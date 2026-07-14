Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z dnia 8 lipca 2026 r. (Dz. U. poz. 938)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych

Na podstawie art. 113 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 820 i 904) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Nazwa publicznej szkoły artystycznej, zwanej dalej „szkołą”, zawiera:

1) określenie typu szkoły;

2) imię szkoły, jeżeli imię takie nadano;

3) nazwę miejscowości, w której siedzibę ma szkoła.

2. Nazwa szkoły może również zawierać:

1) określenie „publiczna” albo:

a) określenie „państwowa” - w przypadku szkoły prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo jednostkę samorządu terytorialnego, albo

b) określenie „samorządowa” - w przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego;

2) określenie organu prowadzącego szkołę - w przypadku szkoły prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną;

3) ustalony przez organ prowadzący szkołę, odrębnie dla danego typu szkoły, numer porządkowy szkoły, wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedna szkoła danego typu;

4) określenie „Policealne Studium” - w przypadku szkoły policealnej.

3. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i sztandarze szkoły może być używany skrót nazwy.

4. Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół zawiera nazwę zespołu.

5. Nazwa zespołu szkoły muzycznej I stopnia i szkoły muzycznej II stopnia oraz zespołu ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia może zawierać odpowiednio określenie „Szkoła Muzyczna I i II stopnia” albo „Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia”.

6. Do nazwy zespołu szkół przepisy ust. 2 pkt 3 i ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 2. 1. Nazwa publicznej placówki artystycznej, zwanej dalej „placówką”, zawiera:

1) określenie „ognisko” wraz z określeniem specjalności kształcenia albo określeniem „artystyczne”;

2) imię placówki, jeżeli imię takie nadano;

3) nazwę miejscowości, w której siedzibę ma placówka.

2. Do nazwy placówki przepisy § 1 ust. 2 pkt 1-3 oraz ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 3. 1. Szkole imię nadaje organ prowadzący szkołę na wniosek rady szkoły, a w przypadku braku rady szkoły - na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

2. W szkole, w której nie tworzy się rady rodziców, imię nadaje organ prowadzący szkołę na wspólny wniosek rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

3. (uchylony).

4. (uchylony).

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera uzasadnienie wyboru imienia oraz określa plan działań szkoły związanych z nadaniem imienia szkole i przewidywany termin uroczystości.

6. Organ prowadzący szkołę rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.

7. Placówce imię nadaje organ prowadzący placówkę na wniosek rady pedagogicznej. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

8. Do zmiany imienia szkoły lub placówki albo uchylenia jego nadania przepisy ust. 1 i 2 oraz 5-7 stosuje się odpowiednio.

§ 4. 1. W szkole mogą być tworzone sekcje, zespoły przedmiotowe lub problemowo-zadaniowe, w których skład wchodzą nauczyciele.

2. Sekcja może być utworzona w szkole, w której jest zatrudnionych co najmniej 6 nauczycieli prowadzących te same lub pokrewne zajęcia edukacyjne artystyczne.

3. Zadaniem sekcji jest współpraca nauczycieli w szczególności w zakresie:

1) tworzenia i realizacji programu nauczania danych zajęć edukacyjnych artystycznych;

2) udoskonalania metodyki nauczania danych zajęć edukacyjnych artystycznych;

3) organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli wchodzących w skład sekcji.

4. Pracą sekcji kieruje kierownik sekcji. Do zadań kierownika sekcji należy:

1) organizowanie pracy sekcji;

2) przygotowanie planu pracy sekcji;

3) współpraca z dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli wchodzących w skład danej sekcji.

5. W uzasadnionych przypadkach w szkole, z wyjątkiem szkoły realizującej kształcenie artystyczne w zawodzie muzyk, może być utworzona sekcja, w której skład wchodzą wszyscy nauczyciele zajęć edukacyjnych artystycznych.

6. Zespół przedmiotowy może być utworzony w szkole realizującej kształcenie ogólne w celu współpracy nauczycieli tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących. W skład zespołu przedmiotowego wchodzą nauczyciele danych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

7. Zespół problemowo-zadaniowy może być utworzony w celu rozwiązania określonego problemu lub realizacji określonego zadania o charakterze dydaktycznym, wychowawczym lub organizacyjnym albo w celu koordynacji współpracy w zakresie dydaktyczno-wychowawczym nauczycieli danego oddziału lub grupy uczniów.

