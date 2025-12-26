REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Skończyło się eldorado z darowiznami. Skarbówka zmieniła zasady. Ruszyły gigantyczne kontrole i kary

Skończyło się eldorado z darowiznami. Skarbówka zmieniła zasady. Ruszyły gigantyczne kontrole i kary

Subskrybuj nas na Youtube
26 grudnia 2025, 06:47
Skończyło się eldorado z darowiznami. Skarbówka zmieniła zasady. Ruszyły gigantyczne kontrole i kary
Skończyło się eldorado z darowiznami. Skarbówka zmieniła zasady. Ruszyły gigantyczne kontrole i kary
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Koniec swobody w zarabianiu w sieci bez oglądania się na urząd skarbowy. Skarbówka systemowo bierze się za tych, którzy regularnie sprzedają w internecie lub zarabiają na transmisjach na żywo, a dotąd nie dzielili się zyskami z fiskusem. Pod lupą znaleźli się zarówno użytkownicy popularnych platform sprzedażowych, jak i streamerzy żyjący z darowizn od widzów. Dla jednych i drugich oznacza to jedno: jeśli dochody z internetu nie są rozliczane, trzeba przygotować się na wezwanie do zapłaty podatku.

Unijne przepisy otworzyły skarbówce dostęp do danych

REKLAMA

REKLAMA

Źródłem zmian jest unijna dyrektywa, która zobowiązuje państwa członkowskie do objęcia nowymi regulacjami podatkowymi osób oferujących towary lub usługi w internecie. Chodzi o sprzedaż prowadzoną między innymi za pośrednictwem takich platform jak Allegro, Vinted czy Amazon. W praktyce oznacza to, że skarbówka uzyskała dostęp do informacji o transakcjach realizowanych za pośrednictwem platform e-commerce, co ma umożliwić skuteczniejszą walkę z osobami regularnie handlującymi w sieci i unikającymi rozliczeń podatkowych.

Kiedy sprzedawca nie musi obawiać się fiskusa

Platformy internetowe miały przekazać pełne raporty dotyczące użytkowników do końca stycznia 2025 roku. Jak wynika z dostępnych informacji, skarbówka otrzymała szczegółowe dane dotyczące blisko 300 tysięcy sprzedawców działających w e-commerce.

REKLAMA

Nowe obowiązki nie obejmują jednak osób dokonujących sprzedaży okazjonalnie lub na niewielką skalę. Do systemu raportowania nie trafiają sprzedawcy, którzy w danym okresie sprawozdawczym zawarli nie więcej niż trzydzieści transakcji, a ich łączna wartość nie przekroczyła dwóch tysięcy euro. Po przekroczeniu któregokolwiek z tych limitów dane sprzedawcy są już uwzględniane w systemie fiskusa.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W praktyce oznacza to, że osoba sprzedająca używane ubrania na Vinted czy przeczytane książki na Allegro nie musi obawiać się kontroli skarbówki, o ile mieści się w określonych limitach. Kluczowe jest jednak pilnowanie zarówno liczby transakcji, jak i ich wartości.

Streamerzy bez taryfy ulgowej

Pod lupę skarbówki trafili również streamerzy. Jeszcze do niedawna mogli oni korzystać z podatkowej furtki. Jak wskazywał „Dziennik Gazeta Prawna”, jeśli wpłaty od jednej osoby w ciągu pięciu lat nie przekraczały kwoty 5733 złotych, nie były one deklarowane jako przychód. W praktyce pozwalało to unikać opodatkowania znacznych sum pieniędzy.

Fiskus uznał jednak, że kontrolowanie, czy wpłaty faktycznie pochodzą od różnych darczyńców, jest w praktyce niemożliwe. W efekcie zapadła decyzja, że wszystkie tzw. donejty będą traktowane jako przychód i podlegać opodatkowaniu.

Jak będą opodatkowane internetowe darowizny

Zgodnie z nowymi zasadami każda wpłata od widzów będzie uznawana za przychód. Może on zostać zakwalifikowany jako przychód z działalności wykonywanej osobiście albo jako działalność gospodarcza, w zależności od skali i regularności aktywności twórcy.

Przy rozliczeniu na zasadach ogólnych obowiązuje stawka 12 procent do kwoty 120 tysięcy złotych rocznie oraz 32 procent od nadwyżki ponad ten próg. W przypadku podatku liniowego stawka wynosi 19 procent. Osoby rozliczające się ryczałtem zapłacą 15 procent lub 8,5 procent, w zależności od charakteru działalności.

Najbardziej odczują to początkujący twórcy

Zmiany najmocniej dotkną tych, którzy dopiero budowali swoją obecność w internecie i mogli rozwijać działalność bez skomplikowanych formalności podatkowych. Teraz, gdy każda wpłata — niezależnie od jej wysokości — będzie musiała zostać rozliczona, wielu początkujących streamerów stanie przed pytaniem, czy prowadzenie internetowej działalności wciąż będzie dla nich opłacalne.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Obligacje skarbowe (oszczędnościowe) - styczeń 2026 r. - jakie oprocentowanie oferuje Ministerstwo Finansów
26 gru 2025

Po obniżkach oprocentowania obligacji skarbowych (detalicznych - oszczędnościowych) w maju, czerwcu, sierpniu, październiku, listopadzie i grudniu 2025 r. - oprocentowanie nowych emisji w styczniu 2026 r. nie ulegnie zmianie. Ministerstwo Finansów pozostawiło tym razem opłacalność tych obligacji bez zmian na kolejny miesiąc.
1700 złotych miesięcznie zastąpi 800 plus i 300 plus. Ma być przyznawane bez względu na wiek i wysokość dochodu
25 gru 2025

