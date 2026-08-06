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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1062

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 29 lipca 2026 r.

w sprawie szczegółowego zakresu danych o infrastrukturze telekomunikacyjnej niezbędnej do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221, z 2025 r. poz. 637 i 820 oraz z 2026 r. poz. 252 i 815) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres przekazywanych Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej danych o infrastrukturze telekomunikacyjnej posiadanej przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, niezbędnej do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwanych dalej „danymi o infrastrukturze telekomunikacyjnej”;

2) rodzaje przedsiębiorców telekomunikacyjnych niepodlegających obowiązkowi przekazywania danych o infrastrukturze telekomunikacyjnej.

§ 2.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) standard E1 - standard transmisji danych zgodny z zaleceniem ITU-T G.7032);

2) standard Fast Ethernet - standard transmisji danych zgodny ze standardem IEEE 802.3u3);

3) standard Gigabit Ethernet - standard transmisji danych:

a) Gigabit Ethernet, zgodny ze standardem IEEE 802.3z4) lub standardem IEEE 802.3ab5),

b) 10 Gigabit Ethernet, zgodny ze standardem IEEE 802.3ae6),

c) 100 Gigabit Ethernet, zgodny ze standardem IEEE 802.3ba7) i późniejszymi,

d) 400 Gigabit Ethernet, zgodny ze standardem IEEE 802.3bs8) i późniejszymi,

e) 800 Gigabit Ethernet, zgodny ze standardem IEEE 802.3df9);

4) standard STM-1, STM-4, STM-16, STM-64 - standard synchronicznego modułu transportowego STM (Synchronuos Transport Module) stanowiący blok informacji cyfrowej o wskazanym cyfrą zwielokrotnieniu przepustowości 155 Mb/s, stosowany w systemach synchronicznej hierarchii cyfrowej SDH (Synchronuos Digital Hierarchy), zgodny z normą PN-ETSI EN 300 417-3-1 V1.2.1:2005 wprowadzającą standard ETSI EN 300 417-3-1 V1.2.1:2001 oraz normą PN-ETSI EN 300 417-3-2 V1.1.4:2005 wprowadzającą standard ETSI EN 300 417-3-2 V1.1.4:199910);

5) ośrodek zarządzania siecią telekomunikacyjną - miejsce, gdzie są realizowane zadania związane z utrzymaniem wydajności publicznej sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego oraz zapewnieniem optymalnego działania i dostępności infrastruktury telekomunikacyjnej.

§ 3.

Dane o infrastrukturze telekomunikacyjnej obejmują:

1) dane o urządzeniach telekomunikacyjnych, które umożliwiają wydzielenie portów telekomunikacyjnych spełniających standardy E1, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, STM-1, STM-4, STM-16 i STM-64, dotyczące:

a) unikalnego oznaczenia urządzenia telekomunikacyjnego w ewidencji urządzeń przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, jeżeli przedsiębiorca ten prowadzi taką ewidencję,

b) nazwy i typu urządzenia telekomunikacyjnego,

c) liczby możliwych do wydzielenia portów telekomunikacyjnych,

d) wyposażenia urządzenia telekomunikacyjnego w system zasilania awaryjnego prądem stałym o napięciu 48 V albo prądem przemiennym o napięciu 230 V, albo braku wyposażenia urządzenia telekomunikacyjnego w taki system,

e) adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórki organizacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego odpowiedzialnej za zarządzanie urządzeniem telekomunikacyjnym,

f) adresu lokalizacji urządzenia telekomunikacyjnego, w których skład wchodzą:

- identyfikator jednostki podziału terytorialnego zgodny z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 2 pkt 12b ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 851), zwanym dalej „rejestrem TERYT”,

- identyfikator miejscowości zgodny z rejestrem TERYT,

- identyfikator ulicy zgodny z rejestrem TERYT,

- numer porządkowy budynku ustalony na podstawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 i 1824 oraz z 2025 r. poz. 1019, 1542 i 1792),

g) współrzędnych geograficznych lokalizacji urządzenia telekomunikacyjnego wyrażone w stopniach i ich częściach dziesiętnych w układzie współrzędnych Światowego Systemu Geodezyjnego 1984 (WGS-84),

h) typu lokalizacji, w której znajduje się urządzenie telekomunikacyjne, z wykorzystaniem jednego z następujących typów lokalizacji: budynek, szafa kablowa, studzienka, skrzynka kablowa, kontener telekomunikacyjny, szafa telekomunikacyjna, inny typ lokalizacji;

2) dane o węzłach publicznej sieci telekomunikacyjnej zapewniających kolokację, dotyczące:

a) adresu lokalizacji węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej, obejmujące dane, o których mowa w pkt 1 lit. f,

b) współrzędnych geograficznych lokalizacji węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej wyrażone w stopniach i ich częściach dziesiętnych w układzie współrzędnych Światowego Systemu Geodezyjnego 1984 (WGS-84),

c) adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórki organizacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego odpowiedzialnej za zarządzanie węzłem publicznej sieci telekomunikacyjnej,

d) dostępnej powierzchni kolokacyjnej węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej, rozumianej jako faktyczna wolna przestrzeń w obiekcie możliwa do udostępnienia,

e) możliwej do wykorzystania rezerwy mocy zasilania i klimatyzacji węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej,

f) liczby międzyoperatorskich łączy światłowodowych węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej,

g) łącznej przepustowości międzyoperatorskich łączy telekomunikacyjnych węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej, wyrażonej w Mb/s,

