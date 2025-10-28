REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Biura rachunkowe » Najczęstsze błędy przy zaciąganiu kredytów gotówkowych i jak ich unikać

Najczęstsze błędy przy zaciąganiu kredytów gotówkowych i jak ich unikać

Subskrybuj nas na Youtube
  • Artykuł sponsorowany
28 października 2025, 11:00
kredyt gotówkowy, kredyt
Najczęstsze błędy przy zaciąganiu kredytów gotówkowych i jak ich unikać
fot. materiały prasowe

REKLAMA

REKLAMA

Zaciągnięcie kredytu gotówkowego to dla wielu osób sposób na realizację ważnych celów życiowych – od nagłych wydatków, przez remont mieszkania, po spłatę innych zobowiązań. Choć kredyty gotówkowe są dziś łatwo dostępne i proces wnioskowania jest coraz prostszy, to decyzja o ich zaciągnięciu wymaga rozwagi i znajomości podstawowych zasad finansowej odpowiedzialności.

Aby móc korzystać z dobrodziejstw kredytów, warto poznać kilka z nich.

REKLAMA

Zdolność kredytowa przede wszystkim

Jednym z najczęstszych błędów przy zaciąganiu kredytów gotówkowych jest brak dokładnej analizy swojej sytuacji finansowej. Decyzja o zobowiązaniu podejmowana pod wpływem emocji lub chwili może prowadzić do nadwyrężenia budżetu i trudności w regulowaniu rat. Kluczowe znaczenie ma świadomość wszystkich stałych wydatków, a także posiadanie poduszki finansowej, która pomoże zachować płynność w razie niespodziewanych sytuacji. Kredyt gotówkowy powinien być dopasowany nie tylko do aktualnych możliwości, lecz także do przyszłych planów finansowych.

Umowa kredytowa - lektura obowiązkowa!

Umowa kredytowa to dokument, który należy dokładnie przeczytać i zrozumieć przed podpisaniem. Jednym z częstych błędów jest nieuwzględnienie całkowitego kosztu kredytu, w tym opłat dodatkowych, takich jak prowizje, ubezpieczenia czy koszty wcześniejszej spłaty. Niektóre osoby koncentrują się wyłącznie na wysokości raty miesięcznej, nie analizując jej w kontekście całościowego obciążenia. Zrozumienie zapisów umowy to podstawowy krok do odpowiedzialnego zarządzania zobowiązaniem.

Kilka kredytów naraz?

Zbyt częste wnioskowanie o kredyty gotówkowe lub składanie wniosków do wielu instytucji jednocześnie może wpłynąć negatywnie na ocenę zdolności kredytowej. Informacje o takich działaniach trafiają do baz takich jak BIK, co może obniżyć wiarygodność klienta w oczach banku. Warto pamiętać, że każda próba uzyskania finansowania wiąże się z odnotowaniem zapytania kredytowego, dlatego decyzja o złożeniu wniosku powinna być przemyślana i poprzedzona dokładnym porównaniem dostępnych rozwiązań.

Porównaj kredyty!

Różnice między kredytami gotówkowymi mogą być znaczące – zarówno jeśli chodzi o oprocentowanie, jak i warunki spłaty. Niekiedy pierwsze znalezione rozwiązanie wydaje się atrakcyjne, jednak po głębszej analizie okazuje się, że inne instytucje proponują korzystniejsze warunki. Zamiast działać pochopnie, warto poświęcić chwilę na sprawdzenie, jak dany kredyt gotówkowy prezentuje się na tle innych. Taka analiza pomaga uniknąć przepłacania i wybrać rozwiązanie, które będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Historia kredytowa ma znaczenie

W procesie oceny wniosku kredytowego kluczową rolę odgrywa historia spłaty wcześniejszych zobowiązań. To właśnie na jej podstawie bank może oszacować wiarygodność klienta i prawdopodobieństwo terminowego regulowania kolejnych rat. Dane zawarte w bazach, takich jak BIK, tworzą szczegółowy obraz finansowej przeszłości – uwzględniają liczbę zaciągniętych zobowiązań, ich wysokość, częstotliwość spłat oraz wszelkie opóźnienia. Osoby, które nie dbają o terminowe regulowanie rat, mogą spotkać się z decyzją odmowną lub z koniecznością skorzystania z mniej korzystnych warunków.

Budowanie pozytywnej historii kredytowej wymaga konsekwencji i odpowiedzialności, niezależnie od wysokości zaciąganych zobowiązań. Nawet niewielkie opóźnienia – sięgające kilku dni – mogą zostać odnotowane w systemie BIK i wpłynąć na kolejne decyzje kredytowe. Warto pamiętać, że każda spłacona umowa kredytu pozostaje widoczna przez kilka lat i może działać na korzyść, o ile była obsługiwana prawidłowo. Z tego względu dobrze jest zadbać o punktualność, monitorować terminy i – w razie potrzeby – korzystać z przypomnień lub zleceń stałych. W dłuższej perspektywie taka postawa wzmacnia zdolność kredytową i zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku o kredyt gotówkowy.

Przygotowane w ramach płatnej promocji.

