Elektroniczny obieg faktur i dokumentów kosztowych – jak przyspieszyć rozliczenia i przygotować firmę na KSeF
REKLAMA
REKLAMA
W większości organizacji obieg faktur kosztowych i dokumentów zakupowych działa według ustalonych schematów akceptacji i procedur. Jednak obecne procesy — choć często działają poprawnie — mogą być szybsze, bardziej przewidywalne, lepiej zautomatyzowane i zapewniać wyższą jakość danych. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur sprawia, że usprawnienie tych obszarów przestaje być jedynie możliwością — staje się koniecznością. Elektroniczny obieg dokumentów to naturalny kierunek rozwoju, który pozwala skrócić czas rozliczeń, zmniejszyć liczbę błędów i przygotować firmę na nadchodzące zmiany regulacyjne.
- Uporządkowanie procesu przed cyfryzacją
- Automatyczne pobieranie danych z faktur – fundament pracy z KSeF
- Automatyzacja decyzji księgowych (inteligentne podpowiedzi)
- Powiadomienia i mobilny dostęp – płynność procesu
- Przejrzystość procesu i historia zmian
- Integracja z systemami finansowo-księgowymi i KSeF
- Automatyzacja wyjątków – realne źródło oszczędności czasu
- Automatyczne walidacje zewnętrzne – bezpieczeństwo i zgodność
- Elektroniczne wnioski kosztowe – kontrola budżetów u źródła
- Efekty, które firmy realnie osiągają
- Podsumowanie
Uporządkowanie procesu przed cyfryzacją
Pierwszym krokiem do poprawy efektywności jest przeanalizowanie obecnych procedur. W wielu firmach ścieżki akceptacji powstawały przez lata i często zawierają:
• etapy, które nie są już potrzebne,
• wyjątki obsługiwane „ręcznie”,
• niejasne podziały odpowiedzialności,
• wymagania informacyjne, które można uprościć.
W praktyce warto odpowiedzieć na kluczowe pytania:
• które etapy mają największy wpływ na czas rozliczenia,
• gdzie pojawiają się opóźnienia,
• które decyzje mogą zostać uproszczone lub zautomatyzowane,
• jakie informacje naprawdę muszą być wprowadzane przez użytkownika.
REKLAMA
W naszych projektach widzimy, że samo uporządkowanie procedur oraz ujednolicenie zasad akceptacji skraca czas obiegu dokumentu o 20–40%, a w niektórych przypadkach nawet więcej.
Polecamy: Komplet PODATKI 2026
Polecamy: Wszystko o KSeF 2026 – poradniki, szkolenia, webinary
Automatyczne pobieranie danych z faktur – fundament pracy z KSeF
Technologia OCR i AI OCR osiągnęła dziś poziom, który pozwala odczytywać dane z dużą precyzją - niezależnie od formatu dokumentu. W połączeniu z integracją z KSeF firmy mogą wyeliminować konieczność ręcznego przepisywania danych. Nowoczesne systemy workflow potrafią:
• odczytać wszystkie kluczowe dane z faktury,
• pobierać faktury bezpośrednio z KSeF, bez udziału pracownika,
• zweryfikować poprawność danych w czasie rzeczywistym,
• dopasować dokument do odpowiedniego procesu i kategorii kosztowej,
• tworzyć jednolite standardy danych wymagane w świecie KSeF.
Firmy korzystające z zaawansowanego OCR ograniczają ręczną pracę nawet o 80–90%, a dzięki spójności danych łatwiej przechodzą do pełnej wymiany dokumentów w formacie strukturalnym.
Automatyzacja decyzji księgowych (inteligentne podpowiedzi)
Wybór kont, MPK, projektów czy kategorii kosztów to jeden z najbardziej czasochłonnych etapów wprowadzania faktur. Dlatego coraz większą rolę odgrywa automatyzacja dekretacji, oparta na:
• uczeniu maszynowym na danych historycznych,
• regułach biznesowych i słownikach firmowych,
• kontekście organizacyjnym (dział, projekt, profil kosztu),
• typowych schematach księgowań.
Systemy workflow – takie jak AMODIT – potrafią przewidywać właściwe wartości i uzupełniać większość pól automatycznie. Użytkownik musi jedynie potwierdzić poprawność danych.
Efekt? Zdecydowanie mniej błędów, szybsze przygotowanie dokumentu do księgowania i wyższa spójność danych, szczególnie istotna w kontekście KSeF.
Powiadomienia i mobilny dostęp – płynność procesu
Nawet najlepszy proces będzie się wydłużał, jeśli dokument czeka na akceptację. Mobile-first workflow stają się standardem. Największe korzyści dają:
• dostęp do dokumentów z telefonu,
• automatyczne powiadomienia o nowych zadaniach,
• przypomnienia o przekroczeniu terminów,
• automatyczne eskalacje.
Dzięki temu dokument „nie znika” w codziennych obowiązkach, a czas akceptacji skraca się o kilkadziesiąt procent.
