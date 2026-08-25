§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2616) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rozporządzeniu o rejestracji pojazdów - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2024 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. poz. 1709, z 2025 r. poz. 939 oraz z 2026 r. poz. 891);”;

2) w § 25 w pkt 2 wyrazy „10,00 zł” zastępuje się wyrazami „15,00 zł”;

3) w § 27 wyrazy „12,50 zł” zastępuje się wyrazami „18,50 zł”;

4) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

5) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

6) w załączniku nr 3 do rozporządzenia „Wzór decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

7) w załączniku nr 8 do rozporządzenia w tabeli „Wyróżniki województw i powiatów dla profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych” w lp. 1 w kolumnie 3 wyraz „Jeleniogórski” zastępuje się wyrazem „Karkonoski”.