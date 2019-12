Podstawowe obowiązki biura rachunkowego w zakresie stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Ustawa z 1 kwietnia 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: Ustawa) nakłada szereg obowiązków na tzw. instytucje obowiązane, czyli przedsiębiorców, którzy zostali wymieni wprost w art. 2 Ustawy. Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 17 Ustawy instytucjami obowiązanymi są podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przepisy obejmują zatem wszystkich tych przedsiębiorców, którzy świadczą usługi rachunkowe na zlecenie i na rzecz innych podmiotów.

Objęcie biur rachunkowych stosowaniem przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finasowania terroryzmu wynika przede wszystkim z tego, że podmioty te mają obszerną wiedzę na temat operacji finansowych podmiotów, na rzecz których świadczą usługi rachunkowe, i w związku z tym powinny one być wyczulone na wszelkie sygnały mogące wskazywać na podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Dlatego też biura rachunkowe nie mogą po pierwsze powierzchownie podchodzić do swoich obowiązków, a po drugie, bagatelizacja tychże obowiązków może być źródłem wysokich kar finansowych.

Obowiązki biura rachunkowego w odniesieniu do przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu można podzielić na kilka zasadniczych obszarów.

W pierwszej kolejności przepisy zobowiązują do wyznaczenia kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej do wykonywania obowiązków wynikających z Ustawy. Kadra kierownicza wyższego szczebla to członek zarządu, dyrektor lub pracownik instytucji obowiązanej posiadający wiedzę z zakresu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z działalnością instytucji obowiązanej oraz podejmujący decyzje mające wpływ na to ryzyko. Jak łatwo zauważyć wyznaczenie takiej osoby ma kluczowe znaczenie i nie może obejmować przypadkowych osób. Z funkcją tą wiążę się też bezpośrednia odpowiedzialność za podejmowane decyzje lub ich brak. Ponadto przepisy zobowiązują do wyznaczenia pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wyznaczony pracownik jest również odpowiedzialny za przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej zawiadomień do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w przypadkach przewidzianych Ustawą. W przypadku biura rachunkowego prowadzonego jako działalność jednoosobowa zadania kadry kierowniczej wyższego szczebla oraz pracownika, o których mowa powyżej wykonuje osoba prowadząca tę działalność. Przedsiębiorca powinien zadbać aby wybór osób odpowiedzialnych był należycie udokumentowany.