8. Pracę zespołu przedmiotowego lub problemowo-zadaniowego koordynuje przewodniczący zespołu powoływany przez dyrektora szkoły. Przepisy ust. 4 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

§ 5. 1. Stanowisko wicedyrektora tworzy się w szkole realizującej kształcenie ogólne lub w której realizuje się tygodniowo co najmniej 400 godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Stanowisko drugiego wicedyrektora tworzy się w szkole, w której realizuje się tygodniowo co najmniej 800 godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3. W szkole, w której utworzono sekcję, tworzy się stanowisko kierownika sekcji. Stanowisko kierownika sekcji jest stanowiskiem kierowniczym w szkole.

4.2) Dyrektor szkoły może, w ramach posiadanych środków finansowych, za zgodą organu prowadzącego szkołę, utworzyć:

1) dodatkowe stanowisko albo stanowiska wicedyrektora;

2) stanowisko wicedyrektora - w przypadku szkoły innej niż wymieniona w ust. 1-3;

3) stanowisko kierownika internatu - w przypadku szkoły, w której utworzono internat.

§ 6. 1. W placówce w ramach każdej specjalności kształcenia tworzy się dział dziecięcy i dział młodzieżowy. Dział dziecięcy i dział młodzieżowy tworzą grupy uczniów utworzone przez dyrektora placówki realizujące ramowy plan nauczania placówki określony odpowiednio dla działu dziecięcego albo działu młodzieżowego.

2. W placówce może być utworzony przez dyrektora placówki zespół problemowo-zadaniowy. Pracę zespołu koordynuje przewodniczący zespołu powoływany przez dyrektora placówki. Przepisy § 4 ust. 4 pkt 1 i 2 oraz ust. 7 stosuje się odpowiednio.

§ 7. 1.3) Stanowisko wicedyrektora może być utworzone w placówce, w której realizuje się tygodniowo co najmniej 400 godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2.4) Dyrektor placówki może, w ramach posiadanych środków finansowych, za zgodą organu prowadzącego placówkę, utworzyć stanowisko wicedyrektora w placówce innej niż wymieniona w ust. 1.

§ 8. 1. W szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

1) ogólnokształcące - są organizowane w systemie klasowo-lekcyjnym w oddziale, grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej lub grupie międzyszkolnej,

2) artystyczne - są organizowane w formie indywidualnej lub grupowej, w tym w systemie klasowo-lekcyjnym w oddziale, grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej lub grupie międzyszkolnej

- zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”.

2. Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w szkole także w formie plenerów artystycznych, obozów naukowych lub artystycznych, realizacji spektakli, przedstawień, koncertów i wystaw.

3. Szkoła może prowadzić wybrane zajęcia edukacyjne artystyczne na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności instytucji kultury, uczelni i u pracodawców, na podstawie umowy zawartej między szkołą a daną jednostką.

4. W placówce obowiązkowe zajęcia edukacyjne artystyczne są organizowane w formie indywidualnej lub grupowej. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 9. 1. Szkoła organizuje udział uczniów w formach badania jakości kształcenia artystycznego, o których mowa w art. 53 ust. 1b ustawy, przeprowadzanego przez specjalistyczną jednostkę nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy.

2. Szkoła lub placówka może organizować uczniom udział w wydarzeniach artystycznych zgodnie ze specyfiką kształcenia artystycznego, w szczególności w koncertach, wystawach i festiwalach.

3. Udział w formach badania jakości kształcenia artystycznego, o których mowa w ust. 1, i w wydarzeniach artystycznych, o których mowa w ust. 2, szkoła może organizować także w czasie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowaw-czych, z wyjątkiem ferii szkolnych.

§ 10. 1. Liczba uczniów w oddziale szkoły realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas I-III szkoły podstawowej wynosi niewięcej niż 25.

2. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać niewięcej niż 25 uczniów.

§ 11. 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie niekrótszym niż 15 i niedłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących w szkole realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut.

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 3, w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym.

§ 12. 1. Internat zapewnia opiekę i wychowanie uczniom szkół uczącym się poza miejscem stałego zamieszkania. Internat jest integralną częścią szkoły.

2. Do zadań internatu należy:

1) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu;

2) zapewnienie uczniom warunków do nauki, w tym pomocy w nauce;

3) wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów;

4) wspieranie w rozwiązywaniu problemów uczniów;

5) tworzenie uczniom warunków do uczestnictwa w kulturze, sporcie i turystyce oraz organizowanie ich czasu wolnego;

6) uczenie uczniów samodzielności, tolerancji oraz wyrabianie w nich poczucia odpowiedzialności.

3. Internat zapewnia uczniom:

1) zakwaterowanie i całodobową opiekę;

2) możliwość korzystania z wyżywienia;

3) właściwe warunki sanitarnohigieniczne;

4) miejsce do nauki, w tym pomieszczenie do indywidualnej nauki;

5) pokój dla chorych;

6) miejsce do samodzielnego przygotowywania posiłków.

