REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Urzędy skarbowe muszą oddawać pieniądze emerytom. Niektórzy otrzymają porządny zastrzyk gotówki

Urzędy skarbowe muszą oddawać pieniądze emerytom. Niektórzy otrzymają porządny zastrzyk gotówki

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 grudnia 2025, 07:23
Maja Retman
Maja Retman
Urzędy skarbowe będą oddawać pieniądze emerytom. Niektórzy otrzymają porządny zastrzyk gotówki
Urzędy skarbowe będą oddawać pieniądze emerytom. Niektórzy otrzymają porządny zastrzyk gotówki
Andrii Iemelianenko
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Każdy kolejny rachunek to dla wielu seniorów test wytrzymałości domowego budżetu. Prąd, czynsz, leki, codzienne zakupy – wszystko kosztuje coraz więcej, a emerytura nie rośnie w tym samym tempie. Dlatego informacja, że w nowym roku część pieniędzy może wrócić do kieszeni starszych Polaków, to dobra wiadomość. Fiskus szykuje bowiem zwroty nadpłaconego podatku, a przelewy trafią do milionów emerytów i rencistów z ZUS.

Coraz wyższe rachunki za prąd, czynsz, szybujące w górę ceny w sklepach i wydatki na leki… to wszystko sprawia, że tym którzy żyją tylko ze skromnej emerytury coraz trudniej związać z koniec z końcem. W takiej sytuacji liczy się każdy grosz. Nowy rok przyniesie seniorom zastrzyk gotówki… ze skarbówki. Fiskus szykujecie się do zwrotów nadpłaconego podatku. Gotówka popłynie do miliony osób pobierających świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

REKLAMA

REKLAMA

Pieniądze do zwrotu

Polski system podatkowy potrafi przyprawić o ból głowy, ale w przypadku emerytów od kilku lat działa coraz sprawniej. Roczne rozliczenie za kolejny rok obejmie dochody uzyskane w 2025 roku, a więc nie tylko comiesięczne świadczenia, lecz także trzynastą i czternastą emeryturę. To właśnie od tych dodatkowych wypłat ZUS pobiera zaliczkę na podatek dochodowy.

Problem w tym, że po zsumowaniu całorocznych dochodów wielu seniorów w ogóle nie powinno płacić PIT. Kwota wolna od podatku wynosi dziś 30 tysięcy złotych rocznie. Jeśli emerytura – nawet z dodatkowymi świadczeniami – nie przekracza tego progu, pobrane zaliczki stają się nadpłatą. A nadpłata oznacza jedno: pieniądze do zwrotu.

Bez kolejek i bez wypełniania skomplikowanych formularzy

Najważniejsze jest to, że odzyskanie tych pieniędzy nie wymaga ani wizyty w urzędzie, ani wypełniania skomplikowanych formularzy. Administracja skarbowa sama przygotowuje wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. Emeryt może je zaakceptować w usłudze Twój e-PIT albo po prostu poczekać – jeśli nie wprowadzi zmian, dokument zostanie zatwierdzony automatycznie. Po rozliczeniu fiskus przeleje należne środki na konto albo wyśle je przekazem pocztowym. Pierwsze zwroty mają pojawić się już od lutego 2026 roku.

REKLAMA

Kto dostanie najwięcej?

Nie wszyscy emeryci mogą liczyć na taki sam zwrot. Kluczowa jest wysokość świadczenia brutto. Z analiz wynika, że najbardziej skorzystają osoby pobierające emerytury i renty w granicach od 1800 do 2100 zł brutto miesięcznie. To w ich przypadku zaliczki pobrane od trzynastki i czternastki najczęściej okazują się „za duże” w stosunku do rocznego limitu kwoty wolnej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Statystyczny senior może odzyskać około 400 zł. W przypadku małżeństw, które rozliczają się wspólnie i oboje mieszczą się w limicie dochodowym, kwota zwrotu może sięgnąć nawet 800 zł. Dla domowego budżetu opartego wyłącznie na świadczeniach to różnica, którą naprawdę da się odczuć.

