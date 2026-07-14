§ 4.

1. Nabór na aplikację przeprowadza komisja kwalifikacyjna, której skład ustala Prezes RCL.

2. Przeprowadzenie naboru polega na odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej, która może być poprzedzona przeprowadzeniem pisemnego testu sprawdzającego wiedzę z zakresu ustroju państwa i systemu źródeł prawa, zwanego dalej „testem”, składającego się z zestawu pytań przygotowanych przez komisję kwalifikacyjną. O terminie przeprowadzenia testu zawiadamia się kandydatów na aplikację niepóźniej niż 14 dni przed dniem przeprowadzenia testu.

3. Do rozmowy kwalifikacyjnej zostają dopuszczeni kandydaci na aplikację, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na teście, w liczbie nieprzekraczającej półtorakrotności limitu przyjęć określonego przez Prezesa RCL.

4. Komisja kwalifikacyjna ustala listę aplikantów, biorąc pod uwagę poziom wiedzy kandydatów na aplikację i ich doświadczenie zawodowe, stwierdzone podczas rozmowy kwalifikacyjnej, oraz wynik testu, jeżeli został przeprowadzony.

5. Komisja kwalifikacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na aplikację większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej.

6. Z przebiegu naboru komisja kwalifikacyjna sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.