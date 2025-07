Nowe świadczenie dla emerytów. Co miesiąc najmniej 1600 złotych, niektórzy dostaną znacznie więcej?

Bez „plusów”, bez ulg, bez systemowego wsparcia. Pokolenie dzisiejszych seniorów wychowywało dzieci w czasach, gdy budżet domowy ratowało się zaradnością, a nie dodatkami z urzędu. Dziś ich dzieci to dorośli, często już sami rodzice, korzystający z dobrodziejstw 500 plus, 800 plus, czy babciowego. A co z tymi, którzy byli „przed plusami”? Czy i o nich państwo wreszcie się upomni?