h) wyposażenia węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej w system zasilania awaryjnego prądem stałym o napięciu 48 V albo prądem przemiennym o napięciu 230 V oraz czasu pracy na zasilaniu awaryjnym, albo braku wyposażenia węzła w taki system,

i) typu lokalizacji, w której znajduje się węzeł publicznej sieci telekomunikacyjnej, z wykorzystaniem jednego z następujących typów lokalizacji: budynek, kontener telekomunikacyjny, inny typ lokalizacji,

j) środków bezpieczeństwa fizycznego węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej, obejmujące liczbę pracowników ochrony fizycznej i pracowników zabezpieczenia technicznego oraz środków zabezpieczenia technicznego wskazanych spośród następujących systemów: system kontroli dostępu, system sygnalizacji włamania i napadu, system telewizji dozorowej CCTV (Closed-Circuit Television), inny system;

3) dane o infrastrukturze telekomunikacyjnej zapewniającej zarządzanie publiczną siecią telekomunikacyjną, dotyczące:

a) adresu lokalizacji ośrodka zarządzania siecią telekomunikacyjną, obejmujące dane, o których mowa w pkt 1 lit. f,

b) współrzędnych geograficznych lokalizacji ośrodka zarządzania siecią telekomunikacyjną wyrażone w stopniach i ich częściach dziesiętnych w układzie współrzędnych Światowego Systemu Geodezyjnego 1984 (WGS-84),

c) adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórki organizacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego odpowiedzialnej za zarządzanie publiczną siecią telekomunikacyjną,

d) środków bezpieczeństwa fizycznego ośrodka zarządzania siecią telekomunikacyjną, obejmujące liczbę pracowników ochrony fizycznej i pracowników zabezpieczenia technicznego oraz środków zabezpieczenia technicznego wskazanych spośród następujących systemów: system kontroli dostępu, system sygnalizacji włamania i napadu, system telewizji dozorowej CCTV (Closed-Circuit Television), inny system;

4) dane o infrastrukturze telekomunikacyjnej zapewniającej źródło sygnału synchronizacji czasu publicznej sieci telekomunikacyjnej, dotyczące:

a) adresu lokalizacji urządzenia sygnału synchronizacji czasu publicznej sieci telekomunikacyjnej, obejmujące dane, o których mowa w pkt 1 lit. f,

b) współrzędnych geograficznych lokalizacji urządzenia sygnału synchronizacji czasu publicznej sieci telekomunikacyjnej wyrażone w stopniach i ich częściach dziesiętnych w układzie współrzędnych Światowego Systemu Geograficznego 1984 (WGS-84),

c) adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórki organizacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego odpowiedzialnej za zarządzanie synchronizacją czasu publicznej sieci telekomunikacyjnej,

d) rodzaju źródła sygnału synchronizacji czasu publicznej sieci telekomunikacyjnej wskazanego spośród następujących systemów: system nawigacyjny, system radiowy, system satelitarny, inny system.

§ 4.

Obowiązkowi przekazywania danych o infrastrukturze telekomunikacyjnej nie podlega przedsiębiorca telekomunikacyjny, którego wartość infrastruktury telekomunikacyjnej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczyła kwoty 60 000 000 zł lub który wykonuje działalność telekomunikacyjną:

1) polegającą wyłącznie na dostarczaniu publicznej sieci telekomunikacyjnej dzierżawionej od innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego;

2) polegającą wyłącznie na sprzedaży we własnym imieniu i na własny rachunek usługi telekomunikacyjnej świadczonej przez innego dostawcę usług telekomunikacyjnych;

3) wyłącznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego;

4) polegającą wyłącznie na świadczeniu powiązanych usług;

5) wyłącznie na obszarze jednego powiatu albo mniejszym, z wyłączeniem miast na prawach powiatu;

6) służącą wyłącznie do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych;

7) polegającą wyłącznie na świadczeniu usług dostępu do internetu za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej obsługującej do 1000 zakończeń sieci posiadających własny adres IP.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.11)

Minister Cyfryzacji: K. Gawkowski

1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2720).

2) Zalecenie ITU-T G.703 jest dostępne na stronie internetowej Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (International Telecommunication Union - ITU) - www.itu.int.

3) Standard IEEE 802.3u jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE) - www.ieee.org.

4) Standard IEEE 802.3z jest dostępny na stronie internetowej IEEE - www.ieee.org.

5) Standard IEEE 802.3ab jest dostępny na stronie internetowej IEEE - www.ieee.org.

6) Standard IEEE 802.3ae jest dostępny na stronie internetowej IEEE - www.ieee.org.

7) Standard IEEE 802.3ba jest dostępny na stronie internetowej IEEE - www.ieee.org.

8) Standard IEEE 802.3bs jest dostępny na stronie internetowej IEEE - www.ieee.org.

9) Standard IEEE 802.3df jest dostępny na stronie internetowej IEEE - www.ieee.org.

10) Normy PN-ETSI EN 300 417-3-1 V1.2.1:2005 oraz PN-ETSI EN 300 417-3-2 V1.1.4:2005 są dostępne na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego - www.pkn.pl.

11) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2010 r. w sprawie danych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz. U. poz. 1302), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 104 pkt 24 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1222 oraz z 2026 r. poz. 252).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-08-06
  • Data wejścia w życie: 2026-08-21
  • Data obowiązywania: 2026-08-21
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