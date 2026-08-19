REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1105
OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 12 sierpnia 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 oraz z 2026 r. poz. 912) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania (Dz. U. poz. 1953), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania (Dz. U. poz. 2309).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania (Dz. U. poz. 2309), które stanowią:
"§ 2. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, o ile są one korzystniejsze dla wnioskodawcy.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: A. Glapiak
Załącznik do obwieszczenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z dnia 12 sierpnia 2026 r. (Dz. U. poz. 1105)
ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 4 października 2018 r.
w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania
Na podstawie art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1722, z 2024 r. poz. 96 i 1222 oraz z 2026 r. poz. 1003) zarządza się, co następuje:
§ 1. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny wynosi:
1) dla zakresu fal średnich: 20 zł × K,
2) dla zakresu UKF: 370 zł × K,
gdzie: K - oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.
§ 2. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny wynosi:
|
Liczba mieszkańców w zasięgu programu
|
Opłata w zł
|
do 0,5 mln
|
12 000 + 660 × K
|
powyżej 0,5 mln do 5 mln
|
180 000 + 660 × K
|
powyżej 5 mln
|
480 000 + 660 × K
gdzie: K - oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.
§ 3. 1. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie o zasięgu ogólnopolskim, dla wszystkich standardów naziemnej radiofonii cyfrowej, z zastrzeżeniem ust. 5, wynosi 6 444 140 zł.
2. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie o zasięgu mniejszym od zasięgu sygnału multipleksu ogólnopolskiego, dla wszystkich standardów naziemnej radiofonii cyfrowej, z zastrzeżeniem ust. 5, wynosi:
185 zł × K
gdzie: K - oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.
3. Opłata za zmianę koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny polegającą na rozszerzeniu zakresu koncesji o możliwość rozpowszechniania programu radiowego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie wynosi:
185 zł × (Kc - Ka)
gdzie:
Kc - oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie, w pełnych tysiącach,
Ka - oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny, w pełnych tysiącach.
4. Opłata za zmianę koncesji, o której mowa w ust. 3, wynosi 0 zł, jeżeli różnica liczby mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie i liczby mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny jest ujemna lub równa zero.
5.1) Opłata za udzielenie lub zmianę koncesji, o której mowa w ust. 1-3, dla standardu DAB+, wynosi:
1) A × 0,25 - w przypadku koncesji wygasającej przed dniem 1 stycznia 2035 r.,
2) A × 0,5 - w przypadku koncesji wygasającej w okresie od dnia 1 stycznia 2035 r. do dnia 31 grudnia 2036 r.
- gdzie: A - oznacza opłatę ustaloną zgodnie z ust. 1-3.
§ 4. 1. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie o zasięgu ogólnopolskim w standardzie DVB-T lub DVB-T2, w systemie standardowej lub wysokiej rozdzielczości, wynosi 13 544 781 zł.
2. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie w standardzie DVB-T lub DVB-T2, w systemie standardowej lub wysokiej rozdzielczości, o zasięgu mniejszym od zasięgu sygnału multipleksu ogólnopolskiego, wynosi:
360 zł × K
gdzie: K - oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.
3. Opłata za zmianę koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny polegającą na rozszerzeniu zakresu koncesji o możliwość rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie w standardzie DVB-T lub DVB-T2, w systemie standardowej lub wysokiej rozdzielczości, wynosi:
360 zł × (Kc - Ka)
gdzie:
Kc - oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie, w pełnych tysiącach,
Ka - oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny, w pełnych tysiącach.
4. Opłata za zmianę koncesji, o której mowa w ust. 3, wynosi 0 zł, jeżeli różnica liczby mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie i liczby mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny jest ujemna lub równa zero.
§ 5. 1. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie o zasięgu ogólnopolskim w standardzie DVB-T lub DVB-T2, w systemie podwyższonej rozdzielczości, wynosi 27 089 562 zł.
2. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie w standardzie DVB-T lub DVB-T2, w systemie podwyższonej rozdzielczości, o zasięgu mniejszym od zasięgu sygnału multipleksu ogólnopolskiego, wynosi:
720 zł × K
gdzie: K - oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.
3. Opłata za zmianę koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny polegającą na rozszerzeniu zakresu koncesji o możliwość rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie w standardzie DVB-T lub DVB-T2, w systemie podwyższonej rozdzielczości, wynosi:
720 zł × (Kc - Ka)
gdzie:
Kc - oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie, w pełnych tysiącach,
Ka - oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny, w pełnych tysiącach.
4. Opłata za zmianę koncesji, o której mowa w ust. 3, wynosi 0 zł, jeżeli różnica liczby mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie i liczby mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny jest ujemna lub równa zero.
§ 6. 1. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu, który nie zawiera reklam, wynosi 20 % opłaty wyliczonej w sposób określony w § 1-5.
2. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu, w którym reklamy zajmują niewięcej niż:
1) 3 minuty w ciągu godziny, wynosi 50 % opłaty wyliczonej w sposób określony w § 1-5;
2) 6 minut w ciągu godziny, wynosi 75 % opłaty wyliczonej w sposób określony w § 1-5.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli rozpowszechniany program zawiera audycje sponsorowane.
4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli rozpowszechniany program zawiera bloki programowe poświęcone wyłącznie telesprzedaży.
§ 7. Jeżeli w całkowitym zasięgu programu radiowego rozpowszechnianego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny nie znajduje się miasto o liczbie mieszkańców ponad 200 tysięcy albo zasięg takiego programu obejmuje mniej niż 100 tysięcy mieszkańców miasta o liczbie mieszkańców ponad 200 tysięcy, opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu wynosi 80 % opłaty wyliczonej w sposób określony w § 1.
§ 8. W przypadku zmiany koncesji, która ma wpływ na wysokość opłaty za udzielenie koncesji, o której mowa w § 1-7, opłatę wylicza się proporcjonalnie do okresu pozostałego do wygaśnięcia koncesji, po zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej oznaczającej liczbę lat.
§ 9. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia, o ile są one korzystniejsze dla wnioskodawcy.
§ 10. Traci moc rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania (Dz. U. poz. 1370).
§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania (Dz. U. poz. 2309), które weszło w życie z dniem 9 listopada 2023 r.
- Data ogłoszenia: 2026-08-19
- Data wejścia w życie: 2026-08-19
- Data obowiązywania: 2026-08-19
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 13 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług
ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie metod technicznych ustalania zasięgu programu na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu w sposób rozsiewczy naziemny
REKLAMA
OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 12 sierpnia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 11 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puszcza Białowieska (PLC200004)
REKLAMA