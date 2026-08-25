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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1128
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 20 sierpnia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów
Na podstawie art. 80zc ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 1 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) rozporządzeniu o rejestracji pojazdów - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2024 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. poz. 1709, z 2025 r. poz. 939 oraz z 2026 r. poz. 891);”;
2) w § 25 w pkt 2 wyrazy „10,00 zł” zastępuje się wyrazami „15,00 zł”;
3) w § 27 wyrazy „12,50 zł” zastępuje się wyrazami „18,50 zł”;
4) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
5) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
6) w załączniku nr 3 do rozporządzenia „Wzór decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;
7) w załączniku nr 8 do rozporządzenia w tabeli „Wyróżniki województw i powiatów dla profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych” w lp. 1 w kolumnie 3 wyraz „Jeleniogórski” zastępuje się wyrazem „Karkonoski”.
§ 2.
Minister Infrastruktury: wz. S. Bukowiec
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 820, 1006, 1676, 1734, 1843 i 1872 oraz z 2026 r. poz. 180, 875, 982 i 1073.
Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 20 sierpnia 2026 r. (Dz. U. poz. 1128)
Załącznik nr 1
WZÓR WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O PROFESJONALNEJ REJESTRACJI POJAZDÓW
Załącznik nr 2
WZÓR OŚWIADCZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 80T UST. 3 PKT 3 USTAWY Z DNIA 20 CZERWCA 1997 R. - PRAWO O RUCHU DROGOWYM
Załącznik nr 3
WZÓR DECYZJI O PROFESJONALNEJ REJESTRACJI POJAZDÓW
- Data ogłoszenia: 2026-08-25
- Data wejścia w życie: 2026-08-26
- Data obowiązywania: 2026-08-26
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