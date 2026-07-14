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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 946
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 lipca 2026 r.
w sprawie szczegółowej zawartości Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
Na podstawie art. 156 ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. poz. 1907, z 2025 r. poz. 1705 oraz z 2026 r. poz. 646 i 815) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) wskazanie okresu realizacji Programu;
2) część diagnostyczną;
3) część finansową;
4) wykaz obszarów i zadań;
5) limit wydatków, o którym mowa w art. 156 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, zwanej dalej „ustawą”.
2. Program może zawierać wykaz kluczowych inwestycji.
§ 2.
1) omówienie stanu systemu ochrony ludności i obrony cywilnej, opracowane w szczególności na podstawie wykonania poprzednich Programów, w którym można uwzględnić ocenę wykonania zadań ochrony ludności i obrony cywilnej dokonaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
2) wskazanie kluczowych zadań w okresie realizacji Programu.
§ 3.
§ 4.
2. W Programie określa się warunki przenoszenia środków finansowych między obszarami.
§ 5.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2025 r. w sprawie szczegółowej zawartości Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (Dz. U. poz. 136), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 17 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 646).
- Data ogłoszenia: 2026-07-14
- Data wejścia w życie: 2026-07-15
- Data obowiązywania: 2026-07-15
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