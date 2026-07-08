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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 915
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 30 czerwca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom, towarzyszącemu im personelowi cywilnemu, członkom ich rodzin oraz jednostkom dokonującym nabycia towarów lub usług na rzecz sił zbrojnych
Na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 5:
a) w ust. 3 uchyla się pkt 3,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Organ wojskowy podaje we wniosku numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług, jeżeli te faktury posiadają taki numer.
3b. Jeżeli we wniosku nie podano numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur faktury, o których mowa w ust. 3a, organ wojskowy:
1) dołącza do wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - w przypadku faktur w postaci papierowej;
2) przesyła lub udostępnia naczelnikowi urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 1, w dniu złożenia wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług - w przypadku faktur elektronicznych.”,
c) w ust. 4 wyrazy „w ust. 3 pkt 3 lub 4” zastępuje się wyrazami „w ust. 3 pkt 4”;
2) w § 6 w ust. 1 wyrazy „§ 5 ust. 3 i 4” zastępuje się wyrazami „§ 5 ust. 3, 3b i 4”;
3) w § 7 wyrazy „§ 5 ust. 3 pkt 3 i 4” zastępuje się wyrazami „§ 5 ust. 3 pkt 4 i ust. 3b pkt 1”;
4) w § 12:
a) w ust. 3 uchyla się pkt 3,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Organ wojskowy podaje we wniosku numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług, jeżeli te faktury posiadają taki numer.
3b. Jeżeli we wniosku nie podano numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur faktury, o których mowa w ust. 3a, organ wojskowy:
1) dołącza do wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - w przypadku faktur w postaci papierowej;
2) przesyła lub udostępnia naczelnikowi urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 1, w dniu złożenia wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług - w przypadku faktur elektronicznych.”,
c) w ust. 4 wyrazy „w ust. 3 pkt 3 i 4” zastępuje się wyrazami „w ust. 3 pkt 4”;
5) w § 13 w ust. 1 wyrazy „§ 12 ust. 3 i 4” zastępuje się wyrazami „§ 12 ust. 3, 3b i 4”;
6) w § 14 wyrazy „§ 12 ust. 3 pkt 3 i 4” zastępuje się wyrazami „§ 12 ust. 3 pkt 4 i ust. 3b pkt 1”;
7) w § 18 uchyla się ust. 2-4;
8) w § 20:
a) w ust. 3 uchyla się pkt 2,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Wnioskodawca podaje we wniosku numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług, jeżeli te faktury posiadają taki numer.
3b. Jeżeli we wniosku nie podano numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur faktury, o których mowa w ust. 3a, wnioskodawca:
1) dołącza do wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - w przypadku faktur w postaci papierowej;
2) przesyła lub udostępnia Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w dniu złożenia wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług - w przypadku faktur elektronicznych.”,
c) uchyla się ust. 4;
9) w § 21 w ust. 1 wyrazy „§ 20 ust. 3 i 4” zastępuje się wyrazami „§ 20 ust. 3 i 3b”;
10) w § 22 wyrazy „§ 20 ust. 3 pkt 2” zastępuje się wyrazami „§ 20 ust. 3b pkt 1”;
11) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli towar został zwrócony, a siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub wykonawca kontraktowy sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych otrzymali zwrot zapłaconej ceny, wnioskodawca niezwłocznie informuje Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście o otrzymanej fakturze korygującej i zwrocie zapłaconej ceny, w tym kwoty podatku, wynikającej z tej faktury.”;
12) w § 27 uchyla się ust. 2-4;
13) w § 29:
a) w ust. 3 uchyla się pkt 3,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Kwatera podaje we wniosku numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług, jeżeli te faktury posiadają taki numer.
