REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 939

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 10 lipca 2026 r.

w sprawie danych przekazywanych w przypadku zaprzestania działalności przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego albo ogłoszenia jego upadłości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221, z 2025 r. poz. 637 i 820 oraz z 2026 r. poz. 252 i 815) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowy tryb:

1) przekazywania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanemu dalej „Prezesem UKE”, danych, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej, zwanej dalej „ustawą”, objętych obowiązkiem, o którym mowa w art. 48 ust. 2 ustawy, w przypadku zaprzestania działalności telekomunikacyjnej przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego albo ogłoszenia jego upadłości, zwanego dalej „zaprzestającym działalności albo upadłym”;

2) udostępniania przez Prezesa UKE danych, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwanych dalej „danymi”, podmiotom, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwanym dalej „podmiotami”.

§ 2.

1. Zaprzestający działalności albo upadły przekazuje dane wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 48 ust. 2 ustawy, Prezesowi UKE w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

2. Do przekazywanych Prezesowi UKE danych wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 48 ust. 2 ustawy, zaprzestający działalności albo upadły dołącza informacje o:

1) rodzaju, liczbie i pojemności informatycznych nośników danych, na których są przekazywane dane, oraz liczbie i wielkości plików zawartych na tych nośnikach;

2) nazwie i wersji zastosowanego formatu zapisu danych, nazwie i wersji oprogramowania oraz rodzaju urządzeń informatycznych umożliwiających odczyt przekazywanych danych;

3) dacie najwcześniejszego i najpóźniejszego zatrzymania przez zaprzestającego działalności albo upadłego przekazywanych danych;

4) zastosowanych nazwach, skrótach i strukturze przekazywanych danych pozwalających na jednoznaczne odczytanie tych danych;

5) zastosowanych zabezpieczeniach przed nieuprawnionym dostępem do danych, w tym o wykazie zastosowanych haseł dostępu.

3. Prezes UKE, przyjmując dane:

1) sprawdza zawartość informatycznego nośnika danych, na którym są przekazywane dane;

2) sporządza protokół czynności przekazania danych.

§ 3.

1. Protokół czynności przekazania danych zawiera:

1) nazwę lub firmę i numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych zaprzestającego działalności albo upadłego, jego siedzibę i adres tej siedziby, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby, oraz adres do doręczeń elektronicznych;

2) imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania zaprzestającego działalności albo upadłego, jeżeli została wyznaczona, oraz jej numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

3) imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Prezesa UKE, jeżeli została wyznaczona, oraz jej stanowisko służbowe, służbowy numer telefonu i adres służbowej poczty elektronicznej;

4) podstawę prawną przekazania danych;

5) sygnaturę sprawy;

6) datę i miejsce sporządzenia protokołu.

2. Do protokołu czynności przekazania danych dołącza się załącznik, który zawiera informacje, o których mowa w § 2 ust. 2.

3. Protokół czynności przekazania danych sporządza się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Prezesa UKE i zaprzestającego działalności albo upadłego, albo na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej. Protokół podpisują Prezes UKE oraz zaprzestający działalności albo upadły.

§ 4.

1. Na wniosek podmiotu skierowany do Prezesa UKE Prezes UKE udostępnia podmiotowi wskazane w tym wniosku dane przekazane przez zaprzestającego działalności albo upadłego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę podmiotu;

2) nazwę lub firmę i numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych zaprzestającego działalności albo upadłego, którego dane mają być udostępnione;

3) określenie zakresu danych, które mają być udostępnione;

4) podstawę prawną wniosku o udostępnienie danych.

3. Prezes UKE niezwłocznie, niepóźniej jednak niż w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, sprawdza kompletność tego wniosku oraz informuje podmiot o:

1) możliwie najkrótszym terminie udostępnienia danych, niedłuższym jednak niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania tego wniosku, albo

2) konieczności uzupełnienia tego wniosku.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, Prezes UKE wzywa podmiot do uzupełnienia wniosku, wskazując informacje wymagające uzupełnienia oraz termin na uzupełnienie tego wniosku niekrótszy niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, a także poucza o pozostawieniu tego wniosku bez rozpoznania w przypadku jego nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5. W przypadku niezastosowania się podmiotu do wezwania, o którym mowa w ust. 4, Prezes UKE niezwłocznie przekazuje temu podmiotowi informację o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.

§ 5.

Udostępnienie danych sądom i prokuratorowi następuje na podstawie żądania zawartego w postanowieniu, o którym mowa w art. 218 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 490, 421, 638, 760, 882 i 901).

§ 6.

1. Z czynności udostępniania danych, o których mowa w § 4 ust. 1 oraz w § 5, Prezes UKE sporządza protokół.

2. Protokół czynności udostępniania danych zawiera:

1) nazwę lub firmę i numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych zaprzestającego działalności albo upadłego, którego dane są udostępniane;

2) nazwę, siedzibę podmiotu przyjmującego dane i adres tej siedziby, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby, oraz adres do doręczeń elektronicznych, jeżeli podmiot posiada taki adres;

3) imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu przyjmującego dane, jeżeli została wyznaczona, oraz jej stanowisko służbowe, służbowy numer telefonu i adres służbowej poczty elektronicznej;

4) imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Prezesa UKE, jeżeli została wyznaczona, oraz jej stanowisko służbowe, służbowy numer telefonu i adres służbowej poczty elektronicznej;

5) określenie zakresu danych, które są udostępniane;

6) podstawę prawną udostępnienia danych;

7) sygnaturę sprawy;

8) datę i miejsce sporządzenia protokołu.

3. Do protokołu czynności udostępniania danych dołącza się załącznik, który zawiera informacje o:

1) sposobie udostępnienia danych;

2) rodzaju, liczbie i wielkości plików zawartych w zbiorze udostępnianych danych;

3) nazwie i wersji zastosowanego formatu zapisu danych, nazwie i wersji oprogramowania oraz rodzaju urządzeń informatycznych umożliwiających odczyt udostępnianych danych;

4) zastosowanych nazwach, skrótach i strukturze udostępnianych danych pozwalających na jednoznaczne odczytanie tych danych;

5) zabezpieczeniach przed nieuprawnionym dostępem do danych, w tym o wykazie zastosowanych haseł dostępu.

4. Protokół czynności udostępniania danych sporządza się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Prezesa UKE i podmiotu przyjmującego dane, albo na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej. Protokół podpisują Prezes UKE oraz podmiot przyjmujący dane.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i udostępniania danych w przypadku ogłoszenia upadłości operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 281), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 104 pkt 22 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1222 oraz z 2026 r. poz. 252).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-07-14
  • Data wejścia w życie: 2026-07-29
  • Data obowiązywania: 2026-07-29
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 lipca 2026 r. w sprawie danych przekazywanych w przypadku zaprzestania działalności przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego albo ogłoszenia jego upadłości

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 939

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 932

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 lipca 2026 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 940

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 927

REKLAMA

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 936

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli granicznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 933

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 929

USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 935

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 938

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 lipca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 937

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 924

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 934

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 lipca 2026 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 922

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2026

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 923

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 931

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 lipca 2026 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe i placówki doskonalenia nauczycieli w zakresie wyposażenia lub doposażenia szkolnych pracowni do prowadzenia zajęć przyrody i zajęć praktyczno-technicznych na lata 2026–2029 – &#8222;Pracownie Kompas Jutra&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 926

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 919

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 20 listopada 2022 r. w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 930

USTAWA z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 914

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 3 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 928

REKLAMA