Konkretne kwoty, konkretne przykłady

Jak to wygląda w praktyce? Konkretne wyliczenia podaje serwis biznesinfo.pl Emeryt otrzymujący 1500 zł brutto miesięcznie może liczyć na zwrot rzędu 210 zł. Przy świadczeniu w wysokości 2000 zł brutto kwota ta rośnie do około 330 zł. Seniorzy pobierający 2400 zł brutto mogą odzyskać nawet 426 zł.

Jest jednak granica. Przy emeryturze przekraczającej około 2500 zł brutto miesięcznie roczny limit kwoty wolnej zwykle zostaje już w pełni wykorzystany. W takich przypadkach zaliczki na podatek są pobierane prawidłowo i nadpłata nie powstaje. Podobnie wygląda sytuacja u emerytów, którzy dorabiają do świadczenia albo uzyskują dodatkowe dochody, na przykład z wynajmu mieszkania. Ich łączny roczny przychód szybciej przekracza 30 tysięcy złotych, a to zamyka drogę do zwrotu.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Progi podatkowe w 2026 roku: jest już przesądzone, że nie będzie 60 tys. zł kwoty wolnej od podatku, czyli żadnej poprawy w portfelu
23 gru 2025

W 2025 roku progi podatkowe pozostaną na obecnym poziomie, a kwota wolna od podatku wyniesie 30 tys. zł, tak jak dotychczas. Wciąż jednak pojawiają się zapowiedzi podniesienia kwoty wolnej do 60 tys. zł. Sprawdź, jakie będą Twoje podatki i co zrobić, aby nie przekroczyć wyższego progu podatkowego.
Nie tylko 800 plus. Rodzice co miesiąc mogą dostać 1500 złotych. Trzeba spełnić tylko jeden warunek
23 gru 2025

O tym, że co miesiąc państwo wypłaca rodzinom z dziećmi 800 plus wie każdy. W cieniu popularnego świadczenia pozostaje tak zwane babciowe. Do wzięcia jest 1,5 tysiąca złotych. To element znacznie większej układanki jakim jest rządowy programu Aktywny Rodzic. To kolejna próba rozwiązania jednego z najbardziej palących problemów demograficznych i tych związanych z rynkiem pracy. Chodzi o to, żeby skłonić rodziców małych dzieci, głównie matki, do szybszego powrotu do aktywności zawodowej.
Mały ZUS plus 2026: ZUS wyjaśnia na przykładach co się zmienia. Niższe składki ZUS przez 36 miesięcy
23 gru 2025

W komunikacie z 22 grudnia 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udzielił obszernych wyjaśnień odnośnie zmian jakie zajdą od 1 stycznia 2026 r. w zakresie ulgi zwanej „mały ZUS plus”. Przedsiębiorcy, czyli osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą będą mogły skorzystać z tej preferencji według nowych zasad, które określają w jaki sposób należy liczyć okresy ulgi.
Niedobrze u niepełnosprawnych. Źle z Wytycznymi, świadczeniem wspierającym, kwotami świadczeń [List]
22 gru 2025

Do redakcji Infor.pl stale wpływają listy od osób niepełnosprawnych rozczarowanych praktyką przyznawania świadczeń dla nich w ostatnich latach. Główny zarzut dotyczy wysłania w grudniu 2024 r. przez przedstawicieli rządu Wytycznych do WZON, które zmodyfikowały (kwotowo w dół) zasady przyznawania świadczenia wspierającego. W opinii osób niepełnosprawnych ci z nich, którzy są w wieku 75+, niewidomi, niesłyszące oraz poruszający się na aktywnych wózkach mają limity punktów poziomu potrzeby wsparcia, co zmniejsza wartość świadczenia wspierającego (albo pozbawia go). Hipotezę tą potwierdza wprost dokument Wytycznych ujawniony przez Infor.pl w odniesieniu do osób niepełnosprawnych w wieku 75+. Obecnie czekamy na wynik interwencji RPO w odniesieniu do pozostałych grup wskazywanych jako pokrzywdzone Wytycznymi. W artykule kolejny list osoby niepełnosprawnej w tej sprawie.

