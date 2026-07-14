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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 941
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 lipca 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-07-14
- Data wejścia w życie: 2026-07-14
- Data obowiązywania: 2026-07-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
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