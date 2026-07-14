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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 946

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 13 lipca 2026 r.

w sprawie szczegółowej zawartości Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 156 ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. poz. 1907, z 2025 r. poz. 1705 oraz z 2026 r. poz. 646 i 815) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, zwany dalej „Programem”, zawiera:

1) wskazanie okresu realizacji Programu;

2) część diagnostyczną;

3) część finansową;

4) wykaz obszarów i zadań;

5) limit wydatków, o którym mowa w art. 156 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, zwanej dalej „ustawą”.

2. Program może zawierać wykaz kluczowych inwestycji.

§ 2.

Część diagnostyczna zawiera:

1) omówienie stanu systemu ochrony ludności i obrony cywilnej, opracowane w szczególności na podstawie wykonania poprzednich Programów, w którym można uwzględnić ocenę wykonania zadań ochrony ludności i obrony cywilnej dokonaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2) wskazanie kluczowych zadań w okresie realizacji Programu.

§ 3.

Część finansowa zawiera określenie planowanej wysokości corocznych środków przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, o których mowa w art. 155 ust. 2 ustawy, w podziale określonym w art. 156 ust. 6 ustawy.

§ 4.

1. Wykaz obszarów i zadań wskazuje obszary realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej, o których mowa w art. 155 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem wysokości środków finansowych przypisanych do poszczególnych obszarów w poszczególnych latach realizacji Programu, a także szczegółowe zadania w poszczególnych obszarach, uwzględniające w szczególności pozyskiwanie zasobów ochrony ludności w ramach inwestycji budowlanych i zakupów oraz przedsięwzięcia związane z gospodarowaniem tymi zasobami i ich utrzymaniem.

2. W Programie określa się warunki przenoszenia środków finansowych między obszarami.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2025 r. w sprawie szczegółowej zawartości Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (Dz. U. poz. 136), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 17 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 646).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-07-14
  • Data wejścia w życie: 2026-07-15
  • Data obowiązywania: 2026-07-15
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