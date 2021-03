Biuro rachunkowe przyjazne rodzinie

Kariera, czy macierzyństwo?

Kobiety zaczynające właśnie swoją pracę zawodową często stają przed dylematem – kariera czy macierzyństwo. Tymczasem z badania przeprowadzonego jeszcze przed pandemią przez platformę Pracuj.pl, wynika, że dla zdecydowanej większości pań atrakcyjne miejsce pracy to takie, które umożliwia zachowanie równowagi między pracą, a życiem prywatnym. Aż 80 proc. badanych docenia umożliwianie kobietom wychowującym dzieci, układanie elastycznego grafiku pracy, a 76 proc. oferowanie im dodatkowego wsparcia, którym mogą być np. dodatkowe dni urlopowe, możliwość pracy zdalnej czy dedykowane benefity pozapłacowe. Doceniane są także szkolenia branżowe, prywatna opieka medyczna czy dodatkowe ubezpieczenie na życie. Najważniejsze jest więc to, aby firma była przyjazna rodzinie.

Kobiety na rynku pracy - jest lepiej ale nie wszędzie

Choć sytuacja kobiet na polskim rynku pracy w ostatnich latach uległa poprawie, to wciąż aż 7 na 10 z nich uważa, że nie są tak doceniane jak mężczyźni. Firmy, w których kobiety mogą się rozwijać i awansować bez ograniczeń należą do rzadkości. Tym bardziej te przyjazne mamom. Nie wszyscy pracodawcy oferują powracającej z urlopu macierzyńskiego mamie możliwość skrócenia czasu pracy lub dopasowanie godzin pracy do sytuacji rodzinnej. Na szczęście coraz więcej pracodawców podejmuje kroki dotyczące równości płac między płciami, wspieraniu kobiet w obowiązkach macierzyńskich czy też umożliwianiu im awansu zawodowego.

Specjalistki, które warto doceniać

Jedną z firm, w których nie tylko atmosfera sprzyja efektywnej pracy i rozwojowi, ale również kobieca kariera ma szanse na dynamiczny rozwój, jest wrocławska spółka GOBS. Zajmuje się ona zaawansowaną obsługą księgową zagranicznych spółek o specyficznych wymaganiach, które nie zawsze mogą znaleźć na polskim rynku kompetentnych i doświadczonych partnerów. Zatrudnia prawie same kobiety, które nie tylko posiadają wysokie kwalifikacje w zakresie rachunkowości, ale mogą się także pochwalić biegłą znajomością języków obcych.

– Większość z nich to specjalistki, których wiedzy i doświadczenia nie sposób przecenić – mówi Izabela Kołodziejczak, prezes GOBS Sp. z o.o. – Bardzo zależy nam na tym, aby właśnie takie osoby tworzyły nasz zespół i czuły się tu jak najlepiej. Dlatego też inwestujemy w ich rozwój, oferując im m.in. darmowe kursy językowe na różnych poziomach, specjalistyczne szkolenia z zakresu rachunkowości i podatków czy dofinansowanie kursów poszerzających kwalifikacje zawodowe.

Ważnym aspektem zatrudnienia są tu także możliwości awansu, odbywającego się na jasnych i transparentnych zasadach.

Kiedy praca nie przeszkadza w macierzyństwie

– Większość naszych pracowników to młode osoby, które albo niedawno założyły rodziny i zostały mamami, albo też mają takie plany w niedalekiej przyszłości. Również w tym zakresie staramy się je jak najlepiej wspierać już od momentu, gdy okazuje się, że spodziewają się dziecka – twierdzi Izabela Kołodziejczak. – W razie potrzeby mogą liczyć na pracę zdalną lub w ograniczonym wymiarze godzin. Zyskuje na tym nie tylko pracownik i jego rodzina, ale również firma, która dzięki temu może liczyć na jego duże zaangażowanie. To sprawia, że zadowoleni są także nasi klienci.

Od początku działalności GOBS, zatrudnione tu panie urodziły już kilkoro dzieci. Każde z nich dostało w prezencie od firmy specjalny śliniaczek z indywidualnym numerem kolejnego „gobsiątka”, co również pokazuje, jak bardzo spółka jest firmą przyjazną rodzinie.

Firma z kobiecą twarzą

Za swoje działania na rzecz rozwoju firmy, a także tworzenie miejsc pracy przyjaznych kobietom, w grudniu 2020 roku Izabela Kołodziejczak otrzymała tytuł „Kobiecej Twarzy” w dolnośląskim plebiscycie, promującym kobiecą przedsiębiorczość i równość w biznesie.

GOBS Sp. z o.o. jest częścią grupy Olesiński&Wspólnicy, w której kobiety mają nieograniczone możliwości rozwoju. Stanowią w niej blisko połowę partnerów spółki oraz dużą część kadry managerskiej.