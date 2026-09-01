REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1161
USTAWA
z dnia 31 lipca 2026 r.
o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz ustawy - Prawo budowlane
Art. 1.
1) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu:
„Art. 13a. 1. Na wniosek okręgowej rady izby albo jej przewodniczącego lub Krajowej Rady Izby albo jej Prezesa pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego członkiem organu izby lub członkiem izby wykonującym czynności na rzecz izby, bez prawa do wynagrodzenia.
2. Krajowa Rada Izby określa zasady i tryb kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu zawodowego na czas zwolnień od pracy, o których mowa w ust. 1, oraz tryb zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka organu izby lub członka izby w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby.”;
2) w art. 19:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Okręgowa rada izby podejmuje uchwałę w sprawie:
1) wpisu na listę członków okręgowej izby;
2) skreślenia z listy członków okręgowej izby, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu zdarzenia, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1, 2, 4 albo ust. 2;
3) zawieszenia w prawach członka, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu zdarzenia, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1, 3 albo 4.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. W wypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 3, skreślenia z listy członków okręgowej izby dokonuje przewodniczący okręgowej rady izby niezwłocznie po otrzymaniu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu dyscyplinarnego orzekającego karę, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 4.
2b. W wypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 2, niezwłocznie po otrzymaniu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu dyscyplinarnego orzekającego karę, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3, przewodniczący okręgowej rady izby wpisuje na liście członków okręgowej izby informację o zawieszeniu w prawach członka izby.”;
3) w art. 42:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) orzeczenia o stwierdzeniu utraty uprawnień budowlanych, jeżeli ukarany utracił wszystkie posiadane uprawnienia budowlane;”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Skreślenie z listy członków okręgowej izby może nastąpić także w wypadku nieuiszczania składek członkowskich, w wysokości lub terminach określonych uchwałą Krajowego Zjazdu Izby, przez okres roku.”,
c) w ust. 3:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) orzeczenia kary, o której mowa w art. 96 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane, jeżeli zakaz obejmuje wszystkie samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, do wykonywania których uprawniony był ukarany;”,
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) nieuiszczania składek członkowskich, w wysokości lub terminach określonych uchwałą Krajowego Zjazdu Izby, przez okres dłuższy niż 6 miesięcy;”;
4) art. 43 otrzymuje brzmienie:
„Art. 43. 1. Członkowi izby zawieszonemu w prawach członka izby, do czasu zatarcia kary zawieszenia w prawach członka, nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Członek izby zawieszony w prawach członka izby nie może pełnić funkcji w organach izby, a jego mandat w tych organach wygasa.
3. Zawieszenie w prawach członka izby powoduje zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-5 ustawy - Prawo budowlane, na okres zawieszenia.”;
5) w art. 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Właściwy sąd dyscyplinarny przekazuje niezwłocznie przewodniczącemu okręgowej rady izby odpis prawomocnego orzeczenia o nałożeniu kary z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej w celu wykonania kary oraz dokonania wpisu o ukaraniu w rejestrze, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 10. Przewodniczący okręgowej rady izby niezwłocznie dokonuje wpisu o ukaraniu w tym rejestrze.”.
Art. 2.
1) w art. 12 po ust. 7a dodaje się ust. 7b w brzmieniu:
„7b. Osoba zawieszona w prawach członka izby samorządu zawodowego nie może wykonywać samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w okresie zawieszenia.”;
2) w art. 96 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Osobie ukaranej z jednoczesnym nałożeniem obowiązku złożenia egzaminu, która w wyznaczonym terminie egzaminu nie zdała, właściwa okręgowa komisja kwalifikacyjna izby samorządu zawodowego wyznacza termin dodatkowy, niekrótszy niż 3 miesiące i niedłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku nieuzyskania oceny pozytywnej w terminie dodatkowym, właściwy okręgowy sąd dyscyplinarny stwierdza utratę uprawnień budowlanych w specjalności i zakresie, które były objęte egzaminem.”;
3) w art. 99 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Właściwej okręgowej radzie izby samorządu zawodowego niezwłocznie doręcza się odpis ostatecznej decyzji:
1) o ukaraniu zakazem wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w przypadku, o którym mowa w art. 96 ust. 1 pkt 3;
2) stwierdzającej utratę uprawnień budowlanych w przypadku, o którym mowa w art. 96 ust. 6.”;
4) po rozdziale 10 dodaje się rozdział 10a w brzmieniu:
„Rozdział 10a
Przepisy epizodyczne
Art. 102a. 1. W okresie 18 miesięcy od dnia 20 września 2026 r. projekt zagospodarowania działki lub terenu lub projekt architektoniczno-budowlany, może zostać sporządzony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1, obowiązującymi do dnia 19 września 2026 r. do:
1) wniosku o pozwolenie na budowę,
2) wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
3) zgłoszenia budowy
- po złożeniu organowi prowadzącemu postępowanie oświadczenia inwestora o stosowaniu tych przepisów.
2. W przypadku złożenia przez inwestora oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, inwestor sporządza projekt techniczny zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1, obowiązującymi do dnia 19 września 2026 r.
3. Przepis ust. 1 stosuje się także do dokumentów legalizacyjnych, o których mowa w art. 48b ust. 2 i 3, oraz wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3.
4. W przypadku złożenia przez inwestora oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, przepisy wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1, obowiązujące do dnia 19 września 2026 r. stosuje się do decyzji administracyjnych dotyczących całego zamierzenia budowlanego.
Art. 102b. W okresie 18 miesięcy od dnia 20 września 2026 r. inwestor może stosować przepisy wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1, obowiązujące do dnia 19 września 2026 r. do budowy, o której mowa w art. 29 ust. 2, oraz wykonywania robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 4.
Art. 102c. W okresie 18 miesięcy od dnia 20 września 2026 r. dopuszcza się utrzymywanie i użytkowanie budynków mieszkalnych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 1, obowiązującymi do dnia 19 września 2026 r.”.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2026-09-01
- Data wejścia w życie: 2026-10-02
- Data obowiązywania: 2026-10-02
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Górowo Iławeckie w województwie warmińsko?mazurskim
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego
REKLAMA