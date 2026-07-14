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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 939
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10 lipca 2026 r.
w sprawie danych przekazywanych w przypadku zaprzestania działalności przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego albo ogłoszenia jego upadłości
Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221, z 2025 r. poz. 637 i 820 oraz z 2026 r. poz. 252 i 815) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) przekazywania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanemu dalej „Prezesem UKE”, danych, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej, zwanej dalej „ustawą”, objętych obowiązkiem, o którym mowa w art. 48 ust. 2 ustawy, w przypadku zaprzestania działalności telekomunikacyjnej przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego albo ogłoszenia jego upadłości, zwanego dalej „zaprzestającym działalności albo upadłym”;
2) udostępniania przez Prezesa UKE danych, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwanych dalej „danymi”, podmiotom, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwanym dalej „podmiotami”.
§ 2.
2. Do przekazywanych Prezesowi UKE danych wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 48 ust. 2 ustawy, zaprzestający działalności albo upadły dołącza informacje o:
1) rodzaju, liczbie i pojemności informatycznych nośników danych, na których są przekazywane dane, oraz liczbie i wielkości plików zawartych na tych nośnikach;
2) nazwie i wersji zastosowanego formatu zapisu danych, nazwie i wersji oprogramowania oraz rodzaju urządzeń informatycznych umożliwiających odczyt przekazywanych danych;
3) dacie najwcześniejszego i najpóźniejszego zatrzymania przez zaprzestającego działalności albo upadłego przekazywanych danych;
4) zastosowanych nazwach, skrótach i strukturze przekazywanych danych pozwalających na jednoznaczne odczytanie tych danych;
5) zastosowanych zabezpieczeniach przed nieuprawnionym dostępem do danych, w tym o wykazie zastosowanych haseł dostępu.
3. Prezes UKE, przyjmując dane:
1) sprawdza zawartość informatycznego nośnika danych, na którym są przekazywane dane;
2) sporządza protokół czynności przekazania danych.
§ 3.
1) nazwę lub firmę i numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych zaprzestającego działalności albo upadłego, jego siedzibę i adres tej siedziby, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby, oraz adres do doręczeń elektronicznych;
2) imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania zaprzestającego działalności albo upadłego, jeżeli została wyznaczona, oraz jej numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
3) imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Prezesa UKE, jeżeli została wyznaczona, oraz jej stanowisko służbowe, służbowy numer telefonu i adres służbowej poczty elektronicznej;
4) podstawę prawną przekazania danych;
5) sygnaturę sprawy;
6) datę i miejsce sporządzenia protokołu.
2. Do protokołu czynności przekazania danych dołącza się załącznik, który zawiera informacje, o których mowa w § 2 ust. 2.
3. Protokół czynności przekazania danych sporządza się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Prezesa UKE i zaprzestającego działalności albo upadłego, albo na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej. Protokół podpisują Prezes UKE oraz zaprzestający działalności albo upadły.
§ 4.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazwę podmiotu;
2) nazwę lub firmę i numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych zaprzestającego działalności albo upadłego, którego dane mają być udostępnione;
3) określenie zakresu danych, które mają być udostępnione;
4) podstawę prawną wniosku o udostępnienie danych.
3. Prezes UKE niezwłocznie, niepóźniej jednak niż w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, sprawdza kompletność tego wniosku oraz informuje podmiot o:
1) możliwie najkrótszym terminie udostępnienia danych, niedłuższym jednak niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania tego wniosku, albo
2) konieczności uzupełnienia tego wniosku.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, Prezes UKE wzywa podmiot do uzupełnienia wniosku, wskazując informacje wymagające uzupełnienia oraz termin na uzupełnienie tego wniosku niekrótszy niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, a także poucza o pozostawieniu tego wniosku bez rozpoznania w przypadku jego nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5. W przypadku niezastosowania się podmiotu do wezwania, o którym mowa w ust. 4, Prezes UKE niezwłocznie przekazuje temu podmiotowi informację o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.
§ 5.
§ 6.
2. Protokół czynności udostępniania danych zawiera:
1) nazwę lub firmę i numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych zaprzestającego działalności albo upadłego, którego dane są udostępniane;
2) nazwę, siedzibę podmiotu przyjmującego dane i adres tej siedziby, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby, oraz adres do doręczeń elektronicznych, jeżeli podmiot posiada taki adres;
3) imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu przyjmującego dane, jeżeli została wyznaczona, oraz jej stanowisko służbowe, służbowy numer telefonu i adres służbowej poczty elektronicznej;
4) imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Prezesa UKE, jeżeli została wyznaczona, oraz jej stanowisko służbowe, służbowy numer telefonu i adres służbowej poczty elektronicznej;
5) określenie zakresu danych, które są udostępniane;
6) podstawę prawną udostępnienia danych;
7) sygnaturę sprawy;
8) datę i miejsce sporządzenia protokołu.
3. Do protokołu czynności udostępniania danych dołącza się załącznik, który zawiera informacje o:
1) sposobie udostępnienia danych;
2) rodzaju, liczbie i wielkości plików zawartych w zbiorze udostępnianych danych;
3) nazwie i wersji zastosowanego formatu zapisu danych, nazwie i wersji oprogramowania oraz rodzaju urządzeń informatycznych umożliwiających odczyt udostępnianych danych;
4) zastosowanych nazwach, skrótach i strukturze udostępnianych danych pozwalających na jednoznaczne odczytanie tych danych;
5) zabezpieczeniach przed nieuprawnionym dostępem do danych, w tym o wykazie zastosowanych haseł dostępu.
4. Protokół czynności udostępniania danych sporządza się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Prezesa UKE i podmiotu przyjmującego dane, albo na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej. Protokół podpisują Prezes UKE oraz podmiot przyjmujący dane.
§ 7.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i udostępniania danych w przypadku ogłoszenia upadłości operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 281), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 104 pkt 22 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1222 oraz z 2026 r. poz. 252).
- Data ogłoszenia: 2026-07-14
- Data wejścia w życie: 2026-07-29
- Data obowiązywania: 2026-07-29
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 lipca 2026 r. w sprawie danych przekazywanych w przypadku zaprzestania działalności przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego albo ogłoszenia jego upadłości
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