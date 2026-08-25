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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1126
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI1)
z dnia 19 sierpnia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2026 r. poz. 515) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 3a:
a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2 po wyrazach „edukacji zdrowotnej” dodaje się wyrazy „i edukacji zdrowotnej - zdrowia seksualnego,”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji zdrowotnej w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach ogólnodostępnych oraz szkół w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, posiada również osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa w danym typie szkoły określone w § 3.
2b. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji zdrowotnej w klasach IV-VIII szkół podstawowych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz szkół podstawowych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, posiada również osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela kształcenia obronnego określone w § 3.”;
2) po § 3b dodaje się § 3c-3f w brzmieniu:
„§ 3c. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przyrody w szkołach podstawowych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz szkół podstawowych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, posiada również osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela biologii, geografii, fizyki lub chemii określone w § 3.
§ 3d. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć praktyczno-technicznych w szkołach podstawowych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz szkół podstawowych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, posiada również osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela techniki określone w § 3.
§ 3e. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji obywatelskiej w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach ogólnodostępnych oraz szkół w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, posiada również osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela wiedzy o społeczeństwie lub historii w danym typie szkoły określone w § 3.
§ 3f. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela kształcenia obronnego w klasach IV-VIII szkół podstawowych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz szkół podstawowych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, posiada również osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa określone w § 3.”;
3) w § 36:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I-III szkół podstawowych za granicą i w oddziałach dziecięcych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, o których mowa w art. 25a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych określone w § 4 i ukończyła kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli szkół za granicą przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania uzupełniającego oraz do nauczania w oddziałach dziecięcych zgodnie z programem nauki dla oddziałów dziecięcych, w wymiarze niemniejszym niż 30 godzin, lub
2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego określone w § 3 i ukończyła kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli szkół za granicą przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania uzupełniającego oraz do nauczania w oddziałach dziecięcych zgodnie z programem nauki dla oddziałów dziecięcych, w wymiarze niemniejszym niż 160 godzin, lub
3) ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia lub studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. - w zakresie glottodydaktyki lub nauczania języka polskiego jako obcego i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli szkół za granicą przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania uzupełniającego oraz do nauczania w oddziałach dziecięcych zgodnie z programem nauki dla oddziałów dziecięcych, w wymiarze niemniejszym niż 160 godzin.”,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Kwalifikacje do nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkół podstawowych za granicą i liceach ogólnokształcących za granicą posiada również osoba, która ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia lub studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. - w zakresie glottodydaktyki lub nauczania języka polskiego jako obcego i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli szkół za granicą przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze niemniejszym niż 20 godzin.”;
4) w załączniku do rozporządzenia:
a) w ust. 1 w pkt 1:
- lit. h i i otrzymują brzmienie:
„h) Pearson Test of English Academic, z wynikiem 59-75 pkt, Pearson Edexcel,
i) Pearson Language Skills Assessments: Versant Professional English Test - Level 2, z wynikiem 58-75 pkt,”,
- uchyla się lit. j,
b) w ust. 2 w pkt 1:
- lit. c i d otrzymują brzmienie:
„c) Aptis (w wersji General, Advanced lub for Teachers) - z wynikiem ogólnym C lub C1, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,
d) Aptis ESOL (w wersji General, Advanced lub for Teachers) - z wynikiem ogólnym C1, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,”,
- lit. i i j otrzymują brzmienie:
„i) Pearson Test of English Academic, z wynikiem 76-85 pkt, Pearson Edexcel,
j) Pearson Language Skills Assessments: Versant Professional English Test - Level 2, z wynikiem 76-83 pkt,”,
- uchyla się lit. k,
c) w ust. 3 w pkt 1:
- lit. g i h otrzymują brzmienie:
„g) Pearson Test of English Academic, z wynikiem 86-90 pkt, Pearson Edexcel,
h) Pearson Language Skills Assessments: Versant Professional English Test - Level 2, z wynikiem 84-90 pkt,”,
- uchyla się lit. i.
§ 2.
§ 3.
Minister Edukacji: wz. K. Lubnauer
1) Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).
- Data ogłoszenia: 2026-08-25
- Data wejścia w życie: 2026-09-01
- Data obowiązywania: 2026-09-01
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