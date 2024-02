Przegląd prasy i portali na INFOR.PL [09.02.2024]

Miniony rok dla galerii i centrów handlowych można by uznać za remisowy – ani na plus, ani na minus – gdyby nie mniejsze niż zwykle zakupy przed Bożym Narodzeniem, zwłaszcza w sklepach spożywczych. To właśnie one zaważyły na statystyce – i niewielkim spadku obrotów w porównaniu z 2022 rokiem.