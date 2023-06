Wprowadzenie do postępowania restrukturyzacyjnego. Kluczowe kroki i wyzwania

Nie bez powodu przedsiębiorstwa mające problemy finansowe spoglądają na restrukturyzację jako na koło ratunkowe. Restrukturyzacja wiąże się ze zmianami w organizacji, a także w posiadanych przez nią aktywach i pasywach. Celem tych zmian jest zwiększenie wartości firmy i zniwelowanie ryzyka postępowania upadłościowego.

Nie w każdej firmie możliwa restrukturyzacja

Najpierw trzeba określić, czy w firmie restrukturyzacja może być prowadzona, a więc czy posiada zdolność restrukturyzacyjną. Nie kwalifikują się m.in. spółki cywilne czy komandytariusze spółek komandytowych. Przesłanką uniemożliwiającą rozpoczęcie działań jest pokrzywdzenie wierzycieli, czyli ustalenie niekorzystnych dla nich warunków. Brak pewności, że firma będzie w stanie spłacać kolejne bieżące zobowiązania, też nie pozwala postępowania uruchomić.

Podstawowe kroki w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Jeżeli w przedsiębiorstwie może być przeprowadzona restrukturyzacja, to kolejnym krokiem jest określenie, jakiego rodzaju będzie to postępowanie. Są cztery opcje: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne.

Dalej przygotowuje się plan restrukturyzacyjny. Zawiera on informacje istotne dla wierzycieli. Jest w nim opis firmy, jest przedstawiona strategia i to, jakie działania restrukturyzacyjne będą podjęte. Postępowanie restrukturyzacyjne wymaga również złożenia wniosku pozwalającego na otwarcie. Ma on trafić do sądu rejonowego.

Restrukturyzacja ma pomóc firmie w uregulowaniu dotychczasowych zaległości i wspierać w poprawie kondycji finansowej. Jednak sama w sobie nie rozwiąże problemu – ważne jest to, by wszystkie etapy były przemyślane i prawidłowo przeprowadzone. Dlatego też wcześniej trzeba dobrze zgłębić temat i skonsultować się z prawnikami, którzy się w tym specjalizują. Więcej na temat kancelarii, która będzie wsparciem na każdym etapie, znaleźć można na stronie https://kpr-restrukturyzacja.pl/restrukturyzacja/.

Z jakimi wyzwaniami wiąże się proces restrukturyzacyjny?

W wielu przypadkach restrukturyzacja okazuje się rozwiązaniem pozwalającym utrzymać się firmie na runku. Wiąże się jednak z pewnymi wyzwaniami. Przede wszystkim trzeba się do tego dobrze przygotować. Nie można pozbyć się narzędzi, urządzeń, od których uzależnione jest prowadzenie działalności. Plany restrukturyzacji muszą być tak ustalone, by z jednej strony były korzystne dla wierzycieli, a z drugiej pozwalały również na regulację bieżących zobowiązań.

Ponadto może pojawić się kłopot z działaniami marketingowymi i pozyskiwaniem nowych kontrahentów. Informacja o tym, że firma jest w trakcie restrukturyzacji, może być odczytana jako ryzyko i potencjalny klient będzie podchodzić do współpracy ostrożnie.