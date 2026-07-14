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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 941

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-07-14
  • Data wejścia w życie: 2026-07-14
  • Data obowiązywania: 2026-07-14
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Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 lipca 2026 r. w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 945

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 lipca 2026 r. w sprawie szczegółowej zawartości Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 946

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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 lipca 2026 r. w sprawie danych przekazywanych w przypadku zaprzestania działalności przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego albo ogłoszenia jego upadłości

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 939

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 932

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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 lipca 2026 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 940

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 927

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 936

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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 935

USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 937

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 929

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 lipca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 942

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli granicznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 933

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 lipca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 941

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 lipca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 944

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 924

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 938

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 934

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 lipca 2026 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 922

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 lipca 2026 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe i placówki doskonalenia nauczycieli w zakresie wyposażenia lub doposażenia szkolnych pracowni do prowadzenia zajęć przyrody i zajęć praktyczno-technicznych na lata 2026–2029 – &#8222;Pracownie Kompas Jutra&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 926

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2026

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 923

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