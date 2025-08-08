REKLAMA

Emerytura dla matek 4 dzieci, które pracowały. Ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci w 2025? Jaki dodatek do emerytury dla matek z 4 dzieci?

Emerytura dla matek 4 dzieci, które pracowały. Ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci w 2025? Jaki dodatek do emerytury dla matek z 4 dzieci?

08 sierpnia 2025, 09:37
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Emerytura dla matek 4 dzieci 2025
Emerytura dla matek 4 dzieci 2025
Matki, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci, mogą ubiegać się o specjalny dodatek do emerytury – tzw. rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Nawet jeśli pracowały, ale nie zgromadziły pełnego stażu emerytalnego, mogą liczyć na dopłatę. Sprawdź, ile lat dolicza się za dzieci do emerytury i jak działa świadczenie dla matek 4+ w 2025 roku. Czy dodatek przysługuje również mężczyźnie wychowującemu samotnie dzieci?

Kto może otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające 2025?

Świadczenie przysługuje:

  • kobiecie, która ukończyła 60 lat i urodziła oraz wychowała (lub tylko wychowała) co najmniej 4 dzieci,
  • mężczyźnie po 65. roku życia, który wychował co najmniej 4 dzieci, bo ich matka zmarła, porzuciła rodzinę lub zaprzestała wychowywania.

Dotyczy to dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci adoptowanych oraz przyjętych w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem zawodowej).

Ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci?

Dzieci nie doliczają się bezpośrednio do lat pracy, ale spełnienie kryterium wychowania co najmniej czworga dzieci pozwala uzyskać świadczenie równe minimalnej emeryturze – nawet jeśli matka nie wypracowała pełnego stażu (20–25 lat). Przykładowo, jeśli kobieta przepracowała 8 lat, ale wychowała 4 dzieci, może otrzymać świadczenie w pełnej wysokości.

Jaki dodatek do emerytury dla matek z czwórką dzieci?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające w 2025 roku wynosi tyle, ile minimalna emerytura, czyli 1878,91 zł brutto miesięcznie. Jeśli matka pobiera już emeryturę lub rentę, ale niższą niż ta kwota, świadczenie jest doliczane do poziomu minimalnej emerytury.

Czy świadczenie przysługuje również osobom pracującym?

Tak. Jeśli kobieta pracowała, ale jej emerytura jest niższa niż najniższa krajowa – świadczenie uzupełniające wyrównuje kwotę do 1878,91 zł. Nie przysługuje ono jednak, jeśli emerytura jest równa lub wyższa niż minimum.

Jak złożyć wniosek o świadczenie?

Wniosek można pobrać ze strony ZUS lub wypełnić w placówce. Należy dołączyć:

  • numer PESEL dzieci,
  • oświadczenie o sytuacji materialnej, rodzinnej i majątkowej,
  • akty urodzenia dzieci (jeśli nie zostały zarejestrowane w Polsce),
  • inne dokumenty, np. decyzję sądu w sprawie pieczy zastępczej, orzeczenia lekarskie lub zaświadczenia z urzędu skarbowego.

Jakie dokumenty potrzebne, aby uzyskać świadczenie?

ZUS może poprosić o:

  • zaświadczeniu o dochodach,
  • informacje o pracy, gospodarstwie rolnym, rencie lub innych źródłach dochodu,
  • dane o miejscu zamieszkania i długości pobytu w Polsce po ukończeniu 16. roku życia.

Kiedy wypłacane jest świadczenie?

Świadczenie wypłacane jest od miesiąca, w którym ZUS wyda decyzję – ale nie wcześniej niż po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).

Kiedy ZUS odmówi wypłaty świadczenia za 4 dzieci?

Świadczenie nie przysługuje:

  • osobom, które pobierają emeryturę/rentę równą lub wyższą niż minimalna,
  • osobom przebywającym w zakładzie karnym (chyba że odbywają karę w systemie dozoru elektronicznego),
  • osobom, które zostały pozbawione władzy rodzicielskiej lub porzuciły dzieci.

Co, jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS?

Możesz:

  • złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w ciągu 14 dni,
  • wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w ciągu 30 dni,
  • złożyć odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, jeśli decyzję wydał oddział ZUS.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1051)