Co dzieje się sprawie pomysłu wprowadzenia dochodu podstawowego dla każdego? Choć o tym pomyśle dużo się mówiło w kontekście KPO, to jednak w ostatnim czasie temat zdecydowanie ucichł. Czy trzeba się obawiać likwidacji 800 plus i 300 plus?
Gorzka niespodzianka od rządu dla emerytów i rencistów rodzinnych od 1 stycznia 2026 r.: podwyżka świadczeń średnio o 220 zł, ale bez zapowiadanych 2 tys. zł wyrównania i 15 tys. zł rekompensaty za lata wypłaty przez ZUS zaniżonych świadczeń
25 gru 2025

1 stycznia 2026 r. wchodzi w życie ustawa, na podstawie której ZUS dokona przeliczenia wysokości emerytur ustalonych w czerwcu w latach 2009-2019 (tzw. emerytur czerwcowych) oraz rent rodzinnych po ubezpieczonych, którym ustalono emerytury w czerwcu w latach 2009-2019, z tego względu, że emerytury te zostały przyznane uprawnionym na poziomie niższym niż osobom, które wnioskowały o emeryturę w innych miesiącach roku. Ustawa ta uwzględnia korzystne dla emerytów i rencistów przepisy, na podstawie których otrzymają oni podwyżkę świadczeń bieżących, ale nie przewiduje rekompensaty za nawet 7 lat wypłaty zaniżonych świadczeń, ani nawet zapowiadanego przez MRPiPS – wyrównania za okres od 1 lipca 2025 r. do dnia, w którym zostanie ustalone świadczenie w nowej wysokości.
Nie tylko płaca minimalna pójdzie w górę od nowego roku. Te świadczenia też wzrosną. Są już wyliczenia
25 gru 2025

Ci, którzy utrzymują się z minimalnego wynagrodzenia, z ulgą patrzą na podwyżkę, jaka czeka ich od nowego roku. Tyle że – jak to zwykle bywa – medal ma dwie strony. Wzrost najniższej krajowej spędza sen z powiek przedsiębiorcom, bo uruchamia efekt domina. To nie tylko wyższe koszty zatrudnienia. Wraz z minimalną pensją rosną też inne wskaźniki – od składek ZUS po odprawy i odszkodowania.

REKLAMA

Urlop regeneracyjny dla każdego. Trzy miesiące płatnego wolnego po spełnieniu prostych warunków. Od kiedy będzie można korzystać?
24 gru 2025

Od kiedy pracownicy skorzystają z urlopu regeneracyjnego? Aż 3 miesiące wolnego dla każdego pracownika co 7 lat. Czy te rozwiązania mają szansę wejść w życie już w 2026 roku, czy trzeba będzie na nie czekać do 2027 roku?
Rejonizacja dla edukacji domowej? Czy może koniec edukacji domowej dla wszystkich dzieci? Wiceprezydent Warszawy: postulujemy
24 gru 2025

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska: Dziś do edukacji domowej może trafić każde dziecko. To ma i w dłuższej perspektywie będzie mieć poważne konsekwencje. Wiceprezydent udzieliła wywiadu dla Serwisu Samorządowego PAP.
Od stycznia 2026 roku już 600 plus na dentystę. Dla każdego, kto opłaca składkę zdrowotną. Ale czy wiesz, jak skorzystać?
24 gru 2025

W listopadzie 2025 r. wskaźnik inflacji rok do roku wyniósł 2,5%. Jednak czy domowe budżety to odczuwają? Warto pamiętać o tym, że można dbać o nie na różne sposoby. Jednym z nich jest korzystanie z usług oferowanych przez NFZ w ramach opłacanej składki zdrowotnej.
Będzie nowy ustawowy wiek emerytalny, ile wyniesie: 65 lat dla kobiet a 67 dla mężczyzn, od kiedy zmiana
26 gru 2025

Wiek emerytalny będzie podwyższony - to nieuchronne, by emerytury w ogóle mogły być wypłacane, bo alternatywą jest bankructwo Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i całego systemu emerytalnego. Problemów do rozwiązania jest zresztą znacznie więcej, a kolejne zmiany w systemie emerytalnym zamiast je rozwiązywać tylko ten system komplikują.

REKLAMA

Waloryzacja emerytur 2026. Taką podwyżkę dadzą seniorom. Są już wyliczenia i prognozy świadczeń
25 gru 2025

Po dwóch latach wyjątkowo wysokich podwyżek seniorzy muszą przygotować się na rozczarowanie. W 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych znów zwaloryzuje emerytury i renty, ale wszystko wskazuje na to, że skala wzrostu świadczeń będzie znacznie mniejsza niż w latach 2023–2024. Z dostępnych dziś prognoz wynika, że wskaźnik waloryzacji może wynieść około 4,9 proc. To nadal realny wzrost pieniędzy trafiających na konta emerytów, ale mniej niż dotychczas.
Koniec opłat za śmieci dla rodzin z dziećmi – także dla emerytów, których dzieci są już dorosłe. Wszelkie decyzje odmowne wydane przez gminy powinny zostać cofnięte, ponieważ mijają się z celem ustawy. RPO apeluje do MRPiPS
25 gru 2025

Rodzice dorosłych dzieci, które wyprowadziły się z domu, coraz częściej składają skargi na decyzje gmin odmawiających im zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że takie praktyki mijają się z celem ustawy o Karcie Dużej Rodziny i powinny zostać zmienione. O przedstawienie swojego stanowiska w sprawie poproszono MRPiPS.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA