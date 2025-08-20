REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Surowsze kary za atak na policjanta, lekarza, ratownika. Do do 5 lat więzienia za naruszenie nietykalności. Minimum 1000 zł grzywny za zakłócenie spokoju lub porządku publicznego

Surowsze kary za atak na policjanta, lekarza, ratownika. Do do 5 lat więzienia za naruszenie nietykalności. Minimum 1000 zł grzywny za zakłócenie spokoju lub porządku publicznego

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 sierpnia 2025, 15:17
Surowsze kary za atak na policjanta, lekarza, ratownika. Do do 5 lat więzienia za naruszenie nietykalności. Minimum 1000 zł grzywny za zakłócenie spokoju lub porządku publicznego
Surowsze kary za atak na policjanta, lekarza, ratownika. Do do 5 lat więzienia za naruszenie nietykalności. Minimum 1000 zł grzywny za zakłócenie spokoju lub porządku publicznego
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 19 sierpnia 2025 r. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks wykroczeń oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości. Celem tej nowelizacji wzmocnienie ochrony prawnej funkcjonariuszy publicznych – np. policjantów, strażaków czy ratowników medycznych – a także osób, które narażają swoje życie i zdrowie, pomagając innym: lekarze, pielęgniarki, ratownicy górscy i wodni oraz zwykli obywatele, którzy reagują na przemoc lub ratują ofiary wypadków. Kary za naruszenie nietykalności tych osób wzrosną z 3 do 5 lat.

Rząd wskazuje, że w ostatnich latach coraz częściej dochodzi do ataków na służby ratunkowe, a także na osoby cywilne, które zdecydowały się pomóc. Nowe przepisy mają temu przeciwdziałać. Omawiany projekt zmienia dwa przepisy Kodeksu karnego penalizujące:
- naruszenie nietykalności osoby podejmującej interwencję na rzecz ochrony bezpieczeństwa, za co obecnie grozi do dwóch lat więzienia oraz
- naruszenie nietykalności funkcjonariusza w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, za co obecnie grozi do trzech lat więzienia.

REKLAMA

Surowsze kary za przemoc wobec osób interweniujących

REKLAMA

Zmiany w Kodeksie karnym

Projekt przewiduje:
1) zaostrzenie odpowiedzialności za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych oraz osoby w związku z podjętą interwencją na rzecz ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz ochrony bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Jeżeli czyn naraża pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sprawca podlegać będzie karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (art. 217a § 2 i 222 § 1a k.k.).
2) wprowadzenie nowych regulacji dotyczących odpowiedzialności za zamach na osobę odpierającą atak poprzez wprowadzenie trybu ścigania na wniosek, w przypadku naruszenia jedynie czci lub godności (art. 231b § 3 k.k.).

Po wejściu w życie tej nowelizacji za atak na policjanta, strażaka, ratownika medycznego lub osobę ratującą innych (np. powstrzymuje napastnika, rozdziela bójkę, ratuje w pożarze), grozić będzie kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Taką samą ochroną jak funkcjonariusze publiczni objęci zostaną także obywatele podejmujący interwencję.

Dotychczas kara za naruszenie nietykalności funkcjonariusza wynosiła do 3 lat, a wobec obywatela ratującego innych – do 2 lat więzienia.

​​​​​​​Większa ochrona przed agresją słowną

Osoba, która podczas interwencji zostanie znieważona (np. wyzwiska, groźby), będzie mogła liczyć na to, że sprawcą zajmie się prokurator. Postępowanie będzie toczyć się z urzędu, a nie – jak dotychczas – tylko na prywatny wniosek.

Za agresywne zachowanie w miejscu publicznym, np. w szpitalu czy urzędzie, grozić będzie kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywna nie niższa niż 1000 zł (obecnie mandaty wynoszą od 100 do 500 zł) do 5000 zł.

Taka sama kara grozi za zakłócanie spokoju i porządku publicznego pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Zmiany w Kodeksie wykroczeń

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Projekt przewiduje zaostrzenie dolnej granicy grzywny do wysokości 1 000 zł:
- w art. 52 § 2 k.w., który stanowi typ kwalifikowany wykroczenia z art. 51 § 1 k.w (jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka). Obecnie wysokość kary grzywny nałożonej za to wykroczenie w drodze mandatu może wynosić od 100 do 500 zł.
- w projektowanym dodatkowym typie kwalifikowanym – nowy § 2a w art. 51 k.w. (jeżeli dopuszcza się popełnienia czynu określonego w § 1 w zakładzie leczniczym lub w trakcie akcji medycznej, lub w siedzibie organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego.

