§ 1.

W rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego (Dz. U. poz. 2054) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Kontrola jest przeprowadzana w miejscu, w którym jest prowadzona działalność kontrolowanej organizacji pożytku publicznego, w szczególności w jej siedzibie, w czasie wykonywania przez nią zadań. Kontrola może być przeprowadzana, za zgodą kontrolowanej organizacji pożytku publicznego, również poza jej godzinami pracy lub w dniach wolnych od pracy, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

4. W uzasadnionych przypadkach kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane również w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a w przypadku powierzenia przeprowadzenia kontroli Dyrektorowi Narodowego Instytutu albo wojewodzie odpowiednio w siedzibie Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego albo w urzędzie obsługującym właściwego wojewodę. Kontrolujący zamieszcza w aktach kontroli uzasadnienie przeprowadzenia kontroli lub poszczególnych jej czynności w miejscach wskazanych w zdaniu pierwszym.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W przypadku kontroli przeprowadzanej w miejscu, w którym jest prowadzona działalność kontrolowanej organizacji pożytku publicznego, w szczególności w jej siedzibie, kontrolowana organizacja pożytku publicznego, w miarę możliwości, zapewnia warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności dostęp do Internetu i niezbędnych urządzeń biurowych, oraz wyznacza na czas prowadzenia kontroli oddzielne pomieszczenie z odpowiednim wyposażeniem.”;

3) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. Czynności kontrolne mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub informatycznych nośników danych.”;

4) użyte w § 9 w pkt 2 i 3, w tytule rozdziału 3, w § 16 w ust. 1 i 4, w § 18 w ust. 2 i w § 23 w ust. 1 w pkt 3, w różnym przypadku, wyrazy „protokół kontroli” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „projekt wystąpienia pokontrolnego”;

5) w § 16:

a) uchyla się ust. 2,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku gdy projekt wystąpienia pokontrolnego zawiera informacje niejawne, cały projekt lub jego właściwy fragment oznacza się odpowiednią klauzulą tajności.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeden egzemplarz projektu wystąpienia pokontrolnego udostępnia się członkowi organu zarządzającego lub osobie przez niego upoważnionej, a drugi włącza się do akt kontroli.”,

d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Projekt wystąpienia pokontrolnego może być sporządzony w postaci elektronicznej. W takim przypadku członkowi organu zarządzającego lub osobie przez niego upoważnionej udostępnia się kopię elektroniczną tego projektu.”;

6) w § 17:

a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„1. Zastrzeżenia do treści projektu wystąpienia pokontrolnego są analizowane przez kontrolującego.

2. Jeżeli z analizy zastrzeżeń do treści projektu wystąpienia pokontrolnego wynika potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, kontrolujący przeprowadza te czynności na podstawie nowego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

3. Kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego i zastrzeżeń zgłoszonych przez członka organu zarządzającego lub osobę przez niego upoważnioną, w przypadku ich zgłoszenia, oraz stanowiska wobec tych zastrzeżeń.”,

b) w ust. 4 w zdaniu pierwszym wyraz „protokołu” zastępuje się wyrazami „projektu wystąpienia pokontrolnego”;

7) w § 23:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy akta kontroli są prowadzone w postaci papierowej, prowadzi się je, numerując kolejno strony akt.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Akta kontroli mogą być prowadzone w postaci elektronicznej.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Kontrolujący udostępnia akta kontroli po dokonaniu anonimizacji lub pseudonimizacji przetwarzanych w nich danych osobowych tych osób:

1) które zastrzegły nieujawnianie danych umożliwiających ich identyfikację;

2) w stosunku do których zachodzi uzasadniona obawa, że mogą być narażone na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu udzielenia informacji w sprawach objętych kontrolą.”.