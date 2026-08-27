§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2026 r. poz. 712 i 863) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. W przypadku świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne świadczeniodawca przekazuje miesięczne zestawienie obecności osób wykonujących zawody medyczne udzielających tych świadczeń, wskazanych w harmonogramie, o którym mowa w § 6, przez wykorzystanie przeznaczonych do tego celu serwisów internetowych lub usług informatycznych, o których mowa w § 10, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o dniach oraz godzinach rozpoczęcia i zakończenia obecności w miejscu udzielania świadczeń.”;

2) w § 30 w ust. 1 w pkt 1 w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu:

„h) niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 6a;”.