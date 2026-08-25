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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1125
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 20 sierpnia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych
Na podstawie art. 113 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 820, 904, 982, 1036 i 1123) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) tygodniowego wymiaru godzin zajęć religii i etyki,”;
2) w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:
„g) wymiaru godzin zajęć edukacji zdrowotnej - zdrowia seksualnego;”.
§ 2.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: M. Cienkowska
1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 996).
- Data ogłoszenia: 2026-08-25
- Data wejścia w życie: 2026-09-01
- Data obowiązywania: 2026-09-01
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Dziennik Ustaw
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 sierpnia 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Kamionka w województwie lubelskim
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 20 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych
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