Zmiany w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia

Projekt przewiduje:
- zmianę treści art. 96 k.p.w. (dodanie nowego § 1ag) umożliwiającą nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego za ww. wykroczenia w wyższej wysokości (1 000 zł).

- zastosowanie postępowania przyspieszonego umożliwiającego Policji m.in. w wypadku schwytania na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem sprawcy projektowanego wykroczenia z art. 51 § 2a k.w. jego natychmiastowe zatrzymanie i doprowadzenie do sądu, co będzie wymagało zmiany brzmienia art. 90 § 2a k.p.w. Modyfikacje przepisów w powyższym zakresie pozwolą Policji na szybkie i skuteczne zakończenie interwencji związanej z agresywnymi zachowaniami w zakładach leczniczych lub urzędach.

Podawanie wyroków do publicznej wiadomości

Sąd będzie musiał opublikować wyrok (np. na stronie internetowej) – na wniosek pokrzywdzonego - jeśli sprawca zostanie skazany za przemoc wobec funkcjonariusza lub osoby ratującej innych.

Natychmiastowe zatrzymanie sprawcy

Jeśli ktoś zostanie przyłapany na gorącym uczynku ataku, to policja ma obowiązek, a nie tylko możliwość, zatrzymać go i doprowadzić do sądu

Przyjęte rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Teraz nowelizacja trafi do Sejmu. Rzecznik rządu Adam Szłapka, odpowiadając na pytanie dziennikarzy, zapewnił, że nie ma żadnych przeciwskazań, żeby ustawa była rozpatrywana na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Zastrzegł, że decyzja należy do marszałka Sejmu.

Według MS zapisy mają być uzupełnieniem funkcjonującego już w Kodeksie przepisu o napaści na funkcjonariusza za pomocą „niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego”. Jak wskazano, obecnie występują trudności w jednoznacznym określeniu, co może być „niebezpiecznym przedmiotem” - dlatego nowy przepis kładzie nacisk na narażenie życia poszkodowanego, a nie na przedmioty użyte do ataku.

Przepisy przejściowe

W projekcie w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości zaproponowano przepisy przejściowe, zgodnie z którymi uchylany przepis art. 231b § 2 k.k. będzie miał zastosowanie do czynów popełnionych do czasu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy – Kodeks wykroczeń oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - UD223.

oprac. Paweł Huczko
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Surowsze kary za atak na policjanta, lekarza, ratownika. Do do 5 lat więzienia za naruszenie nietykalności. Minimum 1000 zł grzywny za zakłócenie spokoju lub porządku publicznego
20 sie 2025

W dniu 19 sierpnia 2025 r. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks wykroczeń oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości. Celem tej nowelizacji wzmocnienie ochrony prawnej funkcjonariuszy publicznych – np. policjantów, strażaków czy ratowników medycznych – a także osób, które narażają swoje życie i zdrowie, pomagając innym: lekarze, pielęgniarki, ratownicy górscy i wodni oraz zwykli obywatele, którzy reagują na przemoc lub ratują ofiary wypadków. Kary za naruszenie nietykalności tych osób wzrosną z 3 do 5 lat.
Umiarkowany stopień niepełnosprawności. 4043 zł dofinansowania z PFRON do wózka inwalidzkiego (elektrycznego) lub skutera - zmiany od sierpnia 2025 r.
20 sie 2025

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zmienił niedawno Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2025 roku. Od 5 sierpnia 2025 roku wniosek o dofinansowanie w ramach Obszaru C Zadanie 2 programu mogą złożyć także osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które użytkują skuter lub wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym. Taka możliwość nastąpiła po decyzji Rady Nadzorczej PFRON o zmianie programu (uchwała nr 5/2025 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 26 czerwca 2025 r.). Dofinansowanie dotyczy kosztów utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
W jaki sposób wyegzekwować od sprawcy świadczenia przyznane pokrzywdzonemu?
20 sie 2025

