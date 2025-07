ZUS jeszcze raz przeliczy emerytury. Te roczniki zyskają spory zastrzyk comiesięcznej gotówki

rozwiń >

Ponowne przeliczenie emerytury. Kto może na to liczyć?

Ten przywilej obejmuje tych, którzy po przyznaniu świadczenia nie zrezygnowali z aktywności zawodowej. Jeśli ktoś odnalazł dokumenty potwierdzające wcześniejsze zatrudnienie albo należy do grupy objętej nowymi regulacjami, także może się zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na tej liście są także ci, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę, a teraz już ustawowy wiek osiągnęli. W przypadku kobiet to 60 lat, w przypadku mężczyzn 65.

Jak się to robi?

Wedle jakich zasad następuję ponowne przeliczenie świadczenia w przypadku tych, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny? ZUS sumuje wszystkie składki emerytalne znajdujące się na koncie ubezpieczonego. Chodzi zarówno o te sprzed pierwszej emerytury, jak i te zebrane później, kiedy ktoś na emeryturze pracuje.

Owe składki są waloryzowane. To znaczy, że ich wartość jest dostosowywana do warunków ekonomicznych, takich jak inflacja czy wzrost płac. Dzięki temu rośnie podstawa do obliczenia nowej emerytury. Zwaloryzowane składki, ZUS dzieli przez statystyczny wskaźnik dalszego trwania życia. Im ktoś jest starszy, tym krótsze jest statystyczne trwanie życia. To oznacza, że składki dzielone są przez mniejszą liczbę miesięcy, co przekłada się na wyższą emeryturę. Wynik tego dzielenia to potencjalnie znacznie wyższa emerytura.

Te roczniki skorzystają najbardziej

Na szczególnie korzystne zasady mogą liczyć urodzeni w latach 1949-1959, którzy pobierali emeryturę przed 6 czerwca 2012 roku, na przykład wcześniejszą. W takiej sytuacji ZUS traktuje świadczenie jak nowo przyznane. Co to oznacza? Że emerytura jest obliczana od zera, bez pomniejszania o już wypłacone kwoty.

Wszystkie składki, zarówno te sprzed, jak i po wcześniejszej emeryturze, są brane pod uwagę. Dotyczy to głównie tych, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę przed reformą i teraz chcą skorzystać z bardziej opłacalnych zasad. Co ważne, nawet jeśli nowe obliczenia okażą się mniej korzystne, emerytura nigdy nie zostanie obniżona. Ustawowe rozwiązania dają pewność, że świadczenie pozostanie na tym samym poziomie.

Ponowne przeliczenie czerwcowych emerytur

Takie miano zyskały świadczenia tych, którzy przeszli na emeryturę w czerwcu między 2009 a 2019 rokiem. W ich przypadku, ZUS stosował waloryzację roczną zamiast o wiele korzystniejszej waloryzacji kwartalnej. To doprowadziło do zaniżenie emerytur o nawet 200-300 złotych.

Sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Na skutek korzystnego dla pokrzywdzonych wyroku, rząd przygotował projekt ustawy, który umożliwi automatyczne przeliczenie czerwcowych emerytur, bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku. Nowe regulacje mają wejść w życie z początkiem 2026 roku, jednak nowa, wyższa emerytura obowiązuje już od lipca tego roku.

Ile wyniesie podwyżka?

Średnia podwyżka to 160-230 zł miesięcznie, przy czym ZUS wypłaci jednorazowe wyrównanie za okres od lipca 2025 do marca 2026 roku, czyli za okres około dziewięciu miesięcy. To może być kwota rzędu 1000-1800 zł, jednak wyrównania nie obejmują wcześniejszych lat. ZUS wyrównania wypłaci do końca marca 2026 roku. Szacuje się, że skorzysta na tym od 95 do 103 tysiące emerytów. Na korzystne przeliczenie emerytury mogą liczyć przede wszystkim kobiety urodzone w latach 1954-1959 oraz mężczyźni z roczników 1949-1952 oraz 1954.

Czy trzeba składać wniosek o przeliczenie emerytury?

Chociaż w niektórych przypadkach, takich jak na przykład osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego i dalszej aktywności zawodowej, ZUS może przeliczyć emeryturę z automatu, to jednak w wielu sytuacjach należy złożyć w tej sprawie wniosek. Służy do tego formularz ZUS-ER-WPS, który można przynieść do dowolnego oddziału ZUS, lub przesłać pocztą albo drogą elektroniczną przez platformę PUE ZUS.