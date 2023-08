Bitwa Warszawska. QUIZ 15/15

Bitwa Warszawska rozegrała się w połowie sierpnia 1920 r. – a jej kulminacja nastąpiła 15 sierpnia. Tę datę obchodzimy jako rocznicę naszego zwycięstwa w tej bitwie. Dlatego też Święto Wojska Polskiego ustanowiono właśnie tego dnia. Zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej przyniosło rozstrzygnięcie wojny polsko-bolszewickiej: Polska obroniła swoją niepodległość, dzięki czemu marsz bolszewików na Europę został zatrzymany. Rocznica Bitwy Warszawskiej to dobra okazja, by sprawdzić, co wiecie o tamtych czasach, tamtej wojnie i tamtym zwycięstwie. Ten quiz przygotowaliśmy z myślą o wszystkich, którzy pasjonują się historią polskiego oręża i polskich zwycięstw. Rozwiąż quiz i przekonaj się, jak dobrze znasz tę historię!

