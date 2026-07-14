Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 8 lipca 2026 r. (Dz. U. poz. 944)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 24 grudnia 2013 r.

w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji

Na podstawie art. 20e ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2025 r. poz. 636, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa parametry funkcjonalne Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji, sposób jego funkcjonowania w sytuacjach awaryjnych oraz sposób jego utrzymania.

§ 2. 1. Użyte w rozporządzeniu skróty oznaczają:

1) ustawa o Policji - ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

2) ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego - ustawę z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1354);

3)3) ustawa - Prawo komunikacji elektronicznej - ustawę z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221, z 2025 r. poz. 637 i 820 oraz z 2026 r. poz. 252 i 815);

4) centra - centra powiadamiania ratunkowego, o których mowa w ustawie o systemie powiadamiania ratunkowego;

5) sieć teleinformatyczna na potrzeby obsługi numerów alarmowych - sieć teleinformatyczną na potrzeby obsługi numerów alarmowych, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o sytuacji awaryjnej, należy przez to rozumieć brak możliwości przyjęcia zgłoszenia alarmowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, i obsługi zdarzeń za pośrednictwem Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji.

§ 3. System Wspomagania Dowodzenia Policji, zwany dalej „SWD Policji”, posiada funkcjonalności umożliwiające:

1) przyjmowanie zgłoszeń i obsługę zdarzeń w formie interwencji, akcji i operacji policyjnych oraz pościgów z użyciem blokad;

2) zarządzanie siłami i środkami Policji;

3) bieżącą wizualizację sytuacji operacyjnej i prowadzenie analiz przestrzennych;

4) przesyłanie komunikatów i wymianę informacji między użytkownikami systemu;

5) dokonywanie sprawdzeń rzeczy i osób w bazach danych;

6) dyslokowanie i odprawę patroli do służby;

7) dokumentowanie podejmowanych działań i wydanych decyzji;

8) generowanie analiz, raportów, zestawień i statystyk;

9) zapewnienie pełnej rozliczalności działań w systemie;

10)4) zapewnienie stabilnej pracy systemu niezależnie od liczby jednocześnie pracujących użytkowników w ramach posiadanego współczynnika skalowalności;

11) zapewnienie bezpieczeństwa systemu;

12) korzystanie z usług danych przestrzennych, udostępnionych za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 40 ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 i 1824 oraz z 2025 r. poz. 1019, 1542 i 1792), z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii;

13) wymianę informacji z centrum za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego;

14)5) pozyskiwanie i prezentację danych dotyczących lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego, oraz danych dotyczących abonenta, o których mowa w art. 337 ust. 2 ustawy - Prawo komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego, o którym mowa w art. 337 ust. 4 pkt 1 ustawy - Prawo komunikacji elektronicznej, lub przekazanych z centrum;

15) współpracę z innymi systemami teleinformatycznymi za pośrednictwem interfejsów zrealizowanych w architekturze otwartej;

16)6) pracę systemu w architekturze centralnej w co najmniej dwóch niezależnych ośrodkach Centrum Przetwarzania Danych.

§ 4. SWD Policji zapewnia realizację funkcjonalności, o których mowa w § 3, przez mechanizmy zapewniające:

1) zachowanie ciągłości jego funkcjonowania;

2) uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników;

3) pełną rozliczalność działań w systemie;

4) utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

§ 5.7) SWD Policji komunikuje się z systemami, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego i w art. 40 ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz z centralnym punktem systemu powiadamiania ratunkowego, o którym mowa w art. 337 ust. 4 pkt 1 ustawy - Prawo komunikacji elektronicznej, przez sieć teleinformatyczną na potrzeby obsługi numerów alarmowych.

§ 6. 1.8) SWD Policji funkcjonuje w sposób umożliwiający zapewnienie przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych, z wykorzystaniem ośrodków Centrum Przetwarzania Danych, o których mowa w § 3 pkt 16.

2. Przyjmowanie zgłoszeń alarmowych w sytuacji awaryjnej centrum powiadamiania ratunkowego następuje w drodze połączeń telefonicznych.

3. Obsługa zgłoszeń alarmowych odbywa się z wykorzystaniem połączeń telefonicznych lub urządzeń radiowych.

§ 7. 1. Utrzymanie SWD Policji zapewnia zachowanie ciągłości działania systemu i realizację funkcjonalności, o których mowa w § 3.

2. Utrzymanie SWD Policji polega w szczególności na:

1)9) monitorowaniu sieci transmisji danych, pracy aplikacji, baz danych oraz systemu operacyjnego;

2) monitorowaniu dostępności usług transmisji danych i głosu w sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numerów alarmowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji;

3) przekazywaniu informacji o niedostępności usług sieci, o których mowa w pkt 2, do operatora sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numerów alarmowych;

4) zapewnieniu dostępności systemu dla użytkowników w trybie całodobowym;

5) wykonywaniu kopii bezpieczeństwa;

6) utrzymaniu sieci transmisji danych, w której pracuje SWD Policji;

7) wdrażaniu poprawek rozszerzających funkcjonalność i poprawiających bezpieczeństwo systemu;

8) dokonywaniu okresowych przeglądów i konserwacji;

9)10) rozbudowie i aktualizacji platformy programowo-sprzętowej.

3. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, w tym nieprawidłowych wartości dotyczących przyjętych norm pracy systemu, utrzymanie SWD Policji wymaga podjęcia następujących działań:

1) ustalenia powodów nieprawidłowości;

2) usunięcia przyczyn nieprawidłowości;

3) przywrócenia systemu do pełnej funkcjonalności.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 718 i 1366 oraz z 2026 r. poz. 187, 421, 646, 760, 815, 821 i 864.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji (Dz. U. poz. 1636), które weszło w życie z dniem 10 listopada 2024 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

10) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.