Mimo że sąd może orzec obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonego – a nawet zastąpić go nawiązką do 200 tys. zł – w praktyce często zdarza się, że sprawcy ignorują te obowiązki. Pokrzywdzeni nie są jednak bezradni – mogą skorzystać z egzekucji komorniczej, a w skrajnych przypadkach nawet doprowadzić do ponownego postępowania karnego wobec osoby uchylającej się od wykonania wyroku.
7-godzinny dzień pracy dla rodziców dzieci do 13 roku życia i dodatkowe 3 dni urlopu na każde dziecko na koszt FUS (a nie pracodawcy). To tylko niektóre z nowych przywilejów, które mają podnieść „najniższy w historii poziom dzietności w Polsce”
20 sie 2025

W dniu 23 lipca br. do Sejmu została złożona petycja obywatelska w sprawie zwiększenia przewidzianych w kodeksie pracy praw pracowniczych kobiet w ciąży i rodziców dzieci do 13 roku życia. 7-godzinny dzień pracy i dodatkowe 3 dni urlopu na każde dziecko na koszt FUS (a nie pracodawcy), to tylko niektóre z nowych przywilejów, które miałyby podnieść – aktualnie najniższy w historii – poziom dzietności w Polsce.

REKLAMA

Bon ciepłowniczy już od 2025 roku! Rząd szykuje wsparcie dla najuboższych – kto dostanie dopłatę?
20 sie 2025

Rząd szykuje nowe wsparcie dla Polaków – od drugiej połowy 2025 roku ma zacząć obowiązywać bon ciepłowniczy, czyli dopłata do rachunków za ogrzewanie dla najuboższych gospodarstw domowych. Projekt ustawy w tej sprawie zakłada, że pomoc obejmie osoby o niskich dochodach, korzystające z ciepła systemowego i dotknięte rosnącymi kosztami ogrzewania.nową
Kodeks pracy: Odsetki od nadgodzin, premii i pensji. Za choćby jeden dzień opóźnienia [Nowelizacja na 2026 r.]
20 sie 2025

Rząd mówi STOP kantom na terminach wypłaty pensji, a zwłaszcza nadgodzin. Kanty polegają na tym, że pracodawca owszem wypłaca pieniądze za nadgodziny, ale z miesięcznym opóźnieniem (czasami większym np. rozlicza nadgodziny kwartalnie). Mówi pracownikom – „potrzebuję czasu, aby wszystko zliczyć, przeliczyć, obliczyć”. I nadgodziny za styczeń wypłaca w lutym. Pensja za styczeń „leci” na konto kodeksowo, a pracownik jest pokrzywdzony opóźnieniem wypłaty nadgodzin. W obecnym stanie prawnym po odsetki musi się upomnieć (wniosek, pozew, sąd). W 2026 r. odsetki będą przysługiwały mu automatycznie z mocy prawa. 
Rząd dopłaci do ogrzewania w 2025 i 2026 r. Komu, ile? Ministerstwo Energii szykuje ustawę o bonie ciepłowniczym
20 sie 2025

Wprowadzenie bonu ciepłowniczego, wypłacanego gospodarstwom domowym o niższych dochodach na pokrycie kosztów wysokich cen ciepła systemowego, przewidują opublikowane 19 sierpnia 2025 r. przez Ministerstwo Energii założenia projektu ustawy.
Kiedy najkorzystniej przejść na emeryturę albo świadczenie kompensacyjne? [wyjaśnienia ZUS] Na czym polega rekompensata emerytalna dla nauczyciela?
19 sie 2025

Dzięki uprzejmości Krystyny Michałek, regionalnej rzeczniczki prasowej ZUS w województwie kujawsko-pomorskim, publikujemy poniżej wyjaśnienia (odpowiedzi na pytania) eksperta ZUS udzielone w czerwcu 2025 r. podczas dyżuru telefonicznego dotyczące świadczeń emerytalnych dla nauczycieli.

REKLAMA

Doradcy Prezydenta Nawrockiego [Lista]
19 sie 2025

Znamy już 21 doradców Prezydenta Karola Nawrockiego. Zostało powołanych 13 doradców etatowych i 8 doradców społecznych. Prezydent zapowiedział, że liczba doradców z pewnością urośnie. Oto lista poszczególnych ekspertów.
Przełom w finansowaniu rehabilitacji? Nowe prawo ma otworzyć drogę do większego wsparcia z funduszy unijnych
19 sie 2025

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy, który może w istotny sposób zmienić sposób finansowania programów dla osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o projekt UD282 – nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który trafi pod obrady Rady Ministrów w III kwartale 2025 roku.

REKLAMA