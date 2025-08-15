REKLAMA

Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Prezydent już złożył swój podpis

Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Prezydent już złożył swój podpis

15 sierpnia 2025, 18:20
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
świadczenie, dzieci, prezydent, Karol Nawrocki, zerowy PIT
Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Prezydent już złożył swój podpis
Kancelaria Prezydenta RP

„Szacuje się, że w portfelu przeciętnej polskiej rodziny może zostać średnio 1 000 zł miesięcznie” – poinformowała Kancelaria Prezydenta, po podpisaniu przez Karola Nawrockiego, w dniu 8 sierpnia br., projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Świadczenie ma być skierowane do osób z co najmniej dwójką dzieci, które nie przekraczają poziomu dochodów 140 tys. zł rocznie na małżonka, czyli 280 tys. zł rocznie na rodzinę.

Nowe świadczenie na drugie dziecko (nawet dorosłe), czyli zerowy PIT dla rodzin 2+2 – Prezydent podpisał już projekt ustawy

W dniu 8 sierpnia 2025 r. w Kolbuszowej, w województwie podkarpackim, Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który w poniedziałek 11 sierpnia br. został wniesiony do Sejmu. Projekt ten – według informacji opublikowanej na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta – zakłada wprowadzenie zerowego PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci.

W swoim przemówieniu Prezydent podkreślił, że Polska dotknięta jest ogromnym kryzysem demograficznym. – „Dlatego będę konsekwentnie powtarzał, że polskie rodziny mogą liczyć na wsparcie polskiego Prezydenta, a zwolnienie z PIT rodziców dwójki i więcej dzieci jest nie tylko moją obietnicą, ale też moim obowiązkiem wobec trwania Polski i niepodległości państwa polskiego” – mówił.

Na stronie internetowej Sejmu, projekt ten został oznaczony nr RPW/27021/2025 i przewiduje on dodanie do art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – ust. 1aa i 1ab, zgodnie z którymi – w przypadku podatników, którzy w danym roku podatkowym:

  • wykonywali władzę rodzicielską,
  • pełnili funkcję opiekuna prawnego – jeżeli dzieci z nimi zamieszkiwały,
  • sprawowali funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą lub
  • wykonywali ciążący na nich obowiązek alimentacyjny – w stosunku do pełnoletnich, ale nadal uczących się dzieci,

w stosunku do co najmniej dwojga dzieci:

  • małoletnich, czyli takich, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia,
  • pełnoletnich, które otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną jak również
  • pełnoletnich do ukończenia przez nie 25 roku życia, jeżeli nadal się uczą,

kwota zmniejszająca podatek dochodowy ma wynieść 16 800 zł (zamiast obecnych – 3 600 zł), a od nadwyżki ponad 140 000 zł (zamiast obecnych – 120 000 zł) – 32%.

Do powyższej liczby dzieci, od której miałoby być uzależnione prawo do nowej preferencji w rozliczeniu podatku dochodowego – nie miałyby jednak podlegać wliczeniu dzieci, które na podstawie orzeczenia sądu zostały umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie oraz te, które pozostają w związku małżeńskim.

Z ulgi nie mieliby również skorzystać podatnicy, którzy w danym roku podatkowym zobowiązani są do zapłaty tzw. daniny solidarnościowej, czyli osoby o najwyższych dochodach, przekraczających rocznie 1 mln zł.

Z powyższego wynika, że ulga w rozliczeniu podatku – na powyższych warunkach – przysługiwałaby wyłącznie osobom rozliczającym się według skali podatkowej, a już nie przedsiębiorcom rozliczającym się podatkiem liniowym.

Nowe świadczenie na drugie dziecko (nawet dorosłe), czyli zerowy PIT dla rodzin 2+2 – komu miałoby przysługiwać wsparcie?

Z nowego świadczenia na drugie dziecko, czyli z zerowego PIT dla rodzin 2+2, którego wprowadzenie zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, podpisany 8 sierpnia br. przez Prezydenta Karola Nawrockiego i następnie – 11 sierpnia br. – złożony przez niego do Sejmu – miałyby skorzystać (w dużym uproszczeniu; szczegółowe warunki wynikające z projektu, zostały opisane powyżej) rodziny z dwójką i więcej dzieci:

  • w wieku do ukończenia przez nie 18 roku życia, a jeżeli wciąż się uczą i nie osiągają samodzielnych dochodów – do ukończenia przez nie 25 roku życia,
  • których roczne dochody nie przekraczają 280 tys. zł, czyli na jednego małżonka – 140 tys. zł,

rozliczające się według skali podatkowej.

Nowe świadczenie na drugie dziecko (nawet dorosłe), czyli zerowy PIT dla rodzin 2+2 – ile konkretnie wyniosłoby wsparcie?

Według informacji opublikowanej na stronie internetowej Prezydenta – szacuje się, że dzięki wprowadzeniu powyższej ulgi – „w portfelu przeciętnej polskiej rodziny może zostać średnio 1 000 zł miesięcznie.” Zerowy PIT dla rodzin miałby obowiązywać w pierwszym progu podatkowym, który z obecnie maksymalnych 120 tys. miałby zostać podwyższony do 140 tys. zł.

