Art. 1.

W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 1783) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu:

„Art. 13a. 1. Na wniosek okręgowej rady izby albo jej przewodniczącego lub Krajowej Rady Izby albo jej Prezesa pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego członkiem organu izby lub członkiem izby wykonującym czynności na rzecz izby, bez prawa do wynagrodzenia.

2. Krajowa Rada Izby określa zasady i tryb kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu zawodowego na czas zwolnień od pracy, o których mowa w ust. 1, oraz tryb zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka organu izby lub członka izby w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby.”;

2) w art. 19:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okręgowa rada izby podejmuje uchwałę w sprawie:

1) wpisu na listę członków okręgowej izby;

2) skreślenia z listy członków okręgowej izby, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu zdarzenia, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1, 2, 4 albo ust. 2;

3) zawieszenia w prawach członka, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu zdarzenia, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1, 3 albo 4.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. W wypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 3, skreślenia z listy członków okręgowej izby dokonuje przewodniczący okręgowej rady izby niezwłocznie po otrzymaniu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu dyscyplinarnego orzekającego karę, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 4.

2b. W wypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 2, niezwłocznie po otrzymaniu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu dyscyplinarnego orzekającego karę, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3, przewodniczący okręgowej rady izby wpisuje na liście członków okręgowej izby informację o zawieszeniu w prawach członka izby.”;

3) w art. 42:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) orzeczenia o stwierdzeniu utraty uprawnień budowlanych, jeżeli ukarany utracił wszystkie posiadane uprawnienia budowlane;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Skreślenie z listy członków okręgowej izby może nastąpić także w wypadku nieuiszczania składek członkowskich, w wysokości lub terminach określonych uchwałą Krajowego Zjazdu Izby, przez okres roku.”,

c) w ust. 3:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) orzeczenia kary, o której mowa w art. 96 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane, jeżeli zakaz obejmuje wszystkie samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, do wykonywania których uprawniony był ukarany;”,

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nieuiszczania składek członkowskich, w wysokości lub terminach określonych uchwałą Krajowego Zjazdu Izby, przez okres dłuższy niż 6 miesięcy;”;

4) art. 43 otrzymuje brzmienie:

„Art. 43. 1. Członkowi izby zawieszonemu w prawach członka izby, do czasu zatarcia kary zawieszenia w prawach członka, nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

2. Członek izby zawieszony w prawach członka izby nie może pełnić funkcji w organach izby, a jego mandat w tych organach wygasa.

3. Zawieszenie w prawach członka izby powoduje zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-5 ustawy - Prawo budowlane, na okres zawieszenia.”;

5) w art. 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Właściwy sąd dyscyplinarny przekazuje niezwłocznie przewodniczącemu okręgowej rady izby odpis prawomocnego orzeczenia o nałożeniu kary z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej w celu wykonania kary oraz dokonania wpisu o ukaraniu w rejestrze, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 10. Przewodniczący okręgowej rady izby niezwłocznie dokonuje wpisu o ukaraniu w tym rejestrze.”.