4. Internat realizuje zadania, w tym wychowawcze i profilaktyczne, we współpracy z rodzicami ucznia, wychowawcą klasy, nauczycielami oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi.

5. Liczba uczniów w grupie wychowawczej w internacie wynosi niewięcej niż 30 uczniów realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz niewięcej niż 35 uczniów realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego.

6. Godzina zajęć opiekuńczych i wychowawczych w internacie trwa 60 minut.

7. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą wynosi:

1) w przypadku grupy wychowawczej składającej się z uczniów realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej - co najmniej 70 godzin;

2) w przypadku grupy wychowawczej składającej się z uczniów realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego - co najmniej 49 godzin.

8. Grupą wychowawczą w internacie opiekuje się wychowawca grupy wychowawczej.

9. Za zgodą organu prowadzącego szkołę, w celu zapewnienia opieki w porze nocnej, w internacie można zatrudnić wychowawcę - opiekuna nocnego.

10. Internat prowadzi działalność przez cały rok szkolny, z wyjątkiem ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.

11. Za zgodą organu prowadzącego szkołę internat może prowadzić działalność w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, zapewniając uczniom zajęcia opiekuńcze i wychowawcze.

§ 13. 1. Arkusz organizacji szkoły realizującej kształcenie ogólne zawiera w szczególności informacje dotyczące:

1) liczby klas z wyodrębnieniem liczby uczniów kształcących się w danej specjalności lub specjalizacji, a w przypadku ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia - także z wyodrębnieniem liczby uczniów kształcących się w zakresie gry na poszczególnych instrumentach głównych oraz w zakresie przedmiotu głównego - rytmiki;

2) liczby oddziałów i grup w poszczególnych klasach;

3) liczby uczniów w poszczególnych oddziałach;

4) liczby uczniów w poszczególnych grupach;

5) w poszczególnych oddziałach:

a) tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych i ogólnokształcących, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,

b) tygodniowego wymiaru godzin zajęć: religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie,

c) tygodniowego wymiaru godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

d) (uchylona),

e) tygodniowego wymiaru i przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,

f) wymiaru i przeznaczenia godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

6) liczby pracowników ogółem;

7) imienia, nazwiska, stopnia awansu zawodowego, stażu pracy i kwalifikacji poszczególnych nauczycieli, rodzaju prowadzonych przez nich zajęć i liczby godzin tych zajęć w poszczególnych klasach, z wyodrębnieniem nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;

8) liczby nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2026 r. poz. 515), zwanej dalej „ustawą - Karta Nauczyciela”;

9) liczby nauczycieli, z wyszczególnieniem liczby nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;

10) liczby pracowników administracji i obsługi, z wyszczególnieniem liczby pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz liczby etatów przeliczeniowych;

11) liczby godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczby godzin:

a) zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

b) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

c) zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

d) innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli,

e) zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy,

f) zajęć opiekuńczo-wychowawczych w internacie,



fa) zajęć, o których mowa w art. 109 ust. 4 ustawy,

g) ponadwymiarowych;

12) szczegółowego harmonogramu zajęć realizowanych w formie innej niż lekcyjno-klasowa, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1a ustawy, w tym liczby tygodni pracy dydaktycznej.

2. Arkusz organizacji szkoły realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne zawiera w szczególności informacje dotyczące:

1) liczby klas z wyodrębnieniem liczby uczniów kształcących się w realizowanych przez szkołę cyklach kształcenia w danej specjalności lub specjalizacji, a w przypadku szkoły muzycznej I stopnia - także z wyodrębnieniem liczby uczniów kształcących się w zakresie gry na poszczególnych instrumentach głównych, z wyszczególnieniem:

a) tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, w tym godzin zajęć realizowanych w grupach,

b) (uchylona),

c) tygodniowego wymiaru i przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,

d) wymiaru i przeznaczenia godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2) liczby grup w poszczególnych klasach;

3) liczby uczniów w poszczególnych grupach;

4) liczby pracowników ogółem;

5) imienia, nazwiska, stopnia awansu zawodowego, stażu pracy i kwalifikacji poszczególnych nauczycieli, rodzaju prowadzonych przez nich zajęć i liczby godzin tych zajęć w poszczególnych klasach, z wyodrębnieniem nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;

6) liczby nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy - Karta Nauczyciela;

7) liczby nauczycieli, z wyszczególnieniem liczby nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;

8) liczby pracowników administracji i obsługi, z wyszczególnieniem liczby pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz liczby etatów przeliczeniowych;

9) liczby godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczby godzin:

a) zajęć dydaktycznych i opiekuńczych,

b) zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy, w przypadku prowadzenia przez szkołę świetlicy,



ba) zajęć opiekuńczo-wychowawczych w internacie,



bb) zajęć, o których mowa w art. 109 ust. 4 ustawy,

c) ponadwymiarowych;

10) szczegółowego harmonogramu zajęć realizowanych w formie innej niż lekcyjno-klasowa, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1a ustawy, w tym liczby tygodni pracy dydaktycznej.

