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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1122

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI1)

z dnia 20 sierpnia 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881 i 1019 oraz z 2026 r. poz. 203 i 319) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2572, z 2024 r. poz. 438 oraz z 2025 r. poz. 778) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Dyrektor technikum i branżowej szkoły I stopnia, prowadzących kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym, zwalnia z realizacji tych zajęć ucznia, który przedłoży:

1) prawo jazdy odpowiedniej kategorii albo

2) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, o którym mowa w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2025 r. poz. 1226, 1676 i 1872 oraz z 2026 r. poz. 180, 187 i 982).

2. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”, a także odpowiednio:

1) numer i kategorię posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datę wydania uprawnienia albo

2) nazwę i numer podmiotu prowadzącego szkolenie dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, kategorię prawa jazdy, w zakresie której było prowadzone to szkolenie, oraz datę wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.”;

2) w § 9:

a) w ust. 1 wyraz „techniki” zastępuje się wyrazami „zajęć praktyczno-technicznych”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przy ustalaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, dla których podstawa programowa kształcenia ogólnego przewiduje realizację przez ucznia doświadczeń edukacyjnych, należy także brać pod uwagę zaangażowanie ucznia w realizację tych doświadczeń.”;

3) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) okazywanie szacunku innym osobom, w tym nauczycielom, uczniom i pracownikom szkoły;

3) przejmowanie odpowiedzialności za własny rozwój i zaangażowanie w realizację celów rozwojowych;

4) przestrzeganie norm społecznych w szkole i poza nią;

5) dbałość o kulturę języka;

6) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

7) współpraca oraz dbałość o dobre relacje z innymi;

8) zaangażowanie w życie klasy, szkoły i wspólnoty lokalnej;

9) wykazywanie się szacunkiem dla własnego narodu i ojczyzny oraz tradycji i kultury innych narodów.”;

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, przez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i w jaki sposób powinien poprawić oraz jak powinien dalej się uczyć.”;

5) w § 12a:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w klasach IV-VIII nauczyciel:

a) nie zadaje uczniowi praktyczno-technicznych prac domowych,

b) może zadać uczniowi pisemną pracę domową do samodzielnego wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, która służy utrwalaniu, rozwijaniu lub praktycznemu zastosowaniu treści nauczania zrealizowanych w czasie zajęć edukacyjnych.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pisemna praca domowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, nie jest obowiązkowa dla ucznia i nie ustala się z niej oceny. Nauczyciel sprawdza każdą wykonaną przez ucznia pisemną pracę domową i przekazuje uczniowi informację, o której mowa w § 12.”,

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wykonywanie prac domowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, może mieć wpływ na podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, jeżeli przewidują to szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określone w statucie szkoły.”;

6) w § 15:

a) w ust. 2 i w ust. 4 w pkt 1 wyraz „techniki” zastępuje się wyrazami „zajęć praktyczno-technicznych”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, a w przypadku ucznia niepełnoletniego - z jego rodzicami, niewięcej niż trzy zajęcia edukacyjne, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.”;

7) w § 16 w ust. 2 i w § 17 w ust. 2 wyraz „techniki” zastępuje się wyrazami „zajęć praktyczno-technicznych”;

8) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

„§ 17a. 1. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44k ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty oraz art. 37 ust. 4, art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo oświatowe, egzamin poprawkowy, o którym mowa w § 16, oraz sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, przeprowadza się:

1) w szkole, do której uczeń został przyjęty, w bezpośredniej obecności komisji przeprowadzającej odpowiednio egzamin klasyfikacyjny, egzamin poprawkowy lub sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, bez możliwości użycia środków komunikacji elektronicznej, oraz

2) w sali zapewniającej warunki do samodzielnej pracy ucznia.

2. Egzamin klasyfikacyjny, egzamin poprawkowy oraz sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, z danych zajęć edukacyjnych, w części ustnej i w części pisemnej trwa łącznie:

1) w klasach I-III szkoły podstawowej - niemniej niż 30 minut;

2) w klasach IV-VIII szkoły podstawowej - niemniej niż 45 minut;

3) w szkole ponadpodstawowej - niemniej niż 60 minut.

3. Przewodniczący komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, egzamin poprawkowy lub sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia informuje ucznia o godzinie rozpoczęcia i zakończenia tego egzaminu lub sprawdzianu.

4. Wynik egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego lub sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia jest ustalany i przekazywany uczniowi niepóźniej niż w dniu następującym po dniu przeprowadzenia tego egzaminu lub sprawdzianu.

5. Do sali, w której jest przeprowadzany egzamin klasyfikacyjny, egzamin poprawkowy lub sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, uczeń nie może wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.

6. W sali, w której jest przeprowadzany egzamin klasyfikacyjny, egzamin poprawkowy lub sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, uczeń może korzystać z urządzenia telekomunikacyjnego wyposażonego w aplikację służącą do monitorowania stanu zdrowia, w przypadku konieczności prowadzenia stałego nadzoru jego stanu zdrowia. W takim przypadku:

1) przewodniczący komisji upewnia się, że dźwięk połączeń przychodzących jest wyciszony;

2) uczeń umieszcza urządzenie na stole, przy którym pracuje;

3) uczeń sygnalizuje konieczność skorzystania z urządzenia monitorującego stan zdrowia przez podniesienie ręki.

7. Uczeń zdający egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 37 ust. 4 i art. 164 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo oświatowe, przed rozpoczęciem tego egzaminu okazuje przewodniczącemu komisji dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość.

8. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia ucznia lub jego niepełnosprawności uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego - jego rodzice, mogą złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego lub sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia w innym miejscu niż szkoła, do której uczeń został przyjęty. Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego - jego rodziców, o sposobie rozpatrzenia wniosku.

9. Do egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, przeprowadzanych w innym miejscu niż szkoła, do której uczeń został przyjęty, zgodnie z ust. 8, przepisy ust. 1-7 stosuje się.”;

9) w § 24:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) naukę jazdy pojazdem silnikowym, zwalnia z realizacji tych zajęć słuchacza, który przedłoży:

a) prawo jazdy odpowiedniej kategorii albo

b) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, o którym mowa w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nauki jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”, a także odpowiednio:

a) numer i kategorię posiadanego przez słuchacza prawa jazdy oraz datę wydania uprawnienia albo

b) nazwę i numer podmiotu prowadzącego szkolenie dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, kategorię prawa jazdy, w zakresie której było prowadzone to szkolenie, oraz datę wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;”.

§ 2. [Przepisy dotychczasowe]

W roku szkolnym 2026/2027 do klas V i VI szkoły podstawowej oraz w roku szkolnym 2027/2028 do klasy VI szkoły podstawowej stosuje się przepisy § 9 ust. 1, § 15 ust. 2 i ust. 4 pkt 1, § 16 ust. 2 oraz § 17 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2026 r., z wyjątkiem § 1 pkt 8, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2027 r.

Minister Edukacji: wz. K. Lubnauer

1) Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-08-24
  • Data wejścia w życie: 2026-09-01
  • Data obowiązywania: 2026-09-01
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