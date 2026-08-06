§ 3.

Dane o infrastrukturze telekomunikacyjnej obejmują:

1) dane o urządzeniach telekomunikacyjnych, które umożliwiają wydzielenie portów telekomunikacyjnych spełniających standardy E1, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, STM-1, STM-4, STM-16 i STM-64, dotyczące:

a) unikalnego oznaczenia urządzenia telekomunikacyjnego w ewidencji urządzeń przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, jeżeli przedsiębiorca ten prowadzi taką ewidencję,

b) nazwy i typu urządzenia telekomunikacyjnego,

c) liczby możliwych do wydzielenia portów telekomunikacyjnych,

d) wyposażenia urządzenia telekomunikacyjnego w system zasilania awaryjnego prądem stałym o napięciu 48 V albo prądem przemiennym o napięciu 230 V, albo braku wyposażenia urządzenia telekomunikacyjnego w taki system,

e) adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórki organizacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego odpowiedzialnej za zarządzanie urządzeniem telekomunikacyjnym,

f) adresu lokalizacji urządzenia telekomunikacyjnego, w których skład wchodzą:

- identyfikator jednostki podziału terytorialnego zgodny z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 2 pkt 12b ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 851), zwanym dalej „rejestrem TERYT”,

- identyfikator miejscowości zgodny z rejestrem TERYT,

- identyfikator ulicy zgodny z rejestrem TERYT,

- numer porządkowy budynku ustalony na podstawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 i 1824 oraz z 2025 r. poz. 1019, 1542 i 1792),

g) współrzędnych geograficznych lokalizacji urządzenia telekomunikacyjnego wyrażone w stopniach i ich częściach dziesiętnych w układzie współrzędnych Światowego Systemu Geodezyjnego 1984 (WGS-84),

h) typu lokalizacji, w której znajduje się urządzenie telekomunikacyjne, z wykorzystaniem jednego z następujących typów lokalizacji: budynek, szafa kablowa, studzienka, skrzynka kablowa, kontener telekomunikacyjny, szafa telekomunikacyjna, inny typ lokalizacji;

2) dane o węzłach publicznej sieci telekomunikacyjnej zapewniających kolokację, dotyczące:

a) adresu lokalizacji węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej, obejmujące dane, o których mowa w pkt 1 lit. f,

b) współrzędnych geograficznych lokalizacji węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej wyrażone w stopniach i ich częściach dziesiętnych w układzie współrzędnych Światowego Systemu Geodezyjnego 1984 (WGS-84),

c) adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórki organizacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego odpowiedzialnej za zarządzanie węzłem publicznej sieci telekomunikacyjnej,

d) dostępnej powierzchni kolokacyjnej węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej, rozumianej jako faktyczna wolna przestrzeń w obiekcie możliwa do udostępnienia,

e) możliwej do wykorzystania rezerwy mocy zasilania i klimatyzacji węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej,

f) liczby międzyoperatorskich łączy światłowodowych węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej,

g) łącznej przepustowości międzyoperatorskich łączy telekomunikacyjnych węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej, wyrażonej w Mb/s,

h) wyposażenia węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej w system zasilania awaryjnego prądem stałym o napięciu 48 V albo prądem przemiennym o napięciu 230 V oraz czasu pracy na zasilaniu awaryjnym, albo braku wyposażenia węzła w taki system,

i) typu lokalizacji, w której znajduje się węzeł publicznej sieci telekomunikacyjnej, z wykorzystaniem jednego z następujących typów lokalizacji: budynek, kontener telekomunikacyjny, inny typ lokalizacji,

j) środków bezpieczeństwa fizycznego węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej, obejmujące liczbę pracowników ochrony fizycznej i pracowników zabezpieczenia technicznego oraz środków zabezpieczenia technicznego wskazanych spośród następujących systemów: system kontroli dostępu, system sygnalizacji włamania i napadu, system telewizji dozorowej CCTV (Closed-Circuit Television), inny system;

3) dane o infrastrukturze telekomunikacyjnej zapewniającej zarządzanie publiczną siecią telekomunikacyjną, dotyczące:

a) adresu lokalizacji ośrodka zarządzania siecią telekomunikacyjną, obejmujące dane, o których mowa w pkt 1 lit. f,

b) współrzędnych geograficznych lokalizacji ośrodka zarządzania siecią telekomunikacyjną wyrażone w stopniach i ich częściach dziesiętnych w układzie współrzędnych Światowego Systemu Geodezyjnego 1984 (WGS-84),

c) adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórki organizacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego odpowiedzialnej za zarządzanie publiczną siecią telekomunikacyjną,

d) środków bezpieczeństwa fizycznego ośrodka zarządzania siecią telekomunikacyjną, obejmujące liczbę pracowników ochrony fizycznej i pracowników zabezpieczenia technicznego oraz środków zabezpieczenia technicznego wskazanych spośród następujących systemów: system kontroli dostępu, system sygnalizacji włamania i napadu, system telewizji dozorowej CCTV (Closed-Circuit Television), inny system;

4) dane o infrastrukturze telekomunikacyjnej zapewniającej źródło sygnału synchronizacji czasu publicznej sieci telekomunikacyjnej, dotyczące:

a) adresu lokalizacji urządzenia sygnału synchronizacji czasu publicznej sieci telekomunikacyjnej, obejmujące dane, o których mowa w pkt 1 lit. f,

b) współrzędnych geograficznych lokalizacji urządzenia sygnału synchronizacji czasu publicznej sieci telekomunikacyjnej wyrażone w stopniach i ich częściach dziesiętnych w układzie współrzędnych Światowego Systemu Geograficznego 1984 (WGS-84),

c) adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórki organizacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego odpowiedzialnej za zarządzanie synchronizacją czasu publicznej sieci telekomunikacyjnej,

d) rodzaju źródła sygnału synchronizacji czasu publicznej sieci telekomunikacyjnej wskazanego spośród następujących systemów: system nawigacyjny, system radiowy, system satelitarny, inny system.