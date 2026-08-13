§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 2670, z późn. zm.) po § 11a dodaje się § 11b w brzmieniu:

„§ 11b. W okresie od dnia 17 sierpnia 2026 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r. obniżoną do wysokości 8 % stawkę podatku stosuje się do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu:

1) benzyn silnikowych (CN 2710 12 45 lub 2710 12 49) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach;

2) olejów napędowych (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach;

3) biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych - bez względu na kod CN.”.