Jak liczyć należy składkę pracownika na PPK? Od kwoty brutto czy netto ?

Wpłata do PPK to procent wynagrodzenia, które w ustawie zostało zdefiniowane jako podstawa naliczania składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe. To oznacza, że wpłata do PPK jest naliczana od wynagrodzenia brutto, ale pobrana zostanie od kwoty po opodatkowaniu wynagrodzenia i pobraniu składek na ubezpieczenie emerytalno- rentowe.

Jeśli wiec pracownik zarabia 4000 zł brutto, zadeklarował składkę w wysokości 2 proc (czyli 80 zł), to pobrana ona zostanie od kwoty po opodatkowaniu wynagrodzenia i pobraniu składek.