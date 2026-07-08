REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 915

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 30 czerwca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom, towarzyszącemu im personelowi cywilnemu, członkom ich rodzin oraz jednostkom dokonującym nabycia towarów lub usług na rzecz sił zbrojnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom, towarzyszącemu im personelowi cywilnemu, członkom ich rodzin oraz jednostkom dokonującym nabycia towarów lub usług na rzecz sił zbrojnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1736) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) w ust. 3 uchyla się pkt 3,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Organ wojskowy podaje we wniosku numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług, jeżeli te faktury posiadają taki numer.

3b. Jeżeli we wniosku nie podano numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur faktury, o których mowa w ust. 3a, organ wojskowy:

1) dołącza do wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - w przypadku faktur w postaci papierowej;

2) przesyła lub udostępnia naczelnikowi urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 1, w dniu złożenia wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług - w przypadku faktur elektronicznych.”,

c) w ust. 4 wyrazy „w ust. 3 pkt 3 lub 4” zastępuje się wyrazami „w ust. 3 pkt 4”;

2) w § 6 w ust. 1 wyrazy „§ 5 ust. 3 i 4” zastępuje się wyrazami „§ 5 ust. 3, 3b i 4”;

3) w § 7 wyrazy „§ 5 ust. 3 pkt 3 i 4” zastępuje się wyrazami „§ 5 ust. 3 pkt 4 i ust. 3b pkt 1”;

4) w § 12:

a) w ust. 3 uchyla się pkt 3,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Organ wojskowy podaje we wniosku numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług, jeżeli te faktury posiadają taki numer.

3b. Jeżeli we wniosku nie podano numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur faktury, o których mowa w ust. 3a, organ wojskowy:

1) dołącza do wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - w przypadku faktur w postaci papierowej;

2) przesyła lub udostępnia naczelnikowi urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 1, w dniu złożenia wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług - w przypadku faktur elektronicznych.”,

c) w ust. 4 wyrazy „w ust. 3 pkt 3 i 4” zastępuje się wyrazami „w ust. 3 pkt 4”;

5) w § 13 w ust. 1 wyrazy „§ 12 ust. 3 i 4” zastępuje się wyrazami „§ 12 ust. 3, 3b i 4”;

6) w § 14 wyrazy „§ 12 ust. 3 pkt 3 i 4” zastępuje się wyrazami „§ 12 ust. 3 pkt 4 i ust. 3b pkt 1”;

7) w § 18 uchyla się ust. 2-4;

8) w § 20:

a) w ust. 3 uchyla się pkt 2,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Wnioskodawca podaje we wniosku numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług, jeżeli te faktury posiadają taki numer.

3b. Jeżeli we wniosku nie podano numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur faktury, o których mowa w ust. 3a, wnioskodawca:

1) dołącza do wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - w przypadku faktur w postaci papierowej;

2) przesyła lub udostępnia Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w dniu złożenia wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług - w przypadku faktur elektronicznych.”,

c) uchyla się ust. 4;

9) w § 21 w ust. 1 wyrazy „§ 20 ust. 3 i 4” zastępuje się wyrazami „§ 20 ust. 3 i 3b”;

10) w § 22 wyrazy „§ 20 ust. 3 pkt 2” zastępuje się wyrazami „§ 20 ust. 3b pkt 1”;

11) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli towar został zwrócony, a siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub wykonawca kontraktowy sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych otrzymali zwrot zapłaconej ceny, wnioskodawca niezwłocznie informuje Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście o otrzymanej fakturze korygującej i zwrocie zapłaconej ceny, w tym kwoty podatku, wynikającej z tej faktury.”;

12) w § 27 uchyla się ust. 2-4;

13) w § 29:

a) w ust. 3 uchyla się pkt 3,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Kwatera podaje we wniosku numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług, jeżeli te faktury posiadają taki numer.

3b. Jeżeli we wniosku nie podano numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur faktury, o których mowa w ust. 3a, Kwatera:

1) dołącza do wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług albo uwierzytelnione kserokopie tych faktur, jeżeli faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - w przypadku faktur w postaci papierowej;

2) przesyła lub udostępnia Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie w dniu złożenia wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług - w przypadku faktur elektronicznych.”,

c) uchyla się ust. 4;

14) w § 30 w ust. 1 wyrazy „§ 29 ust. 3 i 4” zastępuje się wyrazami „§ 29 ust. 3 i 3b”;

15) w § 31 wyrazy „§ 29 ust. 3 pkt 3” zastępuje się wyrazami „§ 29 ust. 3b pkt 1”;

16) w § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli towar został zwrócony, a Kwatera, personel zagraniczny Kwatery lub członkowie rodziny tego personelu otrzymali zwrot zapłaconej ceny, Kwatera niezwłocznie informuje Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie o otrzymanej fakturze korygującej i zwrocie zapłaconej ceny, w tym kwoty podatku, wynikającej z tej faktury.”;

17) w § 34 uchyla się ust. 2-4;

18) w § 36:

a) w ust. 3 uchyla się pkt 2,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Dowództwo Brygady podaje we wniosku numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług, jeżeli te faktury posiadają taki numer.

