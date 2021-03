Jak stać się ekologicznym biurem rachunkowym?

Lista działań, które można podjąć jest długa. Większość z nich nie wymagają nakładów finansowych, a jedynie zwiększenia świadomości właścicieli firm i ich pracowników.

Segregowanie śmieci

Recykling pozwala na ponowne przetworzenie oraz wykorzystanie odpadów. Dzięki segregacji zmniejszamy ilość odpadów trafiających na wysypiska. Dodatkowo zyskujemy wodę i energię, które musiałyby zostać zużyte do wyprodukowania nowego opakowania. Najprostszą metodą segregacji jest ustawienie osobnych pojemników do zbiórki szkła, makulatury, plastiku, odpadów zmieszanych, zużytych baterii, żarówek, nakrętek na butelki oraz bioodpadów. Można zachęcić swoich pracowników, aby nakrętki przynosili ze swoich gospodarstw domowych i wesprzeć takim działaniem akcje charytatywne.

Mniej wydruków

W sytuacji globalnej pandemii z jaką mierzymy się obecnie, zdecydowana większość realizowanych zadań przeniosła się do strefy online. W codziennej pracy z dokumentami wspierają nas elektroniczne obiegi dokumentów, serwery oraz skrzynki mailowe. W tej sytuacji drukowanie dokumentów wydaje się zbędne. Raport The State of Global Paper Industry, opracowany przez Environmental Paper Network z 2019 roku sklasyfikował Polskę wśród 26 państw, w których konsumpcja papieru jest co najmniej dwukrotnie wyższa od światowej średniej. Statystyczny mieszkaniec naszego kraju zużywa 143 kg papieru rocznie. Biura rachunkowe i działy księgowo-finansowe przodują w zużyciu papieru, to stanowi podstawę ich pracy, dlatego bardzo istotnym elementem w codziennej realizacji obowiązków jest eliminacja wydruków. Jakie działania mogą ograniczyć zużycie papieru? Zamiana wydruków na pliki elektroniczne. Obecnie przesyłamy i wymieniamy się danymi online, a skuteczną formą ich archiwizowania będą pliki elektroniczne. Warto używać białej tablicy, korzystać z elektronicznych form prezentacji. Jeśli wydruk jest niezbędny to należy drukować dwustronnie i maksymalizować obszar wydruku. Warto zwrócić uwagę na to, czy papier używany w naszym biurze pochodzi z recyklingu lub posiada certyfikaty Blue Angel, Ecolabel lub FSC (Dobrej Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu). Wspierając ekologicznych dostawców, wspieramy środowisko.

Oszczędzanie wody

Zasoby wody w Polsce są niskie, a więc jej oszczędzanie jest bardzo istotne. W naszych gospodarstwach domowych często oszczędzamy wodę, a czy to samo robimy w pracy? Wykorzystanie dobrych praktyk z domu przyniesie także korzyści w biurze. Wykonywanie czynności takich jak unikanie zmywania pod bieżącą wodą, uruchomienie zmywarki po jej całkowitym napełnieniu, montaż spłuczki o niższej pojemności, pomogą zaoszczędzić od kilku do kilkuset litrów wody w zależności od wielkości biura. Istotnym elementem jest również zużycie papieru w ramach oszczędności wody, do wyprodukowania jednej ryzy papieru potrzebujemy aż 625 litrów wody. Przeciętny pracownik biurowy w ciągu miesiąca zużywa 1,5 ryzy, co przy średniej wielkości biurze oznacza zużycie prawie 190 tys. litrów.

Odnawialne źródła energii

Zużycie prądu w firmach w Polsce stanowi duży procent w kosztach utrzymania. Ekologiczna firma to taka, która minimalizuje koszty potrzebne do uzyskania tego samego efektu. W konsekwencji tych działań organizacja oszczędza pieniądze i środowisko. Oszczędność prądu w firmie może być realizowana poprzez codzienne aktywności, takie jak wyłączenie urządzeń po skończonej pracy, wymianę urządzeń na energooszczędne lub modernizacja oświetlenia. Inna forma prowadząca do efektywności energetycznej to inwestycje w odnawialne źródła energii, czyli fotowoltaikę, która mocno zyskała na popularności w ostatnim czasie.

Ograniczenie zużycia plastiku

Ruchy zero waste (zero marnowania) lub less waste (mniej marnowania) podnoszą świadomość kupowania produktów, ale również korzystania z nich tak długo, jak tylko to możliwe. Zamiana jednorazowych sztućców, naczyń na takie wielokrotnego użytku czy decyzja o likwidacji wody w butelkach i wykorzystanie filtrów kranowych lub dystrybutorów zdecydowanie wpłynie na zmniejszenie produkcji śmieci, a tym samym przyczyni się do poprawy środowiska.

Aktywizacja pracowników

Aby nasza zmiana była skuteczna musimy zaangażować jeden z najważniejszych elementów organizacji, pracowników. Należy zacząć od połączenia komunikacji wraz z wprowadzeniem pierwszych zmian. Warto użyć w tym celu poczty elektronicznej. Dobrą praktyką będzie, jeśli w pierwszej wiadomości przedstawimy osobę odpowiedzialną za ten obszar, następnie planowane zmiany oraz pożądane zachowania. Warto w tym celu wykorzystać infografiki, które w jasny i czytelny sposób trafiają do odbiorców. Na koniec, ważne jest aby wskazać drogę pracownikom, którą będą mogli zgłaszać swoje własne pomysły. Ludzka kreatywność nie posiada ograniczeń, więc ilość pomysłów może pozytywnie zaskoczyć.

Zdaniem autorki:

Niezależnie czy jesteśmy biurem rachunkowym, czy działem finansowym w innym przedsiębiorstwie, stworzenie ekologicznego środowiska wokół nas nie jest trudne. Ważne, aby wszystkie zmiany wprowadzać stopniowo. Budowanie świadomości pozwoli ograniczyć zużycie zasobów i przyczyni się do oszczędności finansowych, lecz przede wszystkim wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne – za które jesteśmy wspólnie odpowiedzialni.

Joanna Pinkowicz, Senior Associate w gliwickim biurze Rödl & Partner