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: Artykuł sponsorowany
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Biura rachunkowe
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Kiedy nie warto przepłacać za usługi księgowe – poznaj 4 ciekawe przypadki!
25 cze 2025

Racjonalny przedsiębiorca powinien zawsze liczyć się z kosztami i nabywać towary oraz usługi w cenie adekwatnej do jakości. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w sektorze usług księgowych, gdy niektóre firmy je świadczące, stosują nawet bardzo niskie ceny, które nie są jednak adekwatne do oferowanej przez nich jakości.
​Błędy księgowości, które mogą kosztować Cię więcej, niż myślisz. Jak ich uniknąć​?
28 kwi 2025

Prowadzenie księgowości to jedno z najważniejszych zadań w każdej firmie. Niestety, nawet drobne pomyłki mogą prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych i prawnych. W tym artykule przedstawiamy najczęstsze błędy popełniane w księgowości oraz sposoby ich unikania.​
Webinar: Windykacja w biurze rachunkowym – co zrobić, gdy klient nie płaci? + certyfikat gwarantowany
10 kwi 2025

Praktyczny webinar „Windykacja w biurze rachunkowym – co zrobić, gdy klient nie płaci?” poprowadzi Radosław Kowalski, doradca podatkowy i doświadczony szkoleniowiec. Ekspert przeprowadzi uczestników przez proces windykacji w biurze rachunkowym, wskaże, jak ograniczyć ryzyko związane z nieterminowymi płatnościami oraz omówi skuteczne strategie dochodzenia należności. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma imienny certyfikat, roczny dostęp do retransmisji wydarzenia oraz materiały dodatkowe.
Etyka w zawodzie księgowego. Dlaczego jest taka ważna?
02 kwi 2025

Etyka w zawodzie księgowego, to nie tylko zestaw zasad do przestrzegania, ale także fundament, na którym opiera się zaufanie i profesjonalizm całej branży. Księgowi, którzy działają etycznie, nie tylko chronią interesy swoich klientów, ale także przyczyniają się do stabilności i przejrzystości systemu finansowego jako całości.

REKLAMA

Za brak wdrożenia KSeF odpowie przedsiębiorca a nie księgowy. A ponad 65% MŚP w Polsce nawet nie wie o co chodzi
31 mar 2025

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) nadchodzi, a firmy wciąż nie są na niego przygotowane. Z badania Edisonda przeprowadzonego na zlecenie SaldeoSMART wynika, że tylko 34% przedsiębiorstw z sektora MŚP w Polsce wie o nowych obowiązkach, jakie będą nałożone na biznes. Wiele firm może wychodzić z założenia, że wdrożeniem systemu zajmą się ich biura rachunkowe. Tymczasem księgowi mówią jasno: za zgodność faktur z KSeF odpowiadać będą przedsiębiorcy, nie ich doradcy.
Jakich wartości dodanych często nie doceniają klienci biur rachunkowych?
02 kwi 2025

W dzisiejszym dynamicznym świecie, gdzie każda minuta ma znaczenie, biura rachunkowe oferują swoim klientom znacznie więcej niż tylko tradycyjne usługi księgowe. Niestety, wielu przedsiębiorców nie jest świadomych wszystkich wartości dodanych oferowanych przez Biura, szczególnie tych niemierzalnych jak doświadczenie, odpowiedzialność czy zaufanie. Wartości, które mogą znacznie ułatwić życie i przyspieszyć rozwój ich firm. Wartości, które potrafią przekształcić codzienną rutynę firmy w coś znacznie bardziej komfortowego i efektywnego, W tym artykule przyjrzymy się temu, o czym często nie wiedzą i czego najczęściej nie doceniają klienci biur rachunkowych.
Jak wybrać najlepsze biuro rachunkowe dla swojego biznesu? 10 czynności do wykonania
22 sty 2025

Wybór odpowiedniego biura rachunkowego to jedno z najważniejszych zadań dla każdego przedsiębiorcy. W końcu dobra księgowość to nie tylko porządek w dokumentach, ale także bezpieczeństwo finansowe i możliwość efektywnego planowania przyszłości.
Nowy INFORLEX, czyli fachowa wiedza i nowoczesna funkcjonalność
10 gru 2024

INFOR prezentuje najnowszą odsłonę INFORLEX, fachowej bazy wiedzy dla specjalistów z firm i biur rachunkowych oraz sektora publicznego. Autorzy postawili na nowoczesny design, intuicyjną obsługę i pomocne dla użytkowników funkcjonalności.

REKLAMA

AI (sztuczna inteligencja) już teraz automatyzuje branżę księgową. Jak?
01 paź 2024

Dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji (AI) ma bardzo duży wpływ również na księgowość. Automatyzacja procesów finansowych staje się nieodzownym elementem zarówno w biurach księgowych, jak i w samych firmach będących ich klientami, niezależnie od wielkości. Dzięki AI możliwe stało się nie tylko zautomatyzowanie rutynowych zadań, ale również wsparcie księgowych w bardziej zaawansowanych analizach, redukcja błędów oraz optymalizacja kosztów operacyjnych.
Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych 2024: Kluczowe Wydarzenie Branży Księgowej w Targach Kielce
03 wrz 2024

Już po raz piaty Targi Kielce będą gospodarzem Międzynarodowego Kongresu Biur Rachunkowych, jednego z najważniejszych spotkań dla branży księgowej w Polsce. Wydarzenie trwające od 26 do 27 września co roku przyciąga właścicieli biur rachunkowych, doradców podatkowych, księgowych i ekspertów, którzy mają okazję uczestniczyć w prelekcjach, panelach dyskusyjnych i warsztatach poświęconych najnowszym wyzwaniom branży.

REKLAMA