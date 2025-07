Wielkie zmiany w rozliczeniach za gaz dla milionów Polaków. To się zacznie już w sierpniu

Co oznacza orzeczenie ZUS: częściowo niezdolny do pracy? Sprawdź, co daje takie orzeczenie w 2025 roku

Co właściwie oznacza orzeczenie "częściowo niezdolny do pracy" w dokumentach ZUS? Czy takie orzeczenie równa się uznaniu niepełnosprawności? Jakie świadczenia, ulgi lub renty przysługują w 2025 roku? I co zawiera formularz ZUS dotyczący niezdolności do pracy? Wyjaśniamy krok po kroku, kto i na jakich zasadach może otrzymać orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy.