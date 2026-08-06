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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1062
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)
z dnia 29 lipca 2026 r.
w sprawie szczegółowego zakresu danych o infrastrukturze telekomunikacyjnej niezbędnej do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego
Na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221, z 2025 r. poz. 637 i 820 oraz z 2026 r. poz. 252 i 815) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) szczegółowy zakres przekazywanych Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej danych o infrastrukturze telekomunikacyjnej posiadanej przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, niezbędnej do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwanych dalej „danymi o infrastrukturze telekomunikacyjnej”;
2) rodzaje przedsiębiorców telekomunikacyjnych niepodlegających obowiązkowi przekazywania danych o infrastrukturze telekomunikacyjnej.
§ 2.
1) standard E1 - standard transmisji danych zgodny z zaleceniem ITU-T G.7032);
2) standard Fast Ethernet - standard transmisji danych zgodny ze standardem IEEE 802.3u3);
3) standard Gigabit Ethernet - standard transmisji danych:
a) Gigabit Ethernet, zgodny ze standardem IEEE 802.3z4) lub standardem IEEE 802.3ab5),
b) 10 Gigabit Ethernet, zgodny ze standardem IEEE 802.3ae6),
c) 100 Gigabit Ethernet, zgodny ze standardem IEEE 802.3ba7) i późniejszymi,
d) 400 Gigabit Ethernet, zgodny ze standardem IEEE 802.3bs8) i późniejszymi,
e) 800 Gigabit Ethernet, zgodny ze standardem IEEE 802.3df9);
4) standard STM-1, STM-4, STM-16, STM-64 - standard synchronicznego modułu transportowego STM (Synchronuos Transport Module) stanowiący blok informacji cyfrowej o wskazanym cyfrą zwielokrotnieniu przepustowości 155 Mb/s, stosowany w systemach synchronicznej hierarchii cyfrowej SDH (Synchronuos Digital Hierarchy), zgodny z normą PN-ETSI EN 300 417-3-1 V1.2.1:2005 wprowadzającą standard ETSI EN 300 417-3-1 V1.2.1:2001 oraz normą PN-ETSI EN 300 417-3-2 V1.1.4:2005 wprowadzającą standard ETSI EN 300 417-3-2 V1.1.4:199910);
5) ośrodek zarządzania siecią telekomunikacyjną - miejsce, gdzie są realizowane zadania związane z utrzymaniem wydajności publicznej sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego oraz zapewnieniem optymalnego działania i dostępności infrastruktury telekomunikacyjnej.
§ 3.
1) dane o urządzeniach telekomunikacyjnych, które umożliwiają wydzielenie portów telekomunikacyjnych spełniających standardy E1, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, STM-1, STM-4, STM-16 i STM-64, dotyczące:
a) unikalnego oznaczenia urządzenia telekomunikacyjnego w ewidencji urządzeń przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, jeżeli przedsiębiorca ten prowadzi taką ewidencję,
b) nazwy i typu urządzenia telekomunikacyjnego,
c) liczby możliwych do wydzielenia portów telekomunikacyjnych,
d) wyposażenia urządzenia telekomunikacyjnego w system zasilania awaryjnego prądem stałym o napięciu 48 V albo prądem przemiennym o napięciu 230 V, albo braku wyposażenia urządzenia telekomunikacyjnego w taki system,
e) adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórki organizacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego odpowiedzialnej za zarządzanie urządzeniem telekomunikacyjnym,
f) adresu lokalizacji urządzenia telekomunikacyjnego, w których skład wchodzą:
- identyfikator jednostki podziału terytorialnego zgodny z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 2 pkt 12b ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 851), zwanym dalej „rejestrem TERYT”,
- identyfikator miejscowości zgodny z rejestrem TERYT,
- identyfikator ulicy zgodny z rejestrem TERYT,
- numer porządkowy budynku ustalony na podstawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 i 1824 oraz z 2025 r. poz. 1019, 1542 i 1792),
g) współrzędnych geograficznych lokalizacji urządzenia telekomunikacyjnego wyrażone w stopniach i ich częściach dziesiętnych w układzie współrzędnych Światowego Systemu Geodezyjnego 1984 (WGS-84),
h) typu lokalizacji, w której znajduje się urządzenie telekomunikacyjne, z wykorzystaniem jednego z następujących typów lokalizacji: budynek, szafa kablowa, studzienka, skrzynka kablowa, kontener telekomunikacyjny, szafa telekomunikacyjna, inny typ lokalizacji;
2) dane o węzłach publicznej sieci telekomunikacyjnej zapewniających kolokację, dotyczące:
a) adresu lokalizacji węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej, obejmujące dane, o których mowa w pkt 1 lit. f,
b) współrzędnych geograficznych lokalizacji węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej wyrażone w stopniach i ich częściach dziesiętnych w układzie współrzędnych Światowego Systemu Geodezyjnego 1984 (WGS-84),
c) adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórki organizacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego odpowiedzialnej za zarządzanie węzłem publicznej sieci telekomunikacyjnej,
d) dostępnej powierzchni kolokacyjnej węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej, rozumianej jako faktyczna wolna przestrzeń w obiekcie możliwa do udostępnienia,
e) możliwej do wykorzystania rezerwy mocy zasilania i klimatyzacji węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej,
