Czy wkrótce podczas mszy nie usłyszymy już brzęku monet wrzucanych na tacę? Coraz więcej na to wskazuje. W polskich kościołach trwa cicha, ale znacząca zmiana – rewolucja, która zaczęła się od jednego urządzenia i szybko ogarnęła całą Polskę. Mowa o… ofiaromacie czyli elektronicznym terminalu, dzięki któremu wierni mogą złożyć datki kartą, telefonem lub Blikiem.

rozwiń >

Wszystko zaczęło się od jednego urządzenia. Dziś zmienia oblicze parafii w całej Polsce

Pierwszy taki sprzęt stanął już w 2019 roku w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach należącego do archidiecezji krakowskiej. Pomysłodawcą był Karol Sobczyk, lider wspólnoty „Głos na Pustyni” w Krakowie. – Chcieliśmy uprościć składanie ofiar i uniezależnić to od obecności dodatkowej osoby z terminalem – wyjaśniał w rozmowie z PAP. Wierni zareagowali różnie, ale z czasem zaczęli korzystać.

REKLAMA

Kartą, telefonem, Blikiem. Tak dziś wierni składają datki

Dziś ofiaromaty są już w kilkuset parafiach w całym kraju. Sobczyk przekonuje, że ta forma datków nie tylko przyjmuje się zaskakująco dobrze, ale może w przyszłości całkowicie zastąpić tradycyjną tacę.

Proboszcz z Poznania idzie na całość. Taca? Już jej nie ma!

Jedną z parafii, które postanowiły pójść o krok dalej, jest parafia imienia Jezus w Poznaniu, znana jako „Łacina”. Tamtejszy proboszcz, ks. Radek Rakowski, całkowicie zrezygnował z tacy. – Od czterdziestu lat nie używam gotówki. Wiem, że wielu parafian też nie nosi przy sobie bilonu – tłumaczył w rozmowie z PAP i dodał, że to właśnie gotówka w kościele była „anachronizmem”, a nie bezgotówkowa taca. Przejrzystość finansów? W jego parafii to podstawa. Wierni są informowani, ile pieniędzy udało się zebrać, na co je przeznaczono i ile jeszcze potrzeba.

4000 zł pensji księdza i pełna transparentność. Parafianie to widzą!

Proboszcz nie ukrywa również wysokości swojego wynagrodzenia – wspólnota zdecydowała, że jego miesięczna pensja wynosi 4 tysiące złotych.

Lublin, Kazimierz, Wąwolnica – ofiaromaty wkraczają do kolejnych świątyń

Ofiaromaty pojawiają się także w kolejnych diecezjach. W archidiecezji lubelskiej pierwszy terminal stanął w katedrze św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Nie wyparł tradycyjnej tacy, ale stał się jej stałym uzupełnieniem. Urządzenia dostępne są również m.in. w kościele św. Wojciecha w Wąwolnicy oraz w farze w Kazimierzu Dolnym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Warszawa nie zostaje w tyle. Tu też można płacić bez gotówki

Warszawa dołączyła do tej rewolucji w 2021 roku. Pierwszy ofiaromat stanął przy kościele św. Anny na Krakowskim Przedmieściu. Następne pojawiły się między innymi w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie oraz w klasztorze dominikanów przy ulicy Freta.

Zmiana nie do zatrzymania? Taca w nowej odsłonie podbija polskie parafie

Choć dla wielu wiernych płatność kartą w kościele była początkowo zaskoczeniem, dziś staje się coraz bardziej naturalna. Zmieniają się przyzwyczajenia, ale też model finansowania parafii. Elektroniczna taca pozwala nie tylko lepiej zarządzać środkami, ale i budować większe zaufanie wśród parafian.

Czy to oznacza, że tradycyjna taca zniknie na dobre? Na razie nie wszędzie, ale cyfrowa transformacja Kościoła ruszyła z miejsca – i wygląda na to, że nie zamierza się zatrzymać.