Przejrzystość procesu i historia zmian
Dostęp do pełnej historii dokumentu to element, który radykalnie poprawia komunikację działu finansów z resztą organizacji. System powinien umożliwiać sprawdzenie:
• na jakim etapie jest dokument,
• jakie decyzje i komentarze zostały wprowadzone,
• jakie dane zostały zmodyfikowane,
• kto odpowiada za kolejne kroki.
Widoczność procesu zmniejsza liczbę pytań, przyspiesza wyjaśnienia i pozwala szybciej reagować na niezgodności — co w kontekście KSeF jest szczególnie ważne.
Integracja z systemami finansowo-księgowymi i KSeF
Integracje to jeden z najważniejszych czynników skracających czas pracy działu finansowego. Dzięki nim:
• dane słownikowe (projekty, MPK, kontrahenci) są zawsze aktualne,
• faktury mogą być automatycznie przekazywane do księgowania,
• pobieranie dokumentów z KSeF odbywa się bezobsługowo.
W wielu wdrożeniach integracje odpowiadają za 20–30% skrócenia czasu obsługi dokumentu, a eliminacja podwójnego wprowadzania danych znacząco redukuje liczbę błędów.
Automatyzacja wyjątków – realne źródło oszczędności czasu
Nawet w dobrze ułożonym procesie pojawiają się odstępstwa: brakujące dane, przekroczenia budżetu, niekompletne faktury czy dokumenty niezgodne z polityką zakupową. System może automatycznie:
• wykryć problem,
• wskazać, czego dotyczy niezgodność,
• skierować dokument do właściwej osoby,
• umożliwić szybką korektę bez cofania dokumentu do początku.
To właśnie w projektach związanych z obsługą wyjątków firmy najczęściej zyskują najwięcej czasu.
Automatyczne walidacje zewnętrzne – bezpieczeństwo i zgodność
Dobre systemy potrafią wykonywać zewnętrzne walidacje, zanim dokument trafi do akceptacji. Najważniejsze sprawdzenia:
• VIES — status VAT UE kontrahenta,
• baza GUS — poprawność danych i aktywność firmy,
• status płatnika VAT,
• biała lista Ministerstwa Finansów - weryfikacja rachunku,
• zgodność danych z tymi pobranymi z KSeF.
Takie kontrole chronią przed ryzykiem podatkowym i błędami, co w świecie KSeF staje się absolutnym standardem.
Elektroniczne wnioski kosztowe – kontrola budżetów u źródła
Elektroniczne wnioski kosztowe pozwalają firmie kontrolować wydatki jeszcze przed ich poniesieniem. Umożliwiają:
• powiązanie kosztów z projektami i budżetami,
• egzekwowanie polityki zakupowej,
• ograniczenie nieplanowanych wydatków,
• automatyczne kierowanie przekroczeń budżetu do dodatkowej akceptacji.
To element, który zwiększa przewidywalność finansową i zmniejsza liczbę trudnych do rozliczenia dokumentów.
Efekty, które firmy realnie osiągają
Na podstawie analiz setek wdrożeń można wskazać najbardziej typowe korzyści:
• skrócenie czasu akceptacji o 30–60%,
• 80–95% danych pobieranych automatycznie,
• redukcja błędów księgowych nawet o 70%,
• łatwiejsze zamknięcie miesiąca,
• wyższa zgodność z procedurami i przepisami,
• pełna audytowalność dla potrzeb KSeF i kontroli skarbowych.
Podsumowanie
Wiele firm posiada już uporządkowane procesy akceptacji faktur i dokumentów kosztowych, ale rosnące wymagania — szczególnie te związane z KSeF — sprawiają, że dalsza automatyzacja jest konieczna.
Elektroniczny obieg dokumentów nie jest rewolucją — to naturalny krok w stronę sprawniejszej, bardziej przewidywalnej i bezpiecznej organizacji.
Firmy, które inwestują w automatyzację i integrację procesów, zyskują:
• szybsze rozliczenia,
• lepszą jakość danych,
• pełną zgodność z regulacjami,
• większą kontrolę nad kosztami,
• gotowość na cyfrową transformację finansów.
dr Przemysław Sołdacki | CEO AMODIT
Specjalizuje się w cyfrowej transformacji firm oraz automatyzacji procesów biznesowych. Swoją przygodę z technologią rozpoczął w wieku 13 lat, programując na Commodore C64. Doktorat w obszarze sztucznej inteligencji z naciskiem na przetwarzanie języka naturalnego. Pracował jako programista, konsultant i menedżer projektów IT, tworząc rozwiązania dla dużych organizacji w Polsce i za granicą. Dziś rozwija platformę workflow AMODIT opartą na sztucznej inteligencji, wspierając firmy w cyfryzacji obiegu dokumentów, automatyzacji procesów i wdrożeniu e-faktur. Łączy strategiczne myślenie z praktycznym podejściem, skupiając się na rozwiązywaniu realnych wyzwań biznesowych.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA