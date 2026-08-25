REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1126

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI1)

z dnia 19 sierpnia 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2026 r. poz. 515) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 2102 oraz z 2025 r. poz. 1111) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3a:

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2 po wyrazach „edukacji zdrowotnej” dodaje się wyrazy „i edukacji zdrowotnej - zdrowia seksualnego,”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji zdrowotnej w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach ogólnodostępnych oraz szkół w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, posiada również osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa w danym typie szkoły określone w § 3.

2b. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji zdrowotnej w klasach IV-VIII szkół podstawowych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz szkół podstawowych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, posiada również osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela kształcenia obronnego określone w § 3.”;

2) po § 3b dodaje się § 3c-3f w brzmieniu:

„§ 3c. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przyrody w szkołach podstawowych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz szkół podstawowych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, posiada również osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela biologii, geografii, fizyki lub chemii określone w § 3.

§ 3d. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć praktyczno-technicznych w szkołach podstawowych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz szkół podstawowych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, posiada również osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela techniki określone w § 3.

§ 3e. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji obywatelskiej w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach ogólnodostępnych oraz szkół w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, posiada również osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela wiedzy o społeczeństwie lub historii w danym typie szkoły określone w § 3.

§ 3f. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela kształcenia obronnego w klasach IV-VIII szkół podstawowych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz szkół podstawowych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, posiada również osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa określone w § 3.”;

3) w § 36:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I-III szkół podstawowych za granicą i w oddziałach dziecięcych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, o których mowa w art. 25a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych określone w § 4 i ukończyła kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli szkół za granicą przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania uzupełniającego oraz do nauczania w oddziałach dziecięcych zgodnie z programem nauki dla oddziałów dziecięcych, w wymiarze niemniejszym niż 30 godzin, lub

2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego określone w § 3 i ukończyła kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli szkół za granicą przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania uzupełniającego oraz do nauczania w oddziałach dziecięcych zgodnie z programem nauki dla oddziałów dziecięcych, w wymiarze niemniejszym niż 160 godzin, lub

3) ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia lub studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. - w zakresie glottodydaktyki lub nauczania języka polskiego jako obcego i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli szkół za granicą przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania uzupełniającego oraz do nauczania w oddziałach dziecięcych zgodnie z programem nauki dla oddziałów dziecięcych, w wymiarze niemniejszym niż 160 godzin.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kwalifikacje do nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkół podstawowych za granicą i liceach ogólnokształcących za granicą posiada również osoba, która ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia lub studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. - w zakresie glottodydaktyki lub nauczania języka polskiego jako obcego i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli szkół za granicą przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze niemniejszym niż 20 godzin.”;

4) w załączniku do rozporządzenia:

a) w ust. 1 w pkt 1:

- lit. h i i otrzymują brzmienie:

„h) Pearson Test of English Academic, z wynikiem 59-75 pkt, Pearson Edexcel,

i) Pearson Language Skills Assessments: Versant Professional English Test - Level 2, z wynikiem 58-75 pkt,”,

- uchyla się lit. j,

b) w ust. 2 w pkt 1:

- lit. c i d otrzymują brzmienie:

„c) Aptis (w wersji General, Advanced lub for Teachers) - z wynikiem ogólnym C lub C1, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,

d) Aptis ESOL (w wersji General, Advanced lub for Teachers) - z wynikiem ogólnym C1, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,”,

- lit. i i j otrzymują brzmienie:

„i) Pearson Test of English Academic, z wynikiem 76-85 pkt, Pearson Edexcel,

j) Pearson Language Skills Assessments: Versant Professional English Test - Level 2, z wynikiem 76-83 pkt,”,

- uchyla się lit. k,

c) w ust. 3 w pkt 1:

- lit. g i h otrzymują brzmienie:

„g) Pearson Test of English Academic, z wynikiem 86-90 pkt, Pearson Edexcel,

h) Pearson Language Skills Assessments: Versant Professional English Test - Level 2, z wynikiem 84-90 pkt,”,

- uchyla się lit. i.

§ 2.

Kwalifikacje do nauczania przedmiotów edukacja zdrowotna i edukacja zdrowotna - zdrowie seksualne posiada również osoba, która posiadała kwalifikacje do nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 28 sierpnia 2025 r.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2026 r.

Minister Edukacji: wz. K. Lubnauer

1) Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-08-25
  • Data wejścia w życie: 2026-09-01
  • Data obowiązywania: 2026-09-01
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 21 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1124

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 sierpnia 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Kamionka w województwie lubelskim

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1119

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 20 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1125

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 20 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1128

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 20 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1122

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 20 sierpnia 2026 r. w sprawie powierzenia specjalistycznej jednostce nadzoru wydawania decyzji o cofnięciu niepublicznej szkole artystycznej uprawnień publicznej szkoły artystycznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1127

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1113

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1112

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 sierpnia 2026 r. w sprawie praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1118

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 19 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1126

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1117

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1115

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Wojskowego Dozoru Technicznego oraz jego organizacji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1121

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1114

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1110

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1109

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 13 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1095

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1120

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie metod technicznych ustalania zasięgu programu na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu w sposób rozsiewczy naziemny

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1104

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1105

REKLAMA