Sprawdź, jak przygotować się na PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to program długoterminowego oszczędzania dla pracowników. Dla nich – dobrowolny, dla ich pracodawców – już nie. Od stycznia każda firma zatrudniająca ponad 50 osób będzie musiała podpisać umowę o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową, a tym samym umożliwić swoim pracownikom oszczędzanie w ramach tego programu.

Decydujący wybór

Wybór odpowiedniej, cieszącej się renomą i doświadczeniem, instytucji zarządzającej to kluczowa decyzja. Dla pracodawców może oznaczać wsparcie przy wprowadzaniu i obsłudze PPK, dla pracowników – efektywne pomnażanie ich oszczędności.



Spośród największych, zatrudniających ponad 250 osób pracodawców, których obowiązek wprowadzenia PPK objął pół roku wcześniej, ponad 1000 wybrało Grupę PZU. Wśród nich tak wielkie koncerny, jak Orlen, Coca-Cola czy Grupa Energa. – Pracodawcy doceniają, że zapewniamy im wszechstronną pomoc przy wdrażaniu i obsłudze PPK. Na to chcemy postawić także w przyszłości – mówi prezes PZU Życie Roman Pałac.

Zadbaj o budżet

Przygotowując się na wprowadzenie PPK, już teraz musisz zadbać o to, by zapewnić w firmowym budżecie odpowiednie fundusze na wpłaty na rzecz pracowników. Ile? To zależy od liczby zatrudnionych w wieku od 18 do 55 lat (ich PPK obejmą „z automatu”) i wysokości wpłat, na które się zdecydujesz. Obowiązkowe to 1,5 proc., ale pracodawca może je – już dobrowolnie – zwiększyć do 4 proc.

Wyższe wpłaty odprowadzane na rzecz pracowników do PPK mogą dotyczyć części z nich, np. tych z dłuższym stażem, albo wszystkich. Decyzja leży w rękach pracodawcy, dla którego dodatkowe wpłaty mogą być metodą, by utrzymać najbardziej wartościowych pracowników i przyciągać innych. To ważne w sytuacji, gdy według badań nawet połowa pracodawców w Polsce ma problem ze znalezieniem pracowników.

Przygotuj system kadrowo-płacowy

Kolejny ważny krok to techniczne przygotowania. System kadrowo-płacowy w twojej firmie czekają nowe zadania, więc może wymagać dostosowania. Zainteresuj się, jak to zrobić najmniejszym kosztem. Niektórzy dostawcy oprogramowania dostosowują swoje produkty do potrzeb PPK bezpłatnie, inni oczekują opłaty.

PZU uruchomił dla pracodawców bezpłatny internetowy serwis e-PPK, który umożliwia zawieranie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK. Wszystko można załatwić, nie ruszając się zza biurka. Serwis e-PPK pozwala także na codzienną obsługę Planów, np. zgłaszanie do PPK nowych pracowników, przekazywanie listy wpłat na ich rachunki oraz przesyłanie i rejestrację ich dyspozycji. Ma przy tym wielki atut: sam wychwytuje pomyłki, np. w wyliczeniach czy w numerze PESEL.

Serwis e-PPK jest intuicyjny i łatwy w użytkowaniu. „Zaczytanie” w serwie pliku, np. z listą wpłat, polega na przeciągnięciu go myszką na ekranie. Można go również na stałe zintegrować z najpopularniejszymi systemami kadrowo-płacowymi.

Poinformuj pracowników

Jeszcze jeden ważny obowiązek, przed którym staniesz od stycznia, to przekazanie pracownikom pełnych i rzetelnych informacji o zasadach PPK. Muszą wiedzieć, na czym polegają Plany i z czym się wiąże uczestnictwo w programie.

Jeśli się na nie zdecydują się, będziesz z ich pensji potrącać wpłaty i odprowadzać je do PPK. Ile? To zależy od decyzji pracownika: 2 proc. pensji brutto to ustawowe minimum, ale wysokość wpłaty każdy pracownik może dobrowolnie zwiększyć nawet do 4 proc. Za samo przystąpienie do programu pracownicy dostaną z budżetu państwa 250 zł tzw. dopłaty powitalnej, a potem po 240 zł co roku, jeśli wytrwają przy oszczędzaniu.

Te i jeszcze wiele innych ważnych szczegółów dotyczących zasad działania PPK można znaleźć w przygotowanych z myślą o pracownikach materiałach informacyjnych, które oferuje PZU. Firma udostępnia również pracodawcom szkolenie e-learningowe dla pracowników, kończące się testem wiedzy o PPK i wydaniem certyfikatu. – Zależy nam, by w jak największym zakresie pomagać pracodawcom w wypełnieniu ich obowiązków, do których należy edukowanie pracowników o PPK – mówi wiceprezes TFI PZU Marcin Żółtek.

Uwaga na kary!

Pracownicze Plany Kapitałowe to dla pracodawców nie tylko obowiązki, ale i koszty związane z odprowadzaniem wpłat na rzecz pracowników. Dlatego mogą rodzić pokusę, by zniechęcać pracowników do udziału w programie. Nie rób tego, to się nie opłaca! Za takie działania grożą bardzo surowe kary – sięgające nawet 1,5 proc. całego funduszu wynagrodzeń. To tyle, ile odprowadziłbyś do PPK, gdyby zgłosili się do niego wszyscy zatrudnieni.

Kary grożą także tym pracodawcom, które nie dotrzymają terminów zawierania umów o prowadzenie PPK, nie odprowadzą wpłat za pracowników, zaniedbają dokumentację dotyczącą uczestnictwa i obliczania wpłat lub zgłoszą fałszywe dane.

Współpracuj z fachowcami

Przeraża Cię biurokracja i masa nowych obowiązków związanych z PPK? Współpracuj z fachowcami. Grupa PZU w ciągu kilku miesięcy stała się jednym z liderów na rynku PPK, ma też ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzani funduszami. – Naszą wizytówką są m.in. rekordowe wyniki funduszy dłużnych i oszczędnościowych, a TFI PZU zajęło drugie miejsce w rankingu „Rzeczpospolitej” na najlepsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Z podobnymi imponującymi efektami chcemy zarządzać Pracowniczymi Planami Kapitałowymi – deklaruje wiceprezes Marcin Żółtek.

Grupa PZU z powodzeniem „przećwiczyła” już wprowadzanie PPK z ponad 1000 największych pracodawców, którzy jej zaufali. Wiceprezes Żółtek mówi, że z mniejszymi firmami współpraca przebiegnie równie sprawnie. – Świetnie znamy specyfikę działania małych i średnich firm. To kluczowy dla całej Grupy PZU segment, w którym stale zwiększamy liczbę biznesowych partnerów. Nikt nie zostanie sam. Mamy ponad 400 oddziałów całym kraju. Do dyspozycji pracodawców i pracowników oddajemy prawie 3000 doradców. Dysponujemy więc wystarczającym potencjałem, by zapewnić pracodawcom kompleksową pomoc i wsparcie przy wprowadzaniu i obsłudze PPK – zapewnia Marcin Żółtek.

