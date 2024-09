Przegląd prasy i portali na INFOR.PL [27.09.2024] – Oglądaj na żywo!

Zmiana zasad obliczania stażu pracy. Do okresu zatrudnienia będą wliczane okresy prowadzenia działalności gospodarczej czy pracy na podstawie umowy zlecenia

Zmienią się przepisy dotyczące zasad obliczania okresu zatrudnienia. Pracownicy zyskają m.in. dłuższe okresy wypowiedzenia, dłuższe urlopy wypoczynkowe czy prawo do wyższych odpraw. Wszystko to dzięki propozycji wliczania do stażu pracy m.in. okresów prowadzenia działalności gospodarczej czy świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia. Zakłada się, że zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 r.