f) liczby międzyoperatorskich łączy światłowodowych węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej,
g) łącznej przepustowości międzyoperatorskich łączy telekomunikacyjnych węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej, wyrażonej w Mb/s,
h) wyposażenia węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej w system zasilania awaryjnego prądem stałym o napięciu 48 V albo prądem przemiennym o napięciu 230 V oraz czasu pracy na zasilaniu awaryjnym, albo braku wyposażenia węzła w taki system,
i) typu lokalizacji, w której znajduje się węzeł publicznej sieci telekomunikacyjnej, z wykorzystaniem jednego z następujących typów lokalizacji: budynek, kontener telekomunikacyjny, inny typ lokalizacji,
j) środków bezpieczeństwa fizycznego węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej, obejmujące liczbę pracowników ochrony fizycznej i pracowników zabezpieczenia technicznego oraz środków zabezpieczenia technicznego wskazanych spośród następujących systemów: system kontroli dostępu, system sygnalizacji włamania i napadu, system telewizji dozorowej CCTV (Closed-Circuit Television), inny system;
3) dane o infrastrukturze telekomunikacyjnej zapewniającej zarządzanie publiczną siecią telekomunikacyjną, dotyczące:
a) adresu lokalizacji ośrodka zarządzania siecią telekomunikacyjną, obejmujące dane, o których mowa w pkt 1 lit. f,
b) współrzędnych geograficznych lokalizacji ośrodka zarządzania siecią telekomunikacyjną wyrażone w stopniach i ich częściach dziesiętnych w układzie współrzędnych Światowego Systemu Geodezyjnego 1984 (WGS-84),
c) adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórki organizacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego odpowiedzialnej za zarządzanie publiczną siecią telekomunikacyjną,
d) środków bezpieczeństwa fizycznego ośrodka zarządzania siecią telekomunikacyjną, obejmujące liczbę pracowników ochrony fizycznej i pracowników zabezpieczenia technicznego oraz środków zabezpieczenia technicznego wskazanych spośród następujących systemów: system kontroli dostępu, system sygnalizacji włamania i napadu, system telewizji dozorowej CCTV (Closed-Circuit Television), inny system;
4) dane o infrastrukturze telekomunikacyjnej zapewniającej źródło sygnału synchronizacji czasu publicznej sieci telekomunikacyjnej, dotyczące:
a) adresu lokalizacji urządzenia sygnału synchronizacji czasu publicznej sieci telekomunikacyjnej, obejmujące dane, o których mowa w pkt 1 lit. f,
b) współrzędnych geograficznych lokalizacji urządzenia sygnału synchronizacji czasu publicznej sieci telekomunikacyjnej wyrażone w stopniach i ich częściach dziesiętnych w układzie współrzędnych Światowego Systemu Geograficznego 1984 (WGS-84),
c) adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórki organizacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego odpowiedzialnej za zarządzanie synchronizacją czasu publicznej sieci telekomunikacyjnej,
d) rodzaju źródła sygnału synchronizacji czasu publicznej sieci telekomunikacyjnej wskazanego spośród następujących systemów: system nawigacyjny, system radiowy, system satelitarny, inny system.
§ 4.
1) polegającą wyłącznie na dostarczaniu publicznej sieci telekomunikacyjnej dzierżawionej od innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego;
2) polegającą wyłącznie na sprzedaży we własnym imieniu i na własny rachunek usługi telekomunikacyjnej świadczonej przez innego dostawcę usług telekomunikacyjnych;
3) wyłącznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego;
4) polegającą wyłącznie na świadczeniu powiązanych usług;
5) wyłącznie na obszarze jednego powiatu albo mniejszym, z wyłączeniem miast na prawach powiatu;
6) służącą wyłącznie do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych;
7) polegającą wyłącznie na świadczeniu usług dostępu do internetu za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej obsługującej do 1000 zakończeń sieci posiadających własny adres IP.
§ 5.
Minister Cyfryzacji: K. Gawkowski
1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2720).
2) Zalecenie ITU-T G.703 jest dostępne na stronie internetowej Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (International Telecommunication Union - ITU) - www.itu.int.
3) Standard IEEE 802.3u jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE) - www.ieee.org.
4) Standard IEEE 802.3z jest dostępny na stronie internetowej IEEE - www.ieee.org.
5) Standard IEEE 802.3ab jest dostępny na stronie internetowej IEEE - www.ieee.org.
6) Standard IEEE 802.3ae jest dostępny na stronie internetowej IEEE - www.ieee.org.
7) Standard IEEE 802.3ba jest dostępny na stronie internetowej IEEE - www.ieee.org.
8) Standard IEEE 802.3bs jest dostępny na stronie internetowej IEEE - www.ieee.org.
9) Standard IEEE 802.3df jest dostępny na stronie internetowej IEEE - www.ieee.org.
10) Normy PN-ETSI EN 300 417-3-1 V1.2.1:2005 oraz PN-ETSI EN 300 417-3-2 V1.1.4:2005 są dostępne na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego - www.pkn.pl.
11) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2010 r. w sprawie danych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz. U. poz. 1302), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 104 pkt 24 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1222 oraz z 2026 r. poz. 252).
- Data ogłoszenia: 2026-08-06
- Data wejścia w życie: 2026-08-21
- Data obowiązywania: 2026-08-21
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