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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1121
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 sierpnia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Wojskowego Dozoru Technicznego oraz jego organizacji
Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1194 oraz z 2026 r. poz. 252) zarządza się, co następuje:
§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Wojskowego Dozoru Technicznego oraz jego organizacji]
„§ 4. Strukturę organizacyjną WDT tworzą:
1) Szef WDT;
2) Biuro WDT z siedzibą w Warszawie;
3) Delegatura WDT z siedzibą w Białymstoku;
4) Delegatura WDT z siedzibą w Gdyni;
5) Delegatura WDT z siedzibą w Krakowie;
6) Delegatura WDT z siedzibą w Lublinie;
7) Delegatura WDT z siedzibą w Olsztynie;
8) Delegatura WDT z siedzibą w Warszawie;
9) Delegatura WDT z siedzibą we Wrocławiu.”.
§ 2. [Wejście w życie]
Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda
- Data ogłoszenia: 2026-08-24
- Data wejścia w życie: 2026-09-08
- Data obowiązywania: 2026-09-08
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