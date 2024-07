Apel w sprawie ustawy o prawie autorskim w świecie cyfrowym

Przepisy o podatku od przerzuconych dochodów wprowadzono do ustawy o CIT ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r. Zostały one następnie częściowo zmienione i doprecyzowane ze skutkiem od 1 stycznia 2023 r. Celem podatku od przerzuconych dochodów jest przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania poprzez transfer dochodów do podmiotu powiązanego z innego kraju o niższej lub znikomej stawce podatku dochodowego. Wyjaśniamy jak rozliczyć ten podatek.