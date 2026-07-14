§ 2.

1. Zaprzestający działalności albo upadły przekazuje dane wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 48 ust. 2 ustawy, Prezesowi UKE w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

2. Do przekazywanych Prezesowi UKE danych wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 48 ust. 2 ustawy, zaprzestający działalności albo upadły dołącza informacje o:

1) rodzaju, liczbie i pojemności informatycznych nośników danych, na których są przekazywane dane, oraz liczbie i wielkości plików zawartych na tych nośnikach;

2) nazwie i wersji zastosowanego formatu zapisu danych, nazwie i wersji oprogramowania oraz rodzaju urządzeń informatycznych umożliwiających odczyt przekazywanych danych;

3) dacie najwcześniejszego i najpóźniejszego zatrzymania przez zaprzestającego działalności albo upadłego przekazywanych danych;

4) zastosowanych nazwach, skrótach i strukturze przekazywanych danych pozwalających na jednoznaczne odczytanie tych danych;

5) zastosowanych zabezpieczeniach przed nieuprawnionym dostępem do danych, w tym o wykazie zastosowanych haseł dostępu.

3. Prezes UKE, przyjmując dane:

1) sprawdza zawartość informatycznego nośnika danych, na którym są przekazywane dane;

2) sporządza protokół czynności przekazania danych.