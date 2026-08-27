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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1137
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 25 sierpnia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:
„§ 6a. 1. W przypadku świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne świadczeniodawca przekazuje miesięczne zestawienie obecności osób wykonujących zawody medyczne udzielających tych świadczeń, wskazanych w harmonogramie, o którym mowa w § 6, przez wykorzystanie przeznaczonych do tego celu serwisów internetowych lub usług informatycznych, o których mowa w § 10, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.
2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o dniach oraz godzinach rozpoczęcia i zakończenia obecności w miejscu udzielania świadczeń.”;
2) w § 30 w ust. 1 w pkt 1 w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu:
„h) niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 6a;”.
§ 2.
Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1537 i 1739 oraz z 2026 r. poz. 26, 203, 791, 972, 986 i 1007.
- Data ogłoszenia: 2026-08-27
- Data wejścia w życie: 2026-11-01
- Data obowiązywania: 2026-11-01
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