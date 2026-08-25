§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 2102 oraz z 2025 r. poz. 1111) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3a:

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2 po wyrazach „edukacji zdrowotnej” dodaje się wyrazy „i edukacji zdrowotnej - zdrowia seksualnego,”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji zdrowotnej w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach ogólnodostępnych oraz szkół w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, posiada również osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa w danym typie szkoły określone w § 3.

2b. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji zdrowotnej w klasach IV-VIII szkół podstawowych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz szkół podstawowych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, posiada również osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela kształcenia obronnego określone w § 3.”;

2) po § 3b dodaje się § 3c-3f w brzmieniu:

„§ 3c. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przyrody w szkołach podstawowych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz szkół podstawowych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, posiada również osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela biologii, geografii, fizyki lub chemii określone w § 3.

§ 3d. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć praktyczno-technicznych w szkołach podstawowych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz szkół podstawowych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, posiada również osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela techniki określone w § 3.

§ 3e. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji obywatelskiej w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach ogólnodostępnych oraz szkół w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, posiada również osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela wiedzy o społeczeństwie lub historii w danym typie szkoły określone w § 3.

§ 3f. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela kształcenia obronnego w klasach IV-VIII szkół podstawowych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz szkół podstawowych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, posiada również osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa określone w § 3.”;

3) w § 36:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I-III szkół podstawowych za granicą i w oddziałach dziecięcych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, o których mowa w art. 25a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych określone w § 4 i ukończyła kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli szkół za granicą przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania uzupełniającego oraz do nauczania w oddziałach dziecięcych zgodnie z programem nauki dla oddziałów dziecięcych, w wymiarze niemniejszym niż 30 godzin, lub

2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego określone w § 3 i ukończyła kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli szkół za granicą przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania uzupełniającego oraz do nauczania w oddziałach dziecięcych zgodnie z programem nauki dla oddziałów dziecięcych, w wymiarze niemniejszym niż 160 godzin, lub

3) ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia lub studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. - w zakresie glottodydaktyki lub nauczania języka polskiego jako obcego i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli szkół za granicą przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania uzupełniającego oraz do nauczania w oddziałach dziecięcych zgodnie z programem nauki dla oddziałów dziecięcych, w wymiarze niemniejszym niż 160 godzin.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kwalifikacje do nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkół podstawowych za granicą i liceach ogólnokształcących za granicą posiada również osoba, która ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia lub studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. - w zakresie glottodydaktyki lub nauczania języka polskiego jako obcego i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli szkół za granicą przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze niemniejszym niż 20 godzin.”;

4) w załączniku do rozporządzenia:

a) w ust. 1 w pkt 1:

- lit. h i i otrzymują brzmienie:

„h) Pearson Test of English Academic, z wynikiem 59-75 pkt, Pearson Edexcel,

i) Pearson Language Skills Assessments: Versant Professional English Test - Level 2, z wynikiem 58-75 pkt,”,

- uchyla się lit. j,

b) w ust. 2 w pkt 1:

- lit. c i d otrzymują brzmienie:

„c) Aptis (w wersji General, Advanced lub for Teachers) - z wynikiem ogólnym C lub C1, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,

d) Aptis ESOL (w wersji General, Advanced lub for Teachers) - z wynikiem ogólnym C1, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,”,

- lit. i i j otrzymują brzmienie:

„i) Pearson Test of English Academic, z wynikiem 76-85 pkt, Pearson Edexcel,

j) Pearson Language Skills Assessments: Versant Professional English Test - Level 2, z wynikiem 76-83 pkt,”,

- uchyla się lit. k,

c) w ust. 3 w pkt 1:

- lit. g i h otrzymują brzmienie:

„g) Pearson Test of English Academic, z wynikiem 86-90 pkt, Pearson Edexcel,

h) Pearson Language Skills Assessments: Versant Professional English Test - Level 2, z wynikiem 84-90 pkt,”,

- uchyla się lit. i.