołącza do wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - w przypadku faktur w postaci papierowej;

2) przesyła lub udostępnia naczelnikowi urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 1, w dniu złożenia wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług - w przypadku faktur elektronicznych.”,

c) w ust. 4 wyrazy „w ust. 3 pkt 3 i 4” zastępuje się wyrazami „w ust. 3 pkt 4”;

5) w § 13 w ust. 1 wyrazy „§ 12 ust. 3 i 4” zastępuje się wyrazami „§ 12 ust. 3, 3b i 4”;

6) w § 14 wyrazy „§ 12 ust. 3 pkt 3 i 4” zastępuje się wyrazami „§ 12 ust. 3 pkt 4 i ust. 3b pkt 1”;

7) w § 18 uchyla się ust. 2-4;



8) w § 20:

a) w ust. 3 uchyla się pkt 2,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Wnioskodawca podaje we wniosku numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług, jeżeli te faktury posiadają taki numer.

3b. Jeżeli we wniosku nie podano numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur faktury, o których mowa w ust. 3a, wnioskodawca:

1) dołącza do wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - w przypadku faktur w postaci papierowej;

2) przesyła lub udostępnia Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w dniu złożenia wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług - w przypadku faktur elektronicznych.”,

c) uchyla się ust. 4;

9) w § 21 w ust. 1 wyrazy „§ 20 ust. 3 i 4” zastępuje się wyrazami „§ 20 ust. 3 i 3b”;

10) w § 22 wyrazy „§ 20 ust. 3 pkt 2” zastępuje się wyrazami „§ 20 ust. 3b pkt 1”;

11) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli towar został zwrócony, a siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub wykonawca kontraktowy sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych otrzymali zwrot zapłaconej ceny, wnioskodawca niezwłocznie informuje Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście o otrzymanej fakturze korygującej i zwrocie zapłaconej ceny, w tym kwoty podatku, wynikającej z tej faktury.”;

12) w § 27 uchyla się ust. 2-4;



13) w § 29:

a) w ust. 3 uchyla się pkt 3,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Kwatera podaje we wniosku numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług, jeżeli te faktury posiadają taki numer.

3b. Jeżeli we wniosku nie podano numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur faktury, o których mowa w ust. 3a, Kwatera:

1) dołącza do wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług albo uwierzytelnione kserokopie tych faktur, jeżeli faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - w przypadku faktur w postaci papierowej;

2) przesyła lub udostępnia Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie w dniu złożenia wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług - w przypadku faktur elektronicznych.”,

c) uchyla się ust. 4;

14) w § 30 w ust. 1 wyrazy „§ 29 ust. 3 i 4” zastępuje się wyrazami „§ 29 ust. 3 i 3b”;

15) w § 31 wyrazy „§ 29 ust. 3 pkt 3” zastępuje się wyrazami „§ 29 ust. 3b pkt 1”;

16) w § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli towar został zwrócony, a Kwatera, personel zagraniczny Kwatery lub członkowie rodziny tego personelu otrzymali zwrot zapłaconej ceny, Kwatera niezwłocznie informuje Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie o otrzymanej fakturze korygującej i zwrocie zapłaconej ceny, w tym kwoty podatku, wynikającej z tej faktury.”;

17) w § 34 uchyla się ust. 2-4;



18) w § 36:

a) w ust. 3 uchyla się pkt 2,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Dowództwo Brygady podaje we wniosku numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług, jeżeli te faktury posiadają taki numer.

3b. Jeżeli we wniosku nie podano numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur faktury, o których mowa w ust. 3a, Dowództwo Brygady:

1) dołącza do wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - w przypadku faktur w postaci papierowej;

2) przesyła lub udostępnia Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w dniu złożenia wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług - w przypadku faktur elektronicznych.”,

c) uchyla się ust. 4;

19) w § 37 w ust. 1 wyrazy „§ 36 ust. 3 i 4” zastępuje się wyrazami „§ 36 ust. 3 i 3b”;

20) w § 38 wyrazy „§ 36 ust. 3 pkt 2” zastępuje się wyrazami „§ 36 ust. 3b pkt 1”;

21) w § 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli towar został zwrócony, a Dowództwo Brygady otrzymało zwrot zapłaconej ceny, Dowództwo Brygady niezwłocznie informuje Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie o otrzymanej fakturze korygującej i zwrocie zapłaconej ceny, w tym kwoty podatku, wynikającej z tej faktury.”;

22) w § 41 uchyla się ust. 2-4;



23) w § 43:

a) w ust. 4 uchyla się pkt 3,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Dowództwo Sojusznicze podaje we wniosku numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług, jeżeli te faktury posiadają taki numer.

4b. Jeżeli we wniosku nie podano numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur faktury, o których mowa w ust. 4a, Dowództwo Sojusznicze:

1) dołącza do wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług albo uwierzytelnione kserokopie tych faktur, jeżeli faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - w przypadku faktur w postaci papierowej;

2) przesyła lub udostępnia naczelnikowi urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 1, w dniu złożenia wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług - w przypadku faktur elektronicznych.”,

c) uchyla się ust. 5;

24) w § 44 w ust. 1 wyrazy „§ 43 ust. 4 i 5” zastępuje się wyrazami „§ 43 ust. 4 i 4b”;

25) w § 45 wyrazy „§ 43 ust. 4 pkt 3” zastępuje się wyrazami „§ 43 ust. 4b pkt 1”;

26) w § 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli towar został zwrócony, a Dowództwo Sojusznicze lub uprawnieni członkowie Dowództwa Sojuszniczego otrzymali zwrot zapłaconej ceny, Dowództwo Sojusznicze niezwłocznie informuje naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w § 43 ust. 1, o otrzymanej fakturze korygującej i zwrocie zapłaconej ceny, w tym kwoty podatku, wynikającej z tej faktury.”.