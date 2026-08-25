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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1125

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 20 sierpnia 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 113 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 820, 904, 982, 1036 i 1123) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 938) w § 13 w ust. 1 w pkt 5:

1) lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) tygodniowego wymiaru godzin zajęć religii i etyki,”;

2) w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

„g) wymiaru godzin zajęć edukacji zdrowotnej - zdrowia seksualnego;”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2026 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: M. Cienkowska

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 996).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-08-25
  • Data wejścia w życie: 2026-09-01
  • Data obowiązywania: 2026-09-01
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