REKLAMA

Które sklepy będą otwarte w Wigilię w 2025 roku? W jakich zawodach poza handlem praca jest dozwolona w Wigilię i inne święta? Jakie kary grożą pracodawcom?
22 gru 2025

W 2025 roku Wigilia po raz pierwszy będzie dniem wolnym od pracy. Kodeks pracy przewiduje jednak sytuacje, w których praca w niedziele i święta, w tym w Wigilię, jest dozwolona. Które sklepy będą otwarte w Wigilię?
SN: Zasiedzenia udziału w działce nie da dbanie o nią. Doposażanie. Zacznij od ogrodzenia ją. Pozwolenia zdobywaj na siebie. Płać sam podatki [Przykład]
22 gru 2025

Zasiedzenie udziału w działce. Często jedyna możliwość sprzedaży działki albo postawienia na niej domu. Nie jest proste zasiedzenie cudzego udziału w nieruchomości. Nie prowadzą do tego czynności polegające na zwykłym dbaniu i doposażaniu działki (załatwienie kanalizacji, podpięcie prądu, wybudowanie szamba).
Piwo bezalkoholowe i energetyki z wyższym VATem. Rząd szykuje duże podwyżki już w 2026 roku
22 gru 2025

Ministerstwo Finansów chce podnieść VAT na piwo bezalkoholowe, wino 0% i napoje energetyzujące z 5% do 23%. Zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2026 roku. Rząd tłumaczy decyzję ochroną dzieci przed „oswajaniem z alkoholem" – te produkty mogą bowiem kupować osoby niepełnoletnie. Dla konsumentów oznacza to wyraźnie wyższe ceny na sklepowych półkach.
Wnioski o bon ciepłowniczy zostaną pozostawione bez rozpoznania. Niespodziewana zmiana przepisów o nowym świadczeniu już na biurku Prezydenta
23 gru 2025

W dniu 19 grudnia 2025 r. na biurko Prezydenta została złożona ustawa o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła, wprowadzająca zmiany w przepisach o nowym świadczeniu – bonie ciepłowniczym, którego celem jest wsparcie w zakresie rachunków za ogrzewanie dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie mógł pozostawić bez rozpatrzenia wniosek o przyznanie bonu ciepłowniczego w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności określone w nowelizacji, a – dotyczy to również wniosków o świadczenie za 2025 r., których termin składania upłynął 15 grudnia br.

REKLAMA

Koniec taniego wykupu mieszkań komunalnych? W Sejmie praca wre nad nowymi przepisami, wejdą w 2027 r.
22 gru 2025

Miliony Polaków przez lata wykupywały mieszkania komunalne za ułamek ich wartości. Teraz to się skończy. Sejm pracuje nad ustawą, która zakaże gminom udzielania wysokich zniżek przy sprzedaży lokali. Zmiany mają wejść w życie latem 2027 roku. Sprawdź, co to oznacza dla najemców, seniorów i samorządów – oraz dlaczego politycy chcą zatrzymać wyprzedaż publicznego zasobu mieszkaniowego.
Wyjaśniamy dlaczego PZON i WZON usuwają punkt 7 wskazań w orzeczeniu o niepełnosprawności. To przez przepisy
22 gru 2025

Osoby niepełnosprawne (i ich rodziny) za utratę pkt 7 chyba powinny mieć pretensje do polityków (i to tych rządzących 20 lat temu), a nie lekarzy WZON. Bo to politycy związali lekarzy w PZON definicjami prawnymi, które nakazują odebrać osobie niepełnosprawnej pkt 7. I nie ma to wiele wspólnego z medycyną. Co więcej politycy definicje te umieścili w rozporządzeniach (albo Wytycznych), a nie w ustawach. To powinno być w mojej ocenie skontrolowane przez Trybunał Konstytucyjny - taka definicja to materia ustawowa w ustawie. Pokażę to na przykładzie definicji "Konieczność sprawowania opieki". Problem, który powoduje dziś ta definicja wynika z rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Nie ma nic wspólnego z bieżącymi sporami polityków.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA