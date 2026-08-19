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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1104

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 12 sierpnia 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie metod technicznych ustalania zasięgu programu na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu w sposób rozsiewczy naziemny

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 oraz z 2026 r. poz. 912) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie metod technicznych ustalania zasięgu programu na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu w sposób rozsiewczy naziemny (Dz. U. poz. 1284), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie metod technicznych ustalania zasięgu programu na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu w sposób rozsiewczy naziemny (Dz. U. poz. 2026).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie metod technicznych ustalania zasięgu programu na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu w sposób rozsiewczy naziemny (Dz. U. poz. 2026), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: A. Glapiak

Załącznik 1. [Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie metod technicznych ustalania zasięgu programu na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu w sposób]

Załącznik do obwieszczenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z dnia 12 sierpnia 2026 r. (Dz. U. poz. 1104)

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie metod technicznych ustalania zasięgu programu na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu w sposób rozsiewczy naziemny

Na podstawie art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1722, z 2024 r. poz. 96 i 1222 oraz z 2026 r. poz. 1003) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dla rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych w sposób analogowy rozsiewczy naziemny liczbę mieszkańców na obszarze objętym rozpowszechnianiem oblicza się z wykorzystaniem systemu informacji przestrzennej GIS opartego na oprogramowaniu komputerowym zawierającym mapę kraju z podziałem administracyjnym wraz z liczbą mieszkańców przypisaną do poszczególnych gmin. W przypadku części gminy system przypisuje proporcjonalnie liczbę mieszkańców do zajmowanej powierzchni.

2. Obszar objęty rozpowszechnianiem programu przez stację oblicza się następującymi metodami:

1)1) dla radiofonii z wykorzystaniem częstotliwości UKF - metodą zgodną z Aktami końcowymi Regionalnej Administracyjnej Konferencji Planowania Radiofonii VHF - Genewa 1984 oraz warunkami zawartymi w aktualnych Zaleceniach ITU, z wykorzystaniem cyfrowej mapy terenu oraz bazy danych zawierającej parametry krajowych i zagranicznych stacji, mających wpływ na zasięg stacji; w obliczeniach zakłada się 95 % czasu niezakłóconego odbioru;

2) dla radiofonii z wykorzystaniem fal średnich - metodą zgodną z Aktami końcowymi Regionalnej Administracyjnej Konferencji Radiofonii Długo- i Średniofalowej (LF/MF) - Genewa 1975, bez uwzględnienia stacji zakłócających;

3) dla telewizji - metodą zgodną z regionalnym porozumieniem dla europejskiego obszaru radiodyfuzyjnego dotyczącego użytkowania częstotliwości przez radiodyfuzję w pasmach VHF i UHF przyjętym na Europejskiej Konferencji Radiodyfuzyjnej dla pasm VHF i UHF, Sztokholm 1961, z wykorzystaniem metody sumowania mocy stacji zakłócających oraz warunków zawartych w aktualnych Zaleceniach ITU oraz przy wykorzystaniu cyfrowej mapy terenu oraz bazy danych zawierającej parametry krajowych i zagranicznych stacji, mających wpływ na zasięg stacji. w obliczeniach zakłada się 99 % czasu niezakłóconego odbioru dla stacji dużej mocy (o mocy promieniowanej większej od 1 kW dla fal metrowych i większej od 10 kW dla fal decymetrowych) i 90 % dla stacji małej mocy (o mocy promieniowanej mniejszej lub równej 1 kW dla fal metrowych i mniejszej lub równej 10 kW dla fal decymetrowych).

§ 2. Dla rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny liczbę mieszkańców na obszarze objętym rozpowszechnianiem oblicza się z wykorzystaniem systemu informacji przestrzennej GIS opartego na opracowaniu komputerowym zawierającym mapę kraju z podziałem administracyjnym wraz z liczbą mieszkańców przypisaną do poszczególnych gmin. Za obszar objęty rozpowszechnianiem przyjmuje się obszary wykorzystania częstotliwości.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie metod technicznych ustalania zasięgu programu na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu w sposób rozsiewczy naziemny (Dz. U. poz. 2026), które weszło w życie z dniem 30 grudnia 2016 r.

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22 listopada 2012 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-08-19
  • Data wejścia w życie: 2026-08-19
  • Data obowiązywania: 2026-08-19
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