3b. Jeżeli we wniosku nie podano numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur faktury, o których mowa w ust. 3a, Dowództwo Brygady:

1) dołącza do wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - w przypadku faktur w postaci papierowej;

2) przesyła lub udostępnia Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w dniu złożenia wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług - w przypadku faktur elektronicznych.”,

c) uchyla się ust. 4;

19) w § 37 w ust. 1 wyrazy „§ 36 ust. 3 i 4” zastępuje się wyrazami „§ 36 ust. 3 i 3b”;

20) w § 38 wyrazy „§ 36 ust. 3 pkt 2” zastępuje się wyrazami „§ 36 ust. 3b pkt 1”;

21) w § 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli towar został zwrócony, a Dowództwo Brygady otrzymało zwrot zapłaconej ceny, Dowództwo Brygady niezwłocznie informuje Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie o otrzymanej fakturze korygującej i zwrocie zapłaconej ceny, w tym kwoty podatku, wynikającej z tej faktury.”;

22) w § 41 uchyla się ust. 2-4;

23) w § 43:

a) w ust. 4 uchyla się pkt 3,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Dowództwo Sojusznicze podaje we wniosku numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług, jeżeli te faktury posiadają taki numer.

4b. Jeżeli we wniosku nie podano numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur faktury, o których mowa w ust. 4a, Dowództwo Sojusznicze:

1) dołącza do wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług albo uwierzytelnione kserokopie tych faktur, jeżeli faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - w przypadku faktur w postaci papierowej;

2) przesyła lub udostępnia naczelnikowi urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 1, w dniu złożenia wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług - w przypadku faktur elektronicznych.”,

c) uchyla się ust. 5;

24) w § 44 w ust. 1 wyrazy „§ 43 ust. 4 i 5” zastępuje się wyrazami „§ 43 ust. 4 i 4b”;

25) w § 45 wyrazy „§ 43 ust. 4 pkt 3” zastępuje się wyrazami „§ 43 ust. 4b pkt 1”;

26) w § 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli towar został zwrócony, a Dowództwo Sojusznicze lub uprawnieni członkowie Dowództwa Sojuszniczego otrzymali zwrot zapłaconej ceny, Dowództwo Sojusznicze niezwłocznie informuje naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w § 43 ust. 1, o otrzymanej fakturze korygującej i zwrocie zapłaconej ceny, w tym kwoty podatku, wynikającej z tej faktury.”.

§ 2.

1. Do wniosków w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług składanych za:

1) okresy kwartalne przypadające przed dniem 1 stycznia 2026 r.,

2) cały okres pobytu sił zbrojnych:

a) o których mowa w art. I ust. 1 lit. a Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. poz. 257 i 258 oraz z 2008 r. poz. 1052),

b) państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska

- na terytorium kraju przypadający przed dniem 1 lutego 2026 r.

- stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do wniosków w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług składanych od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia za:

1) okresy kwartalne przypadające od dnia 1 stycznia 2026 r.,

2) cały okres pobytu sił zbrojnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, na terytorium kraju, w przypadku gdy część tego okresu przypada po dniu 31 stycznia 2026 r.

- stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. Do wniosków w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia za:

1) okresy kwartalne przypadające od dnia 1 stycznia 2026 r.,

2) cały okres pobytu sił zbrojnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, na terytorium kraju, w przypadku gdy część tego okresu przypada po dniu 31 stycznia 2026 r.

- stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 894, 896, 1203, 1541 i 1811 oraz z 2026 r. poz. 507 i 846.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-07-08
  • Data wejścia w życie: 2026-07-09
  • Data obowiązywania: 2026-07-09
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 910

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 lipca 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Sobótka w województwie dolnośląskim

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 899

REKLAMA

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 lipca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie granicy państwowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 919

USTAWA z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 914

REKLAMA

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 lipca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 920

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 921

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 2 lipca 2026 r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom przez Bank Gospodarstwa Krajowego regionalnej pomocy inwestycyjnej na realizację zadań związanych z inwestycją w zakresie bezpieczeństwa i obronności realizowaną w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 907

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 11 października 2022 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021–2027

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 916

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 2 lipca 2026 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań związanych z inwestycją w zakresie bezpieczeństwa i obronności realizowaną w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 906

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 1 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 891

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 października 2023 r. w sprawie części munduru policyjnego, których używanie jest dozwolone

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 908

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 911

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia listy rzeczników patentowych, wzoru legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokości opłat od wniosku o wpis lub zmianę wpisu na liście rzeczników patentowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 896

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie sposobu obliczania prognozowanego czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej objętych centralną elektroniczną rejestracją

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 874

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Wzmocnienia Odporności Państwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 895

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy (&#8222;instrument SAFE&#8221;)

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 894

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 30 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 877

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 30 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 903

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 30 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom, towarzyszącemu im personelowi cywilnemu, członkom ich rodzin oraz jednostkom dokonującym nabycia towarów lub usług na rzecz sił zbrojnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 915

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 870

REKLAMA