3. Arkusz organizacji placówki zawiera w szczególności informacje dotyczące:

1) prowadzonych specjalności kształcenia z wyszczególnieniem:

a) tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, w tym godzin zajęć realizowanych w grupach,

b) liczby i rodzajów zajęć indywidualnych, zespołów albo fakultetów artystycznych;

2) liczby grup;

3) liczby uczniów w poszczególnych grupach;

4) liczby pracowników ogółem;

5) imienia, nazwiska, stopnia awansu zawodowego, stażu pracy i kwalifikacji poszczególnych nauczycieli, rodzaju prowadzonych przez nich zajęć i liczby godzin tych zajęć, z wyodrębnieniem nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;

6) liczby nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy - Karta Nauczyciela;

7) liczby nauczycieli, z wyszczególnieniem liczby nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;

8) liczby pracowników administracji i obsługi, z wyszczególnieniem liczby pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz liczby etatów przeliczeniowych;

9) liczby godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący placówkę, w tym liczby godzin:

a) zajęć dydaktycznych i opiekuńczych,

b) ponadwymiarowych;

10) szczegółowego harmonogramu zajęć realizowanych w formie innej niż lekcyjno-klasowa, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1a ustawy, w tym liczby tygodni pracy dydaktycznej.

4. Dyrektor szkoły opracowuje i przekazuje arkusz organizacji szkoły zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy, organowi prowadzącemu szkołę, w terminie do dnia 10 lipca danego roku.

5. Zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy, wydają opinie i przekazują je dyrektorowi szkoły w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez nie arkusza organizacji szkoły.

6. Organ prowadzący szkołę, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły w terminie do dnia 31 lipca danego roku.

7. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje opinię, o której mowa w ust. 6, i przekazuje ją organowi prowadzącemu szkołę w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez ten organ arkusza organizacji szkoły.

8. W przypadku wprowadzenia do dnia 30 września zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły:

1) opinie, o których mowa w ust. 5, są wydawane w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania przez zakładowe organizacje związkowe informacji o dokonanych zmianach;

2) opinia, o której mowa w ust. 6, jest wydawana w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny informacji o dokonanych zmianach;

3) organ prowadzący szkołę zatwierdza zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania opinii, o których mowa w ust. 5 i 6.

8a. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły po dniu 30 września, organ prowadzący szkołę zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

9. Dyrektor placówki opracowuje i przekazuje arkusz organizacji placówki organowi prowadzącemu placówkę w terminie do dnia 10 lipca danego roku. Organ prowadzący placówkę zatwierdza arkusz organizacji placówki w terminie do dnia 31 lipca danego roku.

§ 14. 1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach są realizowane przez 5 dni w tygodniu.

2. Dyrektor szkoły może, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została utworzona, rady pedagogicznej i rady rodziców, zdecydować, że zajęcia edukacyjne artystyczne są realizowane przez 6 dni w tygodniu, jeżeli poprawi to warunki kształcenia w szkole i efektywność prowadzonych zajęć.

3.5) W przypadku, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły powiadamia:

1) przed rozpoczęciem ferii letnich organ prowadzący szkołę, uczniów i ich rodziców o organizacji tygodnia pracy w następnym roku szkolnym;

2) przed rozpoczęciem przerwy międzysemestralnej organ prowadzący szkołę i uczniów o organizacji tygodnia pracy w następnym semestrze - w przypadku policealnej szkoły muzycznej i policealnej szkoły plastycznej.

4. W szkołach w dni wolne od zajęć mogą być organizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, imprezy artystyczne i inne służące upowszechnianiu kultury.

§ 15. Do dnia 31 sierpnia 2020 r. organy prowadzące szkołę lub placówkę dostosują do przepisów rozporządzenia nazwę szkoły lub placówki.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.6)

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kieruje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 996).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 671), które weszło w życie z dniem 7 czerwca 2025 r.

3) Oznaczenie ust. 1 nadane przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 1531), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287).