3b. Jeżeli we wniosku nie podano numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur faktury, o których mowa w ust. 3a, Kwatera:
1) dołącza do wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług albo uwierzytelnione kserokopie tych faktur, jeżeli faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - w przypadku faktur w postaci papierowej;
2) przesyła lub udostępnia Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie w dniu złożenia wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług - w przypadku faktur elektronicznych.”,
c) uchyla się ust. 4;
14) w § 30 w ust. 1 wyrazy „§ 29 ust. 3 i 4” zastępuje się wyrazami „§ 29 ust. 3 i 3b”;
15) w § 31 wyrazy „§ 29 ust. 3 pkt 3” zastępuje się wyrazami „§ 29 ust. 3b pkt 1”;
16) w § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli towar został zwrócony, a Kwatera, personel zagraniczny Kwatery lub członkowie rodziny tego personelu otrzymali zwrot zapłaconej ceny, Kwatera niezwłocznie informuje Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie o otrzymanej fakturze korygującej i zwrocie zapłaconej ceny, w tym kwoty podatku, wynikającej z tej faktury.”;
17) w § 34 uchyla się ust. 2-4;
18) w § 36:
a) w ust. 3 uchyla się pkt 2,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Dowództwo Brygady podaje we wniosku numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług, jeżeli te faktury posiadają taki numer.
3b. Jeżeli we wniosku nie podano numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur faktury, o których mowa w ust. 3a, Dowództwo Brygady:
1) dołącza do wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - w przypadku faktur w postaci papierowej;
2) przesyła lub udostępnia Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w dniu złożenia wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług - w przypadku faktur elektronicznych.”,
c) uchyla się ust. 4;
19) w § 37 w ust. 1 wyrazy „§ 36 ust. 3 i 4” zastępuje się wyrazami „§ 36 ust. 3 i 3b”;
20) w § 38 wyrazy „§ 36 ust. 3 pkt 2” zastępuje się wyrazami „§ 36 ust. 3b pkt 1”;
21) w § 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli towar został zwrócony, a Dowództwo Brygady otrzymało zwrot zapłaconej ceny, Dowództwo Brygady niezwłocznie informuje Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie o otrzymanej fakturze korygującej i zwrocie zapłaconej ceny, w tym kwoty podatku, wynikającej z tej faktury.”;
22) w § 41 uchyla się ust. 2-4;
23) w § 43:
a) w ust. 4 uchyla się pkt 3,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„4a. Dowództwo Sojusznicze podaje we wniosku numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług, jeżeli te faktury posiadają taki numer.
4b. Jeżeli we wniosku nie podano numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur faktury, o których mowa w ust. 4a, Dowództwo Sojusznicze:
1) dołącza do wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług albo uwierzytelnione kserokopie tych faktur, jeżeli faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - w przypadku faktur w postaci papierowej;
2) przesyła lub udostępnia naczelnikowi urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 1, w dniu złożenia wniosku faktury wystawione przy nabyciu towarów lub usług - w przypadku faktur elektronicznych.”,
c) uchyla się ust. 5;
24) w § 44 w ust. 1 wyrazy „§ 43 ust. 4 i 5” zastępuje się wyrazami „§ 43 ust. 4 i 4b”;
25) w § 45 wyrazy „§ 43 ust. 4 pkt 3” zastępuje się wyrazami „§ 43 ust. 4b pkt 1”;
26) w § 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli towar został zwrócony, a Dowództwo Sojusznicze lub uprawnieni członkowie Dowództwa Sojuszniczego otrzymali zwrot zapłaconej ceny, Dowództwo Sojusznicze niezwłocznie informuje naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w § 43 ust. 1, o otrzymanej fakturze korygującej i zwrocie zapłaconej ceny, w tym kwoty podatku, wynikającej z tej faktury.”.
§ 2.
1) okresy kwartalne przypadające przed dniem 1 stycznia 2026 r.,
2) cały okres pobytu sił zbrojnych:
a) o których mowa w art. I ust. 1 lit. a Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. poz. 257 i 258 oraz z 2008 r. poz. 1052),
b) państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska
- na terytorium kraju przypadający przed dniem 1 lutego 2026 r.
- stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Do wniosków w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług składanych od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia za:
1) okresy kwartalne przypadające od dnia 1 stycznia 2026 r.,
2) cały okres pobytu sił zbrojnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, na terytorium kraju, w przypadku gdy część tego okresu przypada po dniu 31 stycznia 2026 r.
- stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
3. Do wniosków w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia za:
1) okresy kwartalne przypadające od dnia 1 stycznia 2026 r.,
2) cały okres pobytu sił zbrojnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, na terytorium kraju, w przypadku gdy część tego okresu przypada po dniu 31 stycznia 2026 r.
- stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 894, 896, 1203, 1541 i 1811 oraz z 2026 r. poz. 507 i 846.
- Data ogłoszenia: 2026-07-08
- Data wejścia w życie: 2026-07-09
- Data obowiązywania: 2026-07-09
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