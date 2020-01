Czy pracodawca ma obowiązek zgłosić wysokość wpłat na PPK do ZUS?

Środki na konto pracownika wpływają z trzech źródeł. Wpłata powitalna i wpłaty roczne (odpowiednio 250 i 240 zł) pochodzą od państwa. Drugim źródłem wpłat jest pracownik, który co miesiąc może przekazać minimalną wpłatę podstawową w wysokości 2 proc. swojego wynagrodzenia brutto lub jeśli będzie zainteresowany wyższą kwotą, to maksymalnie może odprowadzić 4 proc. swojego wynagrodzenia brutto. W przypadku pracownika osiągającego najniższe dochody (łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120 proc. aktualnego minimalnego wynagrodzenia), wpłata podstawowa będzie mogła być mniejsza i wynieść od 0,5 proc. wynagrodzenia brutto do 2 proc. Trzecim źródłem wpłat jest pracodawca, który co miesiąc wpłaci obowiązkowo 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika. Może jednak zdecydować o zasilaniu konta wyższą składką. Wpłata dobrowolna może wynieść do 2,5 proc wynagrodzenia brutto. W myśl ustawy, decyzja ta zależy od podmiotu zatrudniającego i może być różnicowana ze względu na długość okresu zatrudnienia pracownika w danej firmie, albo na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy obowiązujących w podmiocie zatrudniającym.

Zgodnie z art. 26, ust. 5 ustawy o PPK, wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Niezależnie od tego, czy to są wpłaty podstawowe, czy dodatkowe. Czyli wpłaty na PPK pochodzące od pracodawcy stanowią przychód pracownika, ale podlegający tylko opodatkowaniu, natomiast nie odlicza się od nich składek ZUS.



Natomiast wysokość wpłat naliczonych dla pracownika, pracodawca musi wykazać w imiennych, miesięcznych raportach ZUS RCA. Zawiera się w nich także dane o kwocie obniżenia wymiaru składek. Zgodnie z art. 41 ust 3 pkt 4 lit e ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, „imienny raport miesięczny zawiera informacje dotyczące płatnika składek określone w art.43 ust.4 i 5, miesiąc i rok, których raport dotyczy, oraz zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne w podziale na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zawierające dane o: kwocie obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, wynikającego z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o pracowniczych programach emerytalnych”.