Przykładowych wyliczeń tego, ile w rzeczywistości – w zależności od osiąganych dochodów – wyniosłoby wsparcie, gdyby rozwiązania zawarte w projekcie Prezydenta zostały wprowadzone – dokonali analitycy z Grant Thornton.1 Z dokonanych przez nich wyliczeń wynika, że największymi beneficjentami zerowego PIT dla rodzin 2+2 byłyby osoby o ponadprzeciętnych dochodach. Jak zwraca uwagę Grant Thornton – taki efekt, byłby zresztą zgody z hasłem głoszonym przez Prezydenta, aby „dać przestrzeń do rozwoju klasy średniej”. Osoby najsłabiej zarabiające, osiągające dochody poniżej kwoty wolnej od podatku, nie osiągnęłyby natomiast żadnej korzyści. A oto konkretne przykłady:

  • Osoby z minimalnym wynagrodzeniem osiągnęłyby korzyść na poziomie ok. 75 zł na osobę, czyli odpowiednio – 150 zł na rodzinę miesięcznie.
  • Osoby otrzymujące przeciętne wynagrodzenie zaoszczędziłyby na podatku ok. 500 zł na osobę, czyli ok. 1000 zł na rodzinę miesięcznie, pod warunkiem że oboje z rodziców osiągaliby taki dochód.
  • Osoby z wynagrodzeniem 15 tys. zł zyskałyby 1400 zł miesięcznie (czyli 17 tys. rocznie na osobę). Im wyższe dochody, tym wyższa korzyść.

Analitycy podkreślają ponadto, że gdyby kwota wolna wynosiła 140 tys. zł, uwzględniając prawo do zryczałtowanych kosztów oraz odliczenia składek ZUS – podatek pojawiłby się dopiero przy dochodach oscylujących wokół 14 tys. brutto miesięcznie. A zatem – zarabiający poniżej tej kwoty, nie płaciliby go w ogóle. Podwyższenie kwoty wolnej do 140 tys. zł oznaczałoby 90 tys. zł nieopodatkowanych według stawki 12% oraz 20 tys. zł nieopodatkowanych według 32%. Maksymalna korzyść wyniosłaby zatem 17 200 zł.

Nowe świadczenie na drugie dziecko (nawet dorosłe), czyli zerowy PIT dla rodzin 2+2 – od kiedy miałoby przysługiwać wsparcie?

Zgodnie z art. 6 projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – rodziny 2+2 z nowej preferencji w rozliczeniu podatku dochodowego, miałyby skorzystać po raz pierwszy w ramach rozliczenia przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2026 r., czyli w – 2027 r. Należy jednak mieć na względzie, że nowelizacja zakładająca ww. zmiany – w ramach inicjatywy ustawodawczej nowego Prezydenta Karola Nawrockiego – w dniu 11 sierpnia br. została dopiero wniesiona do Sejmu i pomimo, że ma ona poparcie Prezydenta (jeżeli finalnie trafi do podpisu na jego biurko) – musi przejść przez cały proces legislacyjny. Aktualnie, tj. 12 sierpnia br. projekt został skierowany do opinii sejmowego Biura Legislacyjnego, Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji oraz do konsultacji społecznych, w ramach których, do 11 września br., każdy może zgłosić do niego swoje uwagi, wypełniając ankietę dostępną pod adresem: LINK.

Skąd w budżecie państwa znajdą się pieniądze na nowe świadczenie, czyli zerowy PIT dla rodzin 2+2?

„Muszą się znaleźć środki finansowe dla polskich rodzin – dzisiaj i zawsze” – podkreślił podczas swojego przemówienia Karol Nawrocki i przekonywał, że finansowanie projektu wprowadzającego zerowy PIT dla rodzin 2+2 będzie możliwe m.in. w związku z uszczelnieniem wpływów do budżetu państwa (zwłaszcza w zakresie podatku VAT i CIT). „Pancerz podatkowy” uszczelniający ww. podatki – według zapowiedzi Prezydenta, która znalazła potwierdzenie w opublikowanym, na stronie Sejmu, projekcie ustawy – również został już przez niego uwzględniony w proponowanej regulacji.

„Dzisiaj jest bardzo ważny dzień w Polsce, bowiem dowiedzieliśmy się, jak środki finansowe z KPO zostały w Polsce rozdysponowane. Ja nie chcę środków finansowych w imieniu 10,5 miliona Polaków, którzy wybrali Plan 21, na sauny, solaria i ekspresy. Ja chcę środków finansowych dla polskich rodzin.” – podsumował Prezydent.

1 Grant Thornton, „PIT Zero. Rodzina na plus” – na czym polega i kto skorzysta z ulgi?, 11.08.2025 r.

Podstawa prawna:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (nr RPW/27021/2025)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 163 z późn. zm.)

fot. Mikołaj Bujak/KPRP

