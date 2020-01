Czy oddziały spółek funkcjonujące ze statusem pracodawcy mogą utworzyć PPK we wcześniejszym niż ogólny termin przewidziany ustawą o PPK, na analogicznych zasadach jak podmioty zatrudniające wchodzące w skład grupy kapitałowej?

Art.134 ust. 4 ustawy o PPK stanowi, że podmioty zatrudniające należące do jednej grupy kapitałowej są uprawnione do zawierania umów o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK w terminie, w którym ustawa ma zastosowanie w stosunku do podmiotu zatrudniającego, który zatrudnia największą liczbę osób zatrudnionych w tej grupie.

A to oznacza, że podmioty zatrudniające należące do jednej grupy kapitałowej mogą zawierać umowy o zarządzanie i prowadzenie w terminie wcześniejszym niż przewidziany ustawą o PPK.



Przypomnijmy, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości, za grupę kapitałową uznaje się jednostkę dominującą (jednostkę będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą kontrolę nad jednostką zależną) wraz z jednostkami zależnymi (jednostka będąca spółką handlową lub podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, kontrolowaną przez jednostkę dominującą).

Jeśli więc spółka należy do grupy kapitałowej , to należy do niej także jej oddział, a jeśli ma on status pracodawcy to na podstawie art. 134 ust. 4 ustawy o PPK może utworzyć PPK we wcześniejszym niż wynikającym ze stanu zatrudnienia terminie właściwym dla największego podmiotu zatrudniającego w tej grupie kapitałowej (z największą